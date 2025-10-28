Rodrigo Mondragón, fan de Cruz Azul detenido en CU, murió asfixiado, revela necropsia

Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul, murió luego de ser detenido en el estacionamiento de CU el fin de semana: ¿qué paso? Hay versiones encontradas. La Fiscalía de la CdMx ya investiga.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).–Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul detenido en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, murió por asfixia causada por estrangulamiento, de acuerdo con lo revelado por la necropsia realizada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo).

Fuentes ministeriales, citadas por medios nacionales, revelaron la causa de la muerte del hombre, quien fue arrestado por personal de seguridad del Estadio Olímpico Universitario el pasado sábado, tras el partido entre "La Máquina" y el Monterrey.

Además, se dio a conocer que el cuerpo del fanático del Cruz Azul fueron entregados a sus familiares alrededor de las 7:00 horas de este lunes.

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado este lunes en el que afirmó que recopiló y entregó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) todos los videos que puedan servir como prueba de lo ocurrido.

La muerte de Rodrigo Mondragón, un asiduo aficionado del Cruz Azul, luego de su detención en el estacionamiento de Ciudad Universitaria el sábado pasado, ha abierto una serie de dudas sobre lo que le pasó al hombre, ya que hay versiones encontradas entre las autoridades y sus amigos y familia, mientras la Fiscalía capitalina investiga.

De acuerdo con una personas cercana a Rodrigo Mondragón, cerca de las 23:30 horas del sábado 25 de octubre elementos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habrían golpeado y detenido violentamente al aficionado del Cruz Azul "a quien subieron con vida a una camioneta oficial". "Desde ese momento, no se volvió a saber nada de él", destacó.

"Cuando familiares y amigos llegaron al lugar para pedir informes, ni el personal de seguridad de la UNAM ni los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-Cdmx) que se encontraban en la zona proporcionaron información veraz. (…) Durante esas horas, familiares y amigos estuvieron llamando a Locatel, hospitales y Ministerios Públicos en busca de información sobre Rodrigo Mondragón, sin obtener respuesta alguna", detalló.

La búsqueda de Rodrigo Mondragón por parte de familiares y amigos se extendió por aproximadamente seis horas, a lo largo de la madrugada del domingo 26 de octubre. Su familia y amigos exigió con una manifestación frente a la sede de la Fiscalía capitalina de Azcapotzalco justicia por "Monky", como era conocido el aficionado cruzazulino.

La dirección de Protección Civil de la UNAM emitió un comunicado el domingo por la mañana, donde señaló que al término del partido entre el Cruz Azul y Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, al realizarse el retiro de personas que permanecen en los estacionamientos del recinto deportivo, "una persona en aparente estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio, impidiendo violentamente su labor".

"La persona logró ser sometida por dichos elementos de seguridad para su entrega a las autoridades. Durante el trayecto de su traslado, sufrió un desvanecimiento, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para brindar la atención médica correspondiente. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo lamentablemente se determinó la ausencia de signos vitales", aseguró.

Ante esta situación, solicitó el apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de la Ciudad de México, para iniciar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades del personal que estuvo involucrado con los hechos.

"Actualmente son investigadas ante el Ministerio Público cuatro personas y se aportarán todos los datos de prueba con que se cuente para el esclarecimiento de lo sucedido", concluyó. De acuerdo con medios locales, las cuatro personas señaladas son guardias de seguridad pertenecientes a Protección Civil de la propia UNAM.

Pero la familia y amigos de Rodrigo Mondragón denuncian además encubrimiento, ya que esta situación se presentó alrededor de la medianoche del sábado y las autoridades les confirmaron su muerte el domingo por la mañana; denuncian que a lo largo de varias horas evitaron dar información de lo que sucedía y nunca fue presentado en un hospital.

La Liga MX se lava las manos

La organización de la Liga Mx se lavó las manos este domingo al señalar que no recibió ningún reporte del caso, y el Cruz Azul se deslindó este lunes de la responsabilidad del operativo, pero el club se comprometió "a revisar los protocolos en beneficio de los aficionados".

La LIGA BBVA MX informa: pic.twitter.com/j2JVIQJDfe — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 27, 2025

El domingo, la Liga Mx lamentó el fallecimiento del aficionado de Cruz Azul y afirmó que el partido finalizó a las 23:10 horas del sábado. "A las 23:28 horas estaba totalmente desaforado el estadio y a las 23:45 se realizó la junta de seguridad postpartido con todas las autoridades participantes en el operativo, donde no se comunicó ningún incidente".

"A las 24:00 horas [00:00 horas] se retiró el autobús del Club Monterrey y, finalmente, los Comisarios se retiraron del estadio a las 00:20 horas sin que tuvieran conocimiento del lamentable hecho en cuestión", reiteró en un comunicado. "La violencia es inaceptable dentro y fuera de la cancha", sentenció.

Por su parte, el Club Cruz Azul emitió su propio mensaje este lunes. "La Institución acompaña a los familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón y hace un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos", señaló en sus redes sociales.

"Adicionalmente, y a pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del estadio [de CU] y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del Club, CF Cruz Azul se compromete a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados, siempre en el ámbito de sus propias facultades y con la mejor disposición de colaboración con las autoridades de la Universidad y la Ciudad de México", añadió.