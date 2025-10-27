Björn Andrésen, actor que fue considerado "el chico más bello", fallece a los 70 años

Europa Press

27/10/2025 - 4:47 pm

El actor y músico Björn Andrésen,"el chico más guapo del mundo", murió a los 70 años, según confirmó el cineasta Kristian Petri al diario sueco Dagens Nyheter.

Andrésen vivió una infancia turbulenta por las muertes prematuras de sus padres; sin embargo, no le impidió desarrollar una rica carrera actoral al frente de películas como Muerte en Venecia, filme que lo posicionó como destacada figura del séptimo arte sueco. 

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS).- El actor y músico Björn Andrésen falleció a los 70 años, según confirmó el cineasta Kristian Petri al diario sueco Dagens Nyheter, que recuerda que el cineasta Luchino Visconti lo denominó como "el chico más guapo del mundo", título del documental de Petri y Kristina Lindström sobre la vida de Andrésen.

El intérprete fallecido tuvo un papel secundario en Una historia de amor, de Roy Anderson en 1970, pero su gran oportunidad llegó en 1971 con la película Muerte en Venecia, de Visconti.

Su película documental se estrenó en 2021 y al año siguiente ganó el Premio a Mejor Documental de Televisión en el festival Prix Europa, tras varios años de rodaje.

"Kristina y yo llevábamos mucho tiempo hablando de hacer un largometraje sobre Björn. La idea era que contara su propia historia, y hablamos con él durante un año entero antes de empezar a rodar. Después rodamos durante varios años, y fue un rodaje divertido y a veces doloroso", dijo Kristian Petri a Dagens Nyheter.

Petri recuerda que Muerte en Venecia fue algo "muy importante" para Andrésen y un proyecto que "nunca pudo olvidar". "Estaba ahí todo el tiempo, para bien o para mal. Pero me di cuenta de que no tenía ganas de hablar de ello en ese momento", comentó.

Andrésen nació en Estocolmo en 1955 y tuvo una infancia marcada por la pérdida de su padre en un accidente y de su madre que se suicidó cuando tenía 10 años. El actor se crió con su abuela, quien lo animó a iniciarse en el modelaje y la interpretación.

A los 15 años le llegó la oportunidad de Muerte en Venecia, donde interpretó a Tadzio, con quién se obsesiona un hombre mayor interpretado por Dirk Bogarde. En su trayectoria, Andrésen participó en más de 30 películas y series de televisión, la mayoría en Suecia.

Andrésen tuvo dos hijos, Robine y Elvin, que falleció de muerte súbita por el síndrome del lactante a los nueve meses de edad, un golpe que sumió en una depresión al artista.

