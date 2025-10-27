Miguel Ángel Beltrán, periodista de Durango, es hallado sin vida junto a narcomensaje

Hasta el momento, no han dado a conocer de manera oficial el posible móvil del crimen ni tampoco si hay alguna persona detenida por el homicidio de Miguel Ángel Beltrán.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- La mañana del sábado 25 de octubre fue localizado sin vida el periodista Miguel Ángel Beltrán. El comunicador, quien era originario de Durango, fue visto con vida por última vez el jueves 23 de octubre, tras lo cual no se supo más de su paradero.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo del periodista de 60 años de edad fue localizado en el poblado Río Chico, en Durango, envuelto en una cobija y con un presunto mensaje, autoría del crimen organizado, en el que se le habría señalado que levantó falsos contra "la gente de Durango".

El medio Contexto de Durango, del que Beltrán era colaborador confirmó el deceso. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero periodista, Miguel Ángel Beltrán", expresó el medio. "El equipo de Contexto de Durango se une a la pena que embarga a su familia y amigos, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida", agregó.

Los restos de la víctima fueron reconocidos por uno de sus hijos, sin embargo, las autoridades, hasta el momento, no han dado a conocer de manera oficial el posible móvil del crimen ni tampoco si hay alguna persona detenida por el homicidio de Miguel Ángel Beltrán, cuyo cuerpo fue localizado en el kilómetro 30 de la carretera Durango-Mazatlán.

El periodista se desempeñó particularmente como reportero de nota roja en varios medios de Durango, aunque también cubrió la fuente deportiva. Además, formó parte del del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en donde fue vocero. En la actualidad se desempeñaba en medios digitales.