Balaceras dejan 7 muertos en Guachochi; Fiscalía de Chihuahua abre investigación

Redacción/SinEmbargo

27/10/2025 - 6:01 pm

La Fiscalía de Chihuahua inició una investigación respecto a los homicidios de siete personas atacadas a balazos en distintas zonas del municipio de Guachochi.

Enfrentamientos entre civiles armados ocurridos en Guachochi dejaron un saldo de siete personas muertas y siete heridas, informó la Fiscalía de Chichuahua.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que inició una investigación respecto a los homicidios de siete personas que fueron atacadas a balazos en distintas zonas del municipio de Guachochi.

En un comunicado, la dependencia detalló que otras siete personas resultaron heridas debido a que fueron alcanzadas por las balas de un enfrentamientos entre civiles armados, ocurrido el domingo en las colonias Turuseachi y El Lobito.

La Fiscalía de Chihuahua dio a conocer que elementos de seguridad atendieron un reporte hecho por la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde se informó sobre cinco personas que fallecieron por heridas producidas por proyectil de arma fuego.

Autoridades identificaron a tres de las víctimas mortales como Luis Ever C. P., de 44 años de edad; Alicia B. T., de 43 años de edad y Roberto R. R., de 39 años de edad, mientras que las otras dos personas son masculinos que siguen sin ser identificados.

La Fiscalía de Chihuahua inició una investigación respecto a los homicidios de siete personas atacadas a balazos en distintas zonas del municipio de Guachochi.
La Fiscalía de Chihuahua aseguró vehículos presuntamente implicados en un enfrentamiento en Guachochi. Foto: Fiscalía de Chihuahua

Además, otras siete personas fueron atendidas debido a que resultaron con heridas de bala en distintas partes del cuerpo; las y los lesionados fueron identificados como: Blanca Rosa C. E., de 44 años; Sergio J. F., de 27 años; Eddy Omar F. M., de 25 años; L.D.B.T., de 2 años; Crishelen S. P., de 20 años; Jorge H. A., de 39 años y Jorge Humberto P. B., de 22 años de edad,

Posteriormente, fueron localizadas dos personas sin vida sobre la carretera que conduce a la localidad de Yoquivo, a la altura del lugar conocido como El Lobito; las víctimas fueron identificadas como Liborio L. C., de 25 años y María C. G., de 26 años de edad, quienes también presentaban heridas por arma de fuego.

De acuerdo con las primeras indagatorias, las personas que resultaron lesionadas y quienes perdieron la vida fueron alcanzadas por balas de un enfrentamiento entre civiles armados.

A raíz de estos hechos, autoridades aseguraron tres vehículos que tenían varios impactos de bala: una camioneta marca Chevrolet, línea Tahoe, modelo 2000, color arena, un vehículo marca Nissan, línea Sentra modelo 1987, de color rojo y una camioneta marca Dodge, línea Durango, modelo 2004, de color rojo.

