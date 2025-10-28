Noel Pérez Urquidi, líder sindical de la CATEM, es asesinado a balazos en Salina Cruz

Noel Pérez Urquidi era cercano al diputado morenista, Pedro Haces Barba, con quien fue visto en actos oficiales de la CATEM durante varios años.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la tarde de este lunes la ejecución de Noel Pérez Urquidi, líder sindical asociado a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) que maneja el Diputado morenista Pedro Haces, ocurrida en Salina Cruz.

"La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició las investigaciones correspondientes respecto a la agresión en que una persona perdió la vida, víctima identificada como N.P.U. (líder sindical), hechos ocurridos en Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec. Derivado de estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca desplegó a un equipo multidisciplinario a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, para llevar a cabo las primeras indagatorias para definir las líneas de investigación y establecer la teoría del caso", informó la Fiscalía en su cuenta oficial de X.

La institución añadió que colabora con los tres órdenes de Gobierno para coordinar las acciones judiciales pertinentes "presentar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables de este delito".

De acuerdo con la información oficial, Pérez Urquidi fue abatido en las afueras de un restaurante donde sostenía una reunión con sus representados y que se encuentra muy cerca de la sede sindical a la que estaba adscrito.

Según indican los reportes policiacos, el cuerpo del occiso quedó tendido al pie de su camioneta al momento de ser interceptado por sus atacantes, a quienes no se ha podido identificar ni establecer su paradero.

"La Fiscalía de Oaxaca está comprometida con investigaciones integrales con enfoque científico que permitan brindar resultados efectivos en materia de procuración de justicia a las víctimas directas e indirectas, especialmente en casos de delitos de alto impacto", concluyó la dependencia.

CATEM, en la mira de las autoridades

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), el sindicato que encabeza el morenista Pedro Haces Barba, no sólo ha sido denunciado en varios estados de la República de presuntos actos criminales que involucran el secuestro y el homicidio.

Apenas en julio pasado, la FGEO inició una investigación contra líderes de sindicatos de materialistas, entre ellos la CATEM, debido a la desaparición de comerciantes del Estado de México en Ocotlán de Morelos.

El Fiscal General de Justicia, Bernardo Rodríguez Alamilla, dijo en su momento que, entre los presuntos responsables, se indaga a los dirigentes de los sindicatos de materialistas que hay en Oaxaca entre ellos la CTM, la CATEM y el Sindicato Libertad, estos dos últimos vinculados a grupos del crimen organizado.