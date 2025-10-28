Uber obtiene suspensión definitiva: podrá operar en todos los aeropuertos de México

Uber aclaró que sus conductores no podrán ser detenidos por autoridades en la zona federal de los aeropuertos en lo que se resuelve el juicio de amparo.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- Una Jueza federal concedió hoy una suspensión definitiva a Uber que le permitirá a la empresa operar en todos los aeropuertos del país, por lo que las detenciones a conductores de esta aplicación de servicio de taxis se considerarán ilegal.

“Una jueza federal confirmó, a través de una suspensión definitiva, lo que Uber ha sostenido durante más de una década: es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma de Uber cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México", indicó la empresa en un comunicado.

En el texto, la empresa precisa que la suspensión sólo aplica a quienes estén realizando un viaje con Uber en cualquier de los 70 aeropuertos del país, con lo que confirma la certeza a sus trabajadores de que no podrán ser detenidos si un usuario solicita un viaje de o hacia alguna terminal aérea.

Para defender sus intereses corporativos, Uber confía en que la suspensión otorgada concluya el procedimiento legal en una resolución final que afiancé lo concedido por la Juez.

"Uber confía en que esta suspensión quede asentada en una resolución final, tomando en cuenta el contexto en el cual se encuentran los aeropuertos del país en este momento: el próximo año se celebrará el mundial de fútbol en México y es de suma importancia que mostremos nuestra mejor cara a los millones de turistas que recibiremos durante la justa deportiva más importante del planeta", justificó.

Tras el recurso judicial otorgado, Uber instó a las autoridades federales a llevar a buen puerto la suspensión mediante acciones legislativas que mejoren el entorno de servicio de transporte para el turismo nacional e internacional y que se reafirme el derecho "de las plataformas a tener a tener acceso a los aeropuertos federales para eficientar la movilidad en esos espacios que son la carta de presentación de México hacia el mundo", sentenció Uber en el comunicado.

En julio pasado la plataforma digital anunció el lanzamiento oficial de su nuevo servicio Uber Reserve, el cual permite a turistas nacionales e internacionales que visiten Cancún reservar un viaje con un vehículo tipo taxi desde el Aeropuerto Internacional de Cancún.

“Cancún es nuestra carta de presentación ante gran parte del mundo, y por eso queremos que todos los turistas que vengan puedan tener la mejor experiencia posible con nosotros”, explicó Juan Pablo Eiroa, director general de Uber México.

De acuerdo con la empresa, el esquema de reservación funciona de manera sencilla, los usuarios únicamente deben ingresar su número de vuelo y la fecha del viaje en la aplicación. Así, una vez que aterricen, sólo deberán confirmar con un clic dentro de la aplicación que están listos para salir.