Grupo de mariachi es secuestrado y torturado en CdMx; caen 5 presuntos responsables

Redacción/SinEmbargo

27/10/2025 - 8:02 pm

La SSC-CdMx logró la detención de cinco sujetos señalados como presuntos responsables de secuestrar y asaltar a una banda de Mariachis.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Dos mujeres caen por robar bebé en Durango: una fingió embarazo, otra facilitó plagio

Presuntos responsables de quemar viva a mujer en CdMx son vinculados por feminicidio

Un adolescente discute con su madre y la hiere de bala en la mandíbula. Pasó en CdMx

Los presuntos responsables de secuestrar, quemar y asaltar a los integrantes de un grupo de mariachi fueron señalados por la SSC-CdMx como presuntos integrantes de una banda vinculada con narcomenudeo, extorsión y homicidio.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este lunes que logró la detención de cinco sujetos señalados como presuntos responsables de secuestrar, torturar y asaltar a una banda de mariachi en la Alcaldía Iztapalapa.

El titular de la dependencia, Pablo Vázquez, detalló que los detenidos supuestamente son integrantes de una banda dedicada al narcomenudeo, extorsión y homicidio, la cual opera en la zona poniente y sur de la capital.

De acuerdo con el reporte oficial, policías de la SSC-CdMx atendieron un reporte por la presencia de un grupo de personas lesionadas que se encontraban en la calle Silos esquina con Andador Caporal 2, de la colonia Narciso Mendoza, en la alcaldía Tlalpan.

Al llegar al lugar, uniformados confirmaron la presencia de seis sujetos heridos, por lo que solicitaron apoyo de los servicios médicos; los paramédicos confirmaron que dos de las personas presentaban quemaduras severas, un hombre de 35 años con quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo y otro hombre de 31 años con quemaduras en el 25 por ciento del cuerpo, por lo que fueron trasladados de inmediato a un hospital.

Por otra parte, el resto de los lesionados, de 31 años, 27 años, 22 años y uno que no proporcionó sus datos, fueron diagnosticados con golpes en diferentes partes del cuerpo, sin que requirieran traslado hospitalario.

Los lesionados declararon a los oficiales que eran integrantes de un grupo de mariachis y que fueron contratados para tocar la tarde del sábado en una fiesta familiar en la Alcaldía Iztapalapa. Al terminar su presentación fueron retenidos en el domicilio, agredidos físicamente y quemados por las personas presentes.

Al día siguiente, durante la noche del domingo, las víctimas fueron subidas a una camioneta color negro y posteriormente abandonados en calles de la Alcaldía Tlalpan, donde pidieron apoyo a través del número de emergencias 911.

A raíz de esta denuncia, agentes de la SSC-CdMx ubicaron el vehículo cuando circulaba en la avenida Canal de Tezontle, por lo que policías interceptaron la unidad a la altura del Circuito Interior, en la colonia Infonavit Iztacalco, de la Alcaldía Iztacalco.

Como resultado de esta acción, los oficiales aseguraron un arma de fuego corta, dos cartuchos útiles, 100 bolsitas de plástico color morado con un polvo blanco similar a la cocaína, y 11 identificaciones personales, entre ellas una de una institución de procuración de justicia, y cuatro tarjetas bancarias.

Los tripulantes de la camioneta, cinco hombres de 43 años y 35 años, así como tres menores de 17, 16 y 14 años de edad, fueron detenidos, y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

La “credibilidad” de Estados Unidos

"Estados Unidos se encuentra ahora mismo profundamente dividido y roto desde dentro. Así, será incapaz de gobernarse...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Lección electoral de Bolivia

"Bolivia acaba de poner en marcha la institucionalidad que, de continuar, puede alentar una normalidad democrática para...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

El Gran Garrote acecha nuevamente a América Latina

"Sería impensable que un siglo después de la política imperialista del Gran Garrote del entonces Presidente Theodore...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Siempre una promesa

"Mi amor por las islas nació en la infancia, cuando mis padres me subían a un bote...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

+ Sección

Galileo

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Claudia Sheinbaum sabe que durante el siguiente tramo de su Presidencia se encontrará a personajes iguales o peores que Salinas Pliego.
1

Cómo responderle a Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego acusó “persecución sistemática” por parte del Gobierno de México.
2

Salinas Pliego se tira al piso: acusa “persecución sistemática” y acude a la CIDH

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont acusado en México de lavado de dinero y delincuencia organizada, está detenido en un centro migratorio.
3

Álvarez Puga, esposo de Gómez Mont, es detenido en EU, pero por situación migratoria

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
4

VERSUS ¬ Salinas Pliego enfrenta la ruina. Lo acorraló su propia estrategia, de años

Socios de Adán Augusto
5

La torre más lujosa de Tabasco fue de Cabal y Hank. Hoy es de Adán Augusto y amigos

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
6

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

Un error de audio interrumpió el acto protocolario celebrado en la SCJN, ya que comenzó a sonar una canción de Marc Anthony en lugar del Himno Nacional.
7

VIDEO ¬ Ponen canción de Marc Anthony en lugar del Himno en informe del TEPJF en SCJN

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la tarde de este lunes la ejecución de Noel Pérez Urquidi, líder sindical asociado a la CATEM.
8

Noel Pérez Urquidi, líder sindical de la CATEM, es asesinado a balazos en Salina Cruz

Un adolescente de 13 años le disparó a su madre en el rostro tras una discusión ocurrida en un domicilio de la colonia Polanco IV Sección, ubicada en la CdMx.
9

Un adolescente discute con su madre y la hiere de bala en la mandíbula. Pasó en CdMx

La Senadora Beatriz Mojica Morga confirmó el asesinato del exalcalde interino en Teloloapan y su colaborador, Antonio Bravo, ocurrido en Iguala, Guerrero.
10

Exalcalde de Teloloapan, Guerrero, es asesinado; Senadora de Morena exige justicia

Una Jueza federal concedió el día de hoy una suspensión definitiva a Uber que le permitirá operar en todos los aeropuertos del país; detenciones serán ilegales.
11

Uber obtiene suspensión definitiva: podrá operar en todos los aeropuertos de México

Los bloqueos de campesinos y agricultores se han extendido por varias entidades del país; exigen el aumento del precio de garantía del maíz.
12

Agricultores bloquean carreteras por precio de maíz; Sader anuncia aumento y créditos

La violencia también alcanzó a figuras políticas y candidatos este primer cuatrimestre del año.
13

Miguel Ángel Beltrán, periodista de Durango, es hallado sin vida junto a narcomensaje

14

App del Banco del Bienestar: Así puedes descargarla y usarla para manejar tu dinero

Arturo Medina aseguró que Grupo Salinas miente al afirmar que en el sexenio de AMLO se había llegado a un acuerdo para poner fin a sus adeudos de impuestos.
15

Grupo Salinas miente: Arturo Medina. ¿Quiere pagar? Pues puede hacerlo hoy mismo: SAT

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La SSC-CdMx logró la detención de cinco sujetos señalados como presuntos responsables de secuestrar y asaltar a una banda de Mariachis.
1

Grupo de mariachi es secuestrado y torturado en CdMx; caen 5 presuntos responsables

Una Jueza federal concedió el día de hoy una suspensión definitiva a Uber que le permitirá operar en todos los aeropuertos del país; detenciones serán ilegales.
2

Uber obtiene suspensión definitiva: podrá operar en todos los aeropuertos de México

La Senadora Beatriz Mojica Morga confirmó el asesinato del exalcalde interino en Teloloapan y su colaborador, Antonio Bravo, ocurrido en Iguala, Guerrero.
3

Exalcalde de Teloloapan, Guerrero, es asesinado; Senadora de Morena exige justicia

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la tarde de este lunes la ejecución de Noel Pérez Urquidi, líder sindical asociado a la CATEM.
4

Noel Pérez Urquidi, líder sindical de la CATEM, es asesinado a balazos en Salina Cruz

La Fiscalía de Chihuahua inició una investigación respecto a los homicidios de siete personas atacadas a balazos en distintas zonas del municipio de Guachochi.
5

Balaceras dejan 7 muertos en Guachochi; Fiscalía de Chihuahua abre investigación

Los bloqueos de campesinos y agricultores se han extendido por varias entidades del país; exigen el aumento del precio de garantía del maíz.
6

Agricultores bloquean carreteras por precio de maíz; Sader anuncia aumento y créditos

Ricardo Salinas Pliego acusó “persecución sistemática” por parte del Gobierno de México.
7

Salinas Pliego se tira al piso: acusa “persecución sistemática” y acude a la CIDH

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó sobre páginas falsas que suplantan la identidad del Registro Público Vehicular (Repuve).
8

¡Evita caer en fraude! La SSPC alerta sobre páginas que suplantan identidad de Repuve

La violencia también alcanzó a figuras políticas y candidatos este primer cuatrimestre del año.
9

Miguel Ángel Beltrán, periodista de Durango, es hallado sin vida junto a narcomensaje

Pemex reportó pérdidas por 61 mil 242 mdp en el tercer trimestre de 2025, pero mejoró con respecto a 2024.
10

Pemex reduce sangría, pero sufre pérdidas por 61 mil mdp en tercer trimestre de 2025

El Presidente Trump presumió el apoyo de EU luego de condicionar el multimillonario rescate para Argentina a un triunfo de Milei en las elecciones legislativas.
11

Trump felicita a Milei por triunfo en elecciones legislativas: "Le dimos mucha ayuda"

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
12

VERSUS ¬ Salinas Pliego enfrenta la ruina. Lo acorraló su propia estrategia, de años