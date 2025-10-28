Grupo de mariachi es secuestrado y torturado en CdMx; caen 5 presuntos responsables

Los presuntos responsables de secuestrar, quemar y asaltar a los integrantes de un grupo de mariachi fueron señalados por la SSC-CdMx como presuntos integrantes de una banda vinculada con narcomenudeo, extorsión y homicidio.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este lunes que logró la detención de cinco sujetos señalados como presuntos responsables de secuestrar, torturar y asaltar a una banda de mariachi en la Alcaldía Iztapalapa.

El titular de la dependencia, Pablo Vázquez, detalló que los detenidos supuestamente son integrantes de una banda dedicada al narcomenudeo, extorsión y homicidio, la cual opera en la zona poniente y sur de la capital.

De acuerdo con el reporte oficial, policías de la SSC-CdMx atendieron un reporte por la presencia de un grupo de personas lesionadas que se encontraban en la calle Silos esquina con Andador Caporal 2, de la colonia Narciso Mendoza, en la alcaldía Tlalpan.

Gracias a la pronta atención a una denuncia ciudadana y resultado del análisis de las cámaras de videovigilancia de los #C2, en @IztacalcoAl, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a 5 posibles responsables de privar de la libertad a seis personas, agredirlas físicamente, robarles… pic.twitter.com/8w7CwPAHBU — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 27, 2025

Al llegar al lugar, uniformados confirmaron la presencia de seis sujetos heridos, por lo que solicitaron apoyo de los servicios médicos; los paramédicos confirmaron que dos de las personas presentaban quemaduras severas, un hombre de 35 años con quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo y otro hombre de 31 años con quemaduras en el 25 por ciento del cuerpo, por lo que fueron trasladados de inmediato a un hospital.

Por otra parte, el resto de los lesionados, de 31 años, 27 años, 22 años y uno que no proporcionó sus datos, fueron diagnosticados con golpes en diferentes partes del cuerpo, sin que requirieran traslado hospitalario.

Los lesionados declararon a los oficiales que eran integrantes de un grupo de mariachis y que fueron contratados para tocar la tarde del sábado en una fiesta familiar en la Alcaldía Iztapalapa. Al terminar su presentación fueron retenidos en el domicilio, agredidos físicamente y quemados por las personas presentes.

Al día siguiente, durante la noche del domingo, las víctimas fueron subidas a una camioneta color negro y posteriormente abandonados en calles de la Alcaldía Tlalpan, donde pidieron apoyo a través del número de emergencias 911.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Policías de la #SSC atendieron una denuncia ciudadana en la que se refería que había un grupo de personas lesionadas en la calle Silos y su esquina con Andador Caporal 2, de la colonia #NarcisoMendoza, en @TlalpanAl. Al llegar, hicieron contacto con… pic.twitter.com/j33h7eBnJk — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 27, 2025

A raíz de esta denuncia, agentes de la SSC-CdMx ubicaron el vehículo cuando circulaba en la avenida Canal de Tezontle, por lo que policías interceptaron la unidad a la altura del Circuito Interior, en la colonia Infonavit Iztacalco, de la Alcaldía Iztacalco.

Como resultado de esta acción, los oficiales aseguraron un arma de fuego corta, dos cartuchos útiles, 100 bolsitas de plástico color morado con un polvo blanco similar a la cocaína, y 11 identificaciones personales, entre ellas una de una institución de procuración de justicia, y cuatro tarjetas bancarias.

Los tripulantes de la camioneta, cinco hombres de 43 años y 35 años, así como tres menores de 17, 16 y 14 años de edad, fueron detenidos, y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.