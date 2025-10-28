Harfuch comparece ante diputados; niega nuevo atentado y aborda seguridad en Sinaloa

La pacificación de Sinaloa es una prioridad para el Gobierno de la Presidenta claudia Sheinbaum, afirmó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó este lunes que sí es posible pacificar al estado de Sinaloa, además de que negó haber sido víctima de un nuevo atentado.

El Secretario de Seguridad acudió a la Cámara de Diputados para una comparecencia ante las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su intervención ante las legisladoras y legisladores, el funcionario reconoció que la situación de violencia en Sinaloa no se ha resuelto, pero confió que el estado se va a pacificar; además, recalcó que para lograrlo es necesario fortalecer a las fiscalías y policías estatales.

“De junio para acá, julio para acá, perdón, como usted puede ver en los datos ha habido, tenemos una tendencia a la baja. Sin embargo, por instrucciones de la Presidenta, se ha hecho un nuevo reforzamiento, acabamos de estar ahí el General Secretario y el Almirante Secretario, donde se dejó y se pusieron más tropas, más personal y, sobre todo, más cédulas de investigación”, dijo García Harfuch.

El titular de la SSPC recalcó que pacificar Sinaloa es una prioridad para el Gabinete de Seguridad y para la Administración encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

García Harfuch niega atentado en su contra

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, negó que haya sido víctima de un atentado, como se dio a conocer en varios medios nacionales, sin embargo, reconoció que ha habido varias amenazas de ataques en su contra, las cuales fueron descartadas.

“No he recibido atentados. Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas de manera permanente, y eso es lo que estamos haciendo siempre", afirmó.

De acuerdo con una columna del periodista Raymundo Riva Palacio, el Secretario de Seguridad fue blanco de un atentado en una casa de Polanco, en la Ciudad de México, el pasado mes de septiembre; sin embargo, el funcionario explicó que dicho inmueble es una oficina y no su casa.