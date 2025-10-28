No más pádel para "Cuau": ordenan asistencia obligatoria en la Cámara de Diputados

Redacción/SinEmbargo

27/10/2025 - 10:00 pm

La Presidenta de la Cámara de Diputados anunció que las próximas sesiones se llevarán a cabo de forma presencial, tras escándalos de legisladores de Morena.

La Jucopo decidió convocar a sesiones presenciales en la Cámara de Diputados tras las polémicas del diputado Cuauhtémoc Blanco y legisladores de Morena.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).-  La Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció este lunes que las próximas sesiones en el pleno de San Lázaro se llevarán a cabo de forma presencial, por lo que será obligatoria la asistencia de las legisladoras y legisladores, esto a raíz de las críticas contra el Diputado Cuauhtémoc Blanco y otros legisladores de Morena.

En días pasados, el legislador morenista se vio envuelto en una polémica debido a que fue sorprendido jugando un partido de pádel mientras estaba conectado a distancia a una sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mientras se discutía una ley sobre el agua.

A esto se suman las críticas hacia integrantes del partido guinda que organizaron un baile con la Sonora Santanera en el recinto legislativo, al mismo tiempo que se celebraba una sesión ordinaria en el Salón de Plenos de San Lázaro.

Debido a estas situaciones, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó que las sesiones del martes 28 y miércoles 29 de octubre se lleven a cabo de forma presencial, por lo que todas las legisladoras y legisladores están obligados a asistir.

Por su parte, la Presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, confirmó que la decisión de ordenar a las diputadas y diputados asistir a la sesión del Pleno fue a raíz de las críticas hacia Cuauhtémoc Blanco y la bancada de Morena.

“Ante los sucesos que se han dado en los últimos días, hoy lo reitero como presidenta de la Cámara de Diputados: estoy absolutamente convencida que se necesita trabajar, se necesita debatir, se necesita, con respeto por supuesto a las posiciones distintas, generar una posición pública de cada grupo parlamentario, y por ello esta semana estamos obligados a estar aquí presentes, estamos obligados a dar un debate respetuoso y las sesiones serán absolutamente presenciales”, dijo.

La legisladora panista detalló que esta semana se discutirán temas importantes en el pleno de San Lázaro, como la Ley de Extorsión, reformas al Código Penal en materia de delitos ambientales y el presupuesto para el próximo año.

