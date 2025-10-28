ISSSTE inaugura Centro de Cirugía Robótica; beneficiará a 500 derechohabientes al año

Con una inversión de seis millones de pesos, el ISSSTE inauguro el Centro de Cirugía Robótica en el Hospital Regional "Lic. Adolfo López Mateos".

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- Como parte de las acciones realizadas por el Gobierno de México en materia de salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) inauguró el Centro de Cirugía Robótica del Hospital Regional (HR) “Lic. Adolfo López Mateos”, en la Ciudad de México, el cual cuenta con un novedoso robot Da Vinci que permite la realización de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos y de alta precisión.

A través de un comunicado, el ISSSTE detalló que el robot está "compuesto por brazos robóticos, palancas y una consola que asegura movimientos milimétricos", además de que ya fue utilizado en dos cirugías a mujeres: una de 72 años que tenía un tumor en el ovario, y otra de 76 años con cáncer de cérvix.

"Las dos pacientes se encuentran ya en el área de recuperación, con indicaciones post recuperatorias y sin ninguna complicación", destacó Félix Octavio Martínez Alcalá, director del nosocomio.

Alcalá también señaló que se hizo una inversión de seis millones de pesos para la realización del Centro, mismo que se espera beneficie a un estimado de 500 derechohabientes de forma anual, a quienes se les practicarán cirugías robóticas oncológicas, ginecológicas y urológicas. "Estas son las tres áreas que se van a abordar aquí en este centro", indicó.

"El Centro de Cirugía Robótica fue equipado con un área de precirugía, compuesta por dos camas, así como una zona de recuperación con cuatro camas disponibles, y dos quirófanos equipados con lo necesario para brindar seguridad a los derechohabientes", apuntó el ISSSTE en su comunicado.

Por su parte, el director del Hospital Regional afirmó que los quirófanos cuentan con todos los requisitos necesarios para la seguridad de las y los pacientes, además de que el Centro fue diseñado con un enfoque de cirugía de corta estancia.

Asimismo, subrayó los beneficios de la cirugía robótica, ya que esta permite llevar a cabo procedimientos mucho más precisos, con mayor seguridad y con un menor tiempo de recuperación.

"Yo creo que esta es una muestra de la transformación del ISSSTE y de las políticas que nos han marcado nuestro director general, el doctor Martí Batres Guadarrama y nuestro director médico, el doctor Reyes Terán, que están atentos a que estemos a la vanguardia y tengamos lo mejor para nuestros derechohabientes", sostuvo.