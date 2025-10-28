Fundar

De la mala muerte a la digna sepultura

"Para quienes buscan a un ser querido desaparecido, particularmente quienes realizan búsqueda en muerte o forense, recuperar aunque sea sólo una parte de la corporalidad del ser amado se convierte en una premisa de vida".

Fundar

28/10/2025 - 12:05 am

De la mala muerte a la digna sepultura
Familiares de una víctima de desaparición despiden los restos de su ser querido. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro

Por: Alejandra Ramírez*

Aunque la muerte es un acontecimiento universal, cada sociedad tiene vías culturales, como prácticas rituales, que permiten hacer procesar la pérdida del ser amado, esto en dos sentidos: por un lado, despedir a quien murió y, por otro lado, atender-acompañar a sus deudos. De esta manera, se genera una nueva relacionalidad entre quienes partieron de este plano físico y quienes le sobreviven.

Sin embargo, en casos donde las circunstancias de muerte fueron violentas, estuvieron enmarcadas en un halo de dolor y sufrimiento, o son disruptivas del orden simbólico se imposibilita un adecuado tratamiento de la muerte, y se consideran una “mala muerte”. Este concepto trabajado ampliamente en la antropología, permite comprender la importancia de los ritos funerarios para que el alma no quede “en pena” o en un estado de impasse, sino que pueda transitar hacia el mundo de los muertos.

La digna sepultura es un acto que integra a quien murió a la comunidad de quienes viven y dota de un carácter sagrado a dicha pérdida. Así, podemos comprender que, para quienes buscan a un ser querido desaparecido, particularmente quienes realizan búsqueda en muerte o forense, recuperar aunque sea sólo una parte de la corporalidad del ser amado se convierte en una premisa de vida.

Sólo por referir algunos testimonios, mencionaré el caso de Gustavo Hernández, padre de Abraham Zeidy del Razo, joven desaparecido en abril de 2024 en Escobedo, Nuevo León. El pasado 10 de abril, en el marco de las mesas de diálogo para las reformas en la materia, el señor Gustavo abordó a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para suplicarle localizar a su hijo: “aunque sea un huesito para saber que están ahí, un huesito para darles cristina sepultura". De forma similar, el siguiente testimonio anónimo que recogí durante mis inicios acompañando víctimas en el 2014, da cuenta de la dramática situación: “Aunque sea un hueso, sus cenizas, un pedazo de piel, lo quiero tener conmigo, saber que está ahí, que no anda rodando quién sabe dónde. Quiero mi despojo, aunque en eso se me vaya la vida”.

Estos testimonios son ejemplo de las demandas que se formulan desde los afectos y la necesidad de tener un pedacito del ser amado para sepultar. Además de ello, muestran cómo los verbos, “encontrar”, “exhumar” e “identificar”, son a acciones reparadoras. Al excavar la tierra y recuperar los cuerpos que fueron arrojados al anonimato del inframundo, no sólo se remueve la esperanza, sino también, hacen justicia por mano propia ante la inacción o incompetencia de las instituciones del Estado.

Al descubrir las fosas se rompe con el silencio de crímenes que se intentaron callar, por lo tanto, es una lucha contra el olvido y la desacralización de la vida que fue profanada. También es un mensaje político: desafían al orden criminal que, perpetrando dichos crímenes a través del exceso de crueldad, intentan borrar la existencia de las víctimas. Localizar y recuperar cuerpos muertos, es un bálsamo contra la cadena de agravios de violencia extrema, impunidad y violencia institucional, que padecen quienes buscan. Los cuerpos muertos son un campo de disputa donde circulan afectos, simbolismos y agencia movilizada por el vínculo entre vivos y muertos frente al orden político-económico que decide quien vive y quien muere.

Ante a esto, los procesos forenses, desde la exhumación hasta la restitución, adquieren alta relevancia. Descuidar los cuerpos sin vida bajo tratamientos y protocolos inadecuados, malas prácticas, negligencia e indignidad, es generar nuevos impactos en sus familiares, en vez de abonar a procesos que sean reparadores.

Un ejemplo de violencias burocráticas es la obstaculización para realizar diligencias o entorpecer el inicio de las exhumaciones. Un caso reciente es el de la familia Reyes Arzate, originaria de Atoyac de Álvarez, Guerrero, cuyos integrantes desde octubre de 1975 buscan a Roberto Reyes Piedra desaparecido junto con su hermano Rubén Izazaga Piedra en el marco de la represión político-militar de la época.

Durante cinco décadas, la familia Reyes, integrante de la agrupación AFADEM, se enfocó a buscarlos. A pesar de que desde hace más de 30 años la familia tenía la referencia de un posible punto de entierro en Coyuquilla, Guerrero, fue hasta hace pocos días que se pudo concretar la diligencia de exhumación tras diversas dificultades. La diligencia estaba programada para el día 21 de octubre, pero, al ser propiedad privada, no se tenía autorización de la persona propietaria del predio o un permiso judicial para acceder al sitio.

Esta situación complejizó el escenario y la diligencia no se puedo efectuar en tiempo y forma. Las tramas burocráticas y la descoordinación interinstitucional entre la Fiscalía General de la República (FGR) así como su incapacidad para localizar a la persona propietaria, y el Poder Judicial para validar la autorización de una orden de cateo, fueron retrasando la diligencia, situación que generó un fuerte desgaste emocional y preocupación económica en la familia. Después de días de tensiones entre las víctimas, las autoridades y las organizaciones que les acompañamos, los trabajos de exhumación se realizaron el día 24 de octubre.

Otro caso reciente que ha evidenciado tratos indignos en las instituciones responsables del resguardo y la identificación de los cuerpos muertos, fue lo ocurrido en junio de este año en el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la Ciudad de México. A través de un video que circuló por redes sociales, se observaron imágenes inenarrables donde trabajadores de dicha institución, entre ellos el subdirector de Tanatología Andrés Oriol Morales, se “divierten” jugando con los cadáveres. Lejos de hacer un resguardo digno, respetuoso y cuidadoso como es su obligación, banalizaron los cuerpos que esperan, sin identificar, regresar con sus familias.

De acuerdo con investigaciones de Quinto Elemento Lab, la cifra actual de cuerpos sin vida que están en diferentes Servicios Médicos Forenses, funerarias y panteones públicos, asciende a más de 72 mil. La acumulación de cuerpos, la tardanza en hacer identificaciones y las malas prácticas, son el reflejo de lo que no debe implementarse como un modelo de gestión y administración de la muerte en un contexto nacional que atraviesa un serio problema humanitario y forense. Estas violencias producen diversos daños psicoemocionales, corporales morales y simbólicos.

Cambiar el paradigma hacia un modelo que coloque en el centro el valor sagrado de quienes han muerto en circunstancias violentas para que no queden condenadas a una “mala muerte”, es, a su vez, reasignar dicho carácter en defensa de quienes viven. Avanzar en ello comienza por adoptar una ética del cuidado de los muertos que se concrete en prácticas dignas y respetuosas en los procesos forenses para que brinden certeza y confiablidad. Asimismo, erradicar actos violatorios y aplicar sanciones a las autoridades y personas funcionarias que incurran en violencias burocráticas o directamente en el tratamiento sobre los cuerpos muertos.

Lo anterior debe ser considerado como una dimensión en la que entendemos la justicia, una justicia que favorezca los procesos que se abren incluso después de la restitución: enfrentarse a la materialidad de la muerte cruel, reajustar la vida cotidiana, familiar y comunitaria, así como, activar formas para afrontar los daños ante una experiencia límite y traumática.

Por un regreso digno, hasta encontrarles.

*Alejandra Ramírez es investigadora en el Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

Fundar

Fundar

Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Continuidad: apuntes de una transición histórica

"Resulta muy difícil para algunos aceptar una relación entre la Presidenta y el expresidente sin necesidad del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La “credibilidad” de Estados Unidos

"Estados Unidos se encuentra ahora mismo profundamente dividido y roto desde dentro. Así, será incapaz de gobernarse...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Lección electoral de Bolivia

"Bolivia acaba de poner en marcha la institucionalidad que, de continuar, puede alentar una normalidad democrática para...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

+ Sección

Galileo

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Claudia Sheinbaum sabe que durante el siguiente tramo de su Presidencia se encontrará a personajes iguales o peores que Salinas Pliego.
1

Cómo responderle a Salinas Pliego

La SSC-CdMx logró la detención de cinco sujetos señalados como presuntos responsables de secuestrar y asaltar a una banda de Mariachis.
2

Grupo de mariachi es secuestrado y torturado en CdMx; caen 5 presuntos responsables

Ricardo Salinas Pliego acusó “persecución sistemática” por parte del Gobierno de México.
3

Salinas Pliego se tira al piso: acusa “persecución sistemática” y acude a la CIDH

Un error de audio interrumpió el acto protocolario celebrado en la SCJN, ya que comenzó a sonar una canción de Marc Anthony en lugar del Himno Nacional.
4

VIDEO ¬ Ponen canción de Marc Anthony en lugar del Himno en informe del TEPJF en SCJN

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont acusado en México de lavado de dinero y delincuencia organizada, está detenido en un centro migratorio.
5

Álvarez Puga, esposo de Gómez Mont, es detenido en EU, pero por situación migratoria

El magistrado Guillermo Valls Esponda se despidió como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con un congreso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
6

Hotel, alcohol, comida. Gratis. En su despedida, Magistrado gasta 3 millones del TFJA

Socios de Adán Augusto
7

La torre más lujosa de Tabasco fue de Cabal y Hank. Hoy es de Adán Augusto y amigos

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
8

VERSUS ¬ Salinas Pliego enfrenta la ruina. Lo acorraló su propia estrategia, de años

Las lágrimas de Salinas Pliego
9

Las lágrimas de Salinas Pliego

Un adolescente de 13 años le disparó a su madre en el rostro tras una discusión ocurrida en un domicilio de la colonia Polanco IV Sección, ubicada en la CdMx.
10

Un adolescente discute con su madre y la hiere de bala en la mandíbula. Pasó en CdMx

bloqueo pipas
11

Una red de despojo y extorsión de agua, guiada por sindicatos, causa caos en Edomex

12

App del Banco del Bienestar: Así puedes descargarla y usarla para manejar tu dinero

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
13

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

Las estaciones que faltan por abrir de la Línea 1 del Metro operarán desde el 16 de noviembre, confirmó la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada
14

Brugada confirma que L1 del Metro operará en su totalidad a partir de 16 de noviembre

La muerte de Rodrigo Mondragón luego del partido de Cruz Azul en CU ha dejado versiones encontradas.
15

Rodrigo Mondragón, fan de Cruz Azul detenido en CU, murió asfixiado, revela necropsia

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El magistrado Guillermo Valls Esponda se despidió como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con un congreso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
1

Hotel, alcohol, comida. Gratis. En su despedida, Magistrado gasta 3 millones del TFJA

La Presidenta de la Cámara de Diputados anunció que las próximas sesiones se llevarán a cabo de forma presencial, tras escándalos de legisladores de Morena.
2

No más pádel para "Cuau": ordenan asistencia obligatoria en la Cámara de Diputados

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, afirmó que sí es posible pacificar al estado de Sinaloa, además de que negó haber sido víctima de un atentado.
3

Harfuch comparece ante diputados; niega nuevo atentado y aborda seguridad en Sinaloa

bloqueo pipas
4

Una red de despojo y extorsión de agua, guiada por sindicatos, causa caos en Edomex

La muerte de Rodrigo Mondragón luego del partido de Cruz Azul en CU ha dejado versiones encontradas.
5

Rodrigo Mondragón, fan de Cruz Azul detenido en CU, murió asfixiado, revela necropsia

más del 90 por ciento de los delitos cometidos entre 2012 y 2024 permanecen sin denuncia o sin investigación, lo que refleja un problema estructural que atraviesa todo el aparato judicial del país.
6

#PuntosyComas ¬ Una década y la impunidad en México se mantiene por arriba del 90%

La SSC-CdMx logró la detención de cinco sujetos señalados como presuntos responsables de secuestrar y asaltar a una banda de Mariachis.
7

Grupo de mariachi es secuestrado y torturado en CdMx; caen 5 presuntos responsables

Una Jueza federal concedió el día de hoy una suspensión definitiva a Uber que le permitirá operar en todos los aeropuertos del país; detenciones serán ilegales.
8

Uber obtiene suspensión definitiva: podrá operar en todos los aeropuertos de México

La Senadora Beatriz Mojica Morga confirmó el asesinato del exalcalde interino en Teloloapan y su colaborador, Antonio Bravo, ocurrido en Iguala, Guerrero.
9

Exalcalde de Teloloapan, Guerrero, es asesinado; Senadora de Morena exige justicia

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la tarde de este lunes la ejecución de Noel Pérez Urquidi, líder sindical asociado a la CATEM.
10

Noel Pérez Urquidi, líder sindical de la CATEM, es asesinado a balazos en Salina Cruz

La Fiscalía de Chihuahua inició una investigación respecto a los homicidios de siete personas atacadas a balazos en distintas zonas del municipio de Guachochi.
11

Balaceras dejan 7 muertos en Guachochi; Fiscalía de Chihuahua abre investigación

Los bloqueos de campesinos y agricultores se han extendido por varias entidades del país; exigen el aumento del precio de garantía del maíz.
12

Agricultores bloquean carreteras por precio de maíz; Sader anuncia aumento y créditos