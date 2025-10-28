"Melissa" avanza a Jamaica con vientos catastróficos; ya hay 3 muertos y 13 heridos

Redacción/SinEmbargo

28/10/2025 - 8:19 am

Tres personas murieron y al menos 13 resultaron heridas en Jamaica mientras el país se prepara para el impacto directo del huracán "Melissa", de categoría 5.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El huracán "Melissa" alcanza furia de categoría 5; Jamaica está en alerta por impacto

"Melissa" se intensifica a huracán categoría 2; Conagua descarta riesgo para México

"Raymond" toca tierra como ciclón post-tropical; Conagua prevé lluvias en 4 estados

El huracán "Melissa", de categoría 5, amenaza con tocar tierra en Jamaica con vientos de hasta 280 km/h, tras dejar tres muertos y trece heridos antes del impacto.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- Tres personas murieron y al menos 13 resultaron heridas en Jamaica mientras el país se prepara para el impacto directo del huracán "Melissa", de categoría 5, que avanza con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora (km/h) y tocará tierra este martes.

El Ministro de Salud, Christopher Tufton, confirmó que las muertes ocurrieron por la caída de árboles durante las labores de prevención. Un trabajador sanitario falleció en Saint Elizabeth mientras retiraba ramas peligrosas; otro hombre perdió la vida en Hanover, y una tercera víctima murió electrocutada mientras talaba árboles.

“Ya estamos presenciando la tragedia de vidas humanas perdidas incluso antes de la llegada del huracán”, lamentó Tufton, quien pidió a la población extremar precauciones y evitar exponerse a riesgos innecesarios.

El Primer Ministro Andrew Holness informó que el equipo de respuesta a desastres del ejército jamaiquino está listo para realizar tareas de rescate y apoyo en cuanto sea posible. “Estamos tan preparados como podemos”, dijo, aunque reconoció que el impacto será fuerte y los daños podrían ser considerables.

Alerta máxima en Jamaica

La Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC) advirtió que al menos 1.5 millones de personas podrían verse afectadas sólo en Jamaica, lo que representa más de un tercio de la población.

Ante este contexto, las autoridades locales han habilitado más de 800 refugios para las evacuaciones preventivas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus isglas en inglés), el ojo del huracán se ubica a unos 215 kilómetros al sureste de Kingston y se espera que impacte hoy directamente sobre la isla.

El organismo alertó que "Melissa" podría provocar vientos catastróficos, inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas potencialmente mortales a lo largo del día. También se esperan ráfagas de hasta 350 kilómetros por hora y lluvias de hasta 750 milímetros, capaces de causar inundaciones y deslizamientos de tierra de gran magnitud.

El Aeropuerto Internacional Norman Manley, en Kingston, ya registra rachas de viento y lluvias intensas, mientras que las autoridades reiteran su llamado a evacuar las zonas costeras y permanecer bajo resguardo.

Efectos en la región

Después de pasar por Jamaica, el huracán se moverá hacia Cuba y Bahamas, donde también se prevén fuertes lluvias y vientos huracanados. En Haití, aunque no se pronostica un impacto directo, las autoridades ya evacuaron a cientos de personas por el riesgo de inundaciones.

El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, pidió a la población “estar alertas, ser solidarios y no olvidar la disciplina ante la amenaza”, y aseguró que el país centra sus esfuerzos en la preparación para enfrentar al "peligroso" huracán.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Continuidad: apuntes de una transición histórica

"Resulta muy difícil para algunos aceptar una relación entre la Presidenta y el expresidente sin necesidad del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La “credibilidad” de Estados Unidos

"Estados Unidos se encuentra ahora mismo profundamente dividido y roto desde dentro. Así, será incapaz de gobernarse...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Lección electoral de Bolivia

"Bolivia acaba de poner en marcha la institucionalidad que, de continuar, puede alentar una normalidad democrática para...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

+ Sección

Galileo

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El magistrado Guillermo Valls Esponda se despidió como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con un congreso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
1

Hotel, alcohol, comida. Gratis. En su despedida, Magistrado gasta 3 millones del TFJA

bloqueo pipas
2

Una red de despojo y extorsión de agua, guiada por sindicatos, causa caos en Edomex

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
3

VERSUS ¬ Salinas Pliego enfrenta la ruina. Lo acorraló su propia estrategia, de años

La SSC-CdMx logró la detención de cinco sujetos señalados como presuntos responsables de secuestrar y asaltar a una banda de Mariachis.
4

Grupo de mariachi es secuestrado y torturado en CdMx; caen 5 presuntos responsables

Las lágrimas de Salinas Pliego
5

Las lágrimas de Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego acusó “persecución sistemática” por parte del Gobierno de México.
6

Salinas Pliego se tira al piso: acusa “persecución sistemática” y acude a la CIDH

Socios de Adán Augusto
7

La torre más lujosa de Tabasco fue de Cabal y Hank. Hoy es de Adán Augusto y amigos

8

App del Banco del Bienestar: Así puedes descargarla y usarla para manejar tu dinero

Un error de audio interrumpió el acto protocolario celebrado en la SCJN, ya que comenzó a sonar una canción de Marc Anthony en lugar del Himno Nacional.
9

VIDEO ¬ Ponen canción de Marc Anthony en lugar del Himno en informe del TEPJF en SCJN

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
10

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

La muerte de Rodrigo Mondragón luego del partido de Cruz Azul en CU ha dejado versiones encontradas.
11

Rodrigo Mondragón, fan de Cruz Azul detenido en CU, murió asfixiado, revela necropsia

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont acusado en México de lavado de dinero y delincuencia organizada, está detenido en un centro migratorio.
12

Álvarez Puga, esposo de Gómez Mont, es detenido en EU, pero por situación migratoria

En esa lógica de la hipocresía como doctrina: la misma semana de “relanzamiento” del PAN circuló la foto de Gustavo Madero cobrando la Pensión del Bienestar.
13

Hipocresía como doctrina

Un adolescente de 13 años le disparó a su madre en el rostro tras una discusión ocurrida en un domicilio de la colonia Polanco IV Sección, ubicada en la CdMx.
14

Un adolescente discute con su madre y la hiere de bala en la mandíbula. Pasó en CdMx

Pan de muerto Talavera
15

El pan de muerto talavera sí existe, es el más bello y te contamos dónde encontrarlo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Tres personas murieron y al menos 13 resultaron heridas en Jamaica mientras el país se prepara para el impacto directo del huracán "Melissa", de categoría 5.
1

"Melissa" avanza a Jamaica con vientos catastróficos; ya hay 3 muertos y 13 heridos

El magistrado Guillermo Valls Esponda se despidió como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con un congreso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
2

Hotel, alcohol, comida. Gratis. En su despedida, Magistrado gasta 3 millones del TFJA

La Presidenta de la Cámara de Diputados anunció que las próximas sesiones se llevarán a cabo de forma presencial, tras escándalos de legisladores de Morena.
3

No más pádel para "Cuau": ordenan asistencia obligatoria en la Cámara de Diputados

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, afirmó que sí es posible pacificar al estado de Sinaloa, además de que negó haber sido víctima de un atentado.
4

Harfuch comparece ante diputados; niega nuevo atentado y aborda seguridad en Sinaloa

bloqueo pipas
5

Una red de despojo y extorsión de agua, guiada por sindicatos, causa caos en Edomex

La muerte de Rodrigo Mondragón luego del partido de Cruz Azul en CU ha dejado versiones encontradas.
6

Rodrigo Mondragón, fan de Cruz Azul detenido en CU, murió asfixiado, revela necropsia

más del 90 por ciento de los delitos cometidos entre 2012 y 2024 permanecen sin denuncia o sin investigación, lo que refleja un problema estructural que atraviesa todo el aparato judicial del país.
7

#PuntosyComas ¬ Una década y la impunidad en México se mantiene por arriba del 90%

La SSC-CdMx logró la detención de cinco sujetos señalados como presuntos responsables de secuestrar y asaltar a una banda de Mariachis.
8

Grupo de mariachi es secuestrado y torturado en CdMx; caen 5 presuntos responsables

Una Jueza federal concedió el día de hoy una suspensión definitiva a Uber que le permitirá operar en todos los aeropuertos del país; detenciones serán ilegales.
9

Uber obtiene suspensión definitiva: podrá operar en todos los aeropuertos de México

La Senadora Beatriz Mojica Morga confirmó el asesinato del exalcalde interino en Teloloapan y su colaborador, Antonio Bravo, ocurrido en Iguala, Guerrero.
10

Exalcalde de Teloloapan, Guerrero, es asesinado; Senadora de Morena exige justicia

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la tarde de este lunes la ejecución de Noel Pérez Urquidi, líder sindical asociado a la CATEM.
11

Noel Pérez Urquidi, líder sindical de la CATEM, es asesinado a balazos en Salina Cruz

La Fiscalía de Chihuahua inició una investigación respecto a los homicidios de siete personas atacadas a balazos en distintas zonas del municipio de Guachochi.
12

Balaceras dejan 7 muertos en Guachochi; Fiscalía de Chihuahua abre investigación