"Melissa" avanza a Jamaica con vientos catastróficos; ya hay 3 muertos y 13 heridos

El huracán "Melissa", de categoría 5, amenaza con tocar tierra en Jamaica con vientos de hasta 280 km/h, tras dejar tres muertos y trece heridos antes del impacto.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- Tres personas murieron y al menos 13 resultaron heridas en Jamaica mientras el país se prepara para el impacto directo del huracán "Melissa", de categoría 5, que avanza con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora (km/h) y tocará tierra este martes.

El Ministro de Salud, Christopher Tufton, confirmó que las muertes ocurrieron por la caída de árboles durante las labores de prevención. Un trabajador sanitario falleció en Saint Elizabeth mientras retiraba ramas peligrosas; otro hombre perdió la vida en Hanover, y una tercera víctima murió electrocutada mientras talaba árboles.

“Ya estamos presenciando la tragedia de vidas humanas perdidas incluso antes de la llegada del huracán”, lamentó Tufton, quien pidió a la población extremar precauciones y evitar exponerse a riesgos innecesarios.

El Primer Ministro Andrew Holness informó que el equipo de respuesta a desastres del ejército jamaiquino está listo para realizar tareas de rescate y apoyo en cuanto sea posible. “Estamos tan preparados como podemos”, dijo, aunque reconoció que el impacto será fuerte y los daños podrían ser considerables.

Alerta máxima en Jamaica

La Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC) advirtió que al menos 1.5 millones de personas podrían verse afectadas sólo en Jamaica, lo que representa más de un tercio de la población.

Ante este contexto, las autoridades locales han habilitado más de 800 refugios para las evacuaciones preventivas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus isglas en inglés), el ojo del huracán se ubica a unos 215 kilómetros al sureste de Kingston y se espera que impacte hoy directamente sobre la isla.

El organismo alertó que "Melissa" podría provocar vientos catastróficos, inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas potencialmente mortales a lo largo del día. También se esperan ráfagas de hasta 350 kilómetros por hora y lluvias de hasta 750 milímetros, capaces de causar inundaciones y deslizamientos de tierra de gran magnitud.

Hurricane #Melissa Advisory 28A: Eye of Extremely Dangerous Category 5 Melissa Approaching Western Jamaica. Catastrophic Winds, Flash Flooding, and Storm Surge Expected On The Island Today. https://t.co/tW4KeGdBFb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 28, 2025

El Aeropuerto Internacional Norman Manley, en Kingston, ya registra rachas de viento y lluvias intensas, mientras que las autoridades reiteran su llamado a evacuar las zonas costeras y permanecer bajo resguardo.

Efectos en la región

Después de pasar por Jamaica, el huracán se moverá hacia Cuba y Bahamas, donde también se prevén fuertes lluvias y vientos huracanados. En Haití, aunque no se pronostica un impacto directo, las autoridades ya evacuaron a cientos de personas por el riesgo de inundaciones.

El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, pidió a la población “estar alertas, ser solidarios y no olvidar la disciplina ante la amenaza”, y aseguró que el país centra sus esfuerzos en la preparación para enfrentar al "peligroso" huracán.