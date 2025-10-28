"Melissa", la "tormenta del siglo" según la ONU, impacta a Jamaica como categoría 5

Redacción/SinEmbargo

28/10/2025 - 8:19 am

El huracán "Melissa", de categoría 5, tocó tierra en Jamaica con vientos sostenidos de 295 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El huracán "Melissa", de categoría 5, será "la tormenta del siglo" para Jamaica, según expertos de la ONU.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- El devastador huracán "Melissa", de categoría 5, tocó tierra este martes en Jamaica con vientos sostenidos de 295 kilómetros por hora (km/h), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Antes del impacto, se reportaron al menos tres personas muertas y 13 lesionadas debido a la caída de árboles que provocó la tormenta, mientras que la Cruz Roja estima que más de un millón de jamaicanos resultarán damnificados por este ciclón.

El huracán "Melissa" es tan poderoso que será "la tormenta del siglo" en Jamaica, según declaraciones de Anne-Claire Fontan, especialista en ciclones tropicales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Ministro de Salud, Christopher Tufton, confirmó que las muertes ocurrieron por la caída de árboles durante las labores de prevención. Un trabajador sanitario falleció en Saint Elizabeth mientras retiraba ramas peligrosas; otro hombre perdió la vida en Hanover, y una tercera víctima murió electrocutada mientras talaba árboles.

“Ya estamos presenciando la tragedia de vidas humanas perdidas incluso antes de la llegada del huracán”, lamentó Tufton, quien pidió a la población extremar precauciones y evitar exponerse a riesgos innecesarios.

Previamente, el Primer Ministro Andrew Holness informó que el equipo de respuesta a desastres del ejército jamaiquino estaba listo para realizar tareas de rescate y apoyo en cuanto fuera posible. “Estamos tan preparados como podemos”, dijo, aunque reconoció que el impacto sería fuerte y los daños podrían ser considerables.

Alerta máxima en Jamaica

La Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC) advirtió que al menos 1.5 millones de personas podrían verse afectadas sólo en Jamaica, lo que representa más de un tercio de la población.

Ante este contexto, las autoridades locales habilitaron más de 800 refugios para las evacuaciones preventivas.

De acuerdo con el NHC, por la mañana, el ojo del huracán se ubicaba a unos 215 kilómetros al sureste de Kingston y se esperaba que impactara hoy directamente sobre la isla.

El organismo alertó que "Melissa" podría provocar vientos catastróficos, inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas potencialmente mortales a lo largo del día. También se contemplaban ráfagas de hasta 350 kilómetros por hora y lluvias de hasta 750 milímetros, capaces de causar inundaciones y deslizamientos de tierra de gran magnitud.

El Aeropuerto Internacional Norman Manley, en Kingston, ya registraba rachas de viento y lluvias intensas, mientras que las autoridades reiteraron su llamado a evacuar las zonas costeras y permanecer bajo resguardo.

Efectos en la región

Después de pasar por Jamaica, el huracán se moverá hacia Cuba y Bahamas, donde también se prevén fuertes lluvias y vientos huracanados. En Haití, aunque no se pronostica un impacto directo, las autoridades ya evacuaron a cientos de personas por el riesgo de inundaciones.

El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, pidió a la población “estar alertas, ser solidarios y no olvidar la disciplina ante la amenaza”, y aseguró que el país centra sus esfuerzos en la preparación para enfrentar al "peligroso" huracán.

