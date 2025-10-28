EU ejecuta extrajudicialmente a 14 en 4 lanchas del Pacífico. La Marina rescata a uno

Con estos tres nuevos ataques, suman 13 operativos desde septiembre y al menos 57 fallecidos.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos (EU) ejecutó extrajudicialmente a 14 personas que estaban a bordo de cuatro lanchas que fueron atacadas por las fuerzas armadas estadounidenses en el Pacífico, mientras que la Secretaría de Marina (Semar) confirmó que elementos mexicanos realizan una operación de búsqueda y rescate para hallar al único sobreviviente.

El Secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, confirmó este martes que se ejecutaron tres ataques letales contra embarcaciones que supuestamente eran usadas para transportar narcóticos desde el sur del continente hacia territorio estadounidense.

Según el funcionario, los cuatro navíos destruidos eran conocidos por los servicios de inteligencia y transitaban rutas marítimas asociadas al tráfico de drogas.

Las lanchas fueron impactadas en aguas internacionales por orden del Presidente Donald Trump, sin que se reportaran bajas entre las fuerzas estadounidenses.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific. The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

"Ayer, por orden del Presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO, por sus siglas en inglés) que traficaban narcóticos en el Pacífico Oriental", anunció el Secretario de Guerra de EU en redes sociales.

“Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y serán tratados de la misma manera. Los rastrearemos, los conectaremos en red y luego los cazaremos y eliminaremos”, añadió Hegseth.

El funcionario estadounidense también compartió imágenes de los ataques, donde se observan las lanchas cargadas con paquetes que explotan tras ser alcanzadas por los proyectiles.

En el tercer ataque, dos botes estacionarios fueron destruidos mientras al menos dos personas se movían a bordo.

Además, informó que las autoridades mexicanas aceptaron la coordinación del rescate del único sobreviviente, aunque no se ha confirmado si será entregado a EU. En operativos anteriores, los sobrevivientes fueron repatriados a Colombia y Ecuador.

Con estos tres nuevas embestidas, el número de operativos divulgados desde septiembre aumenta a 13, con un saldo de al menos 57 personas fallecidas.

Sheinbaum se manifiesta contra ataques de EU a lanchas en el Pacífico

La Presidenta Claudia Sheinbaum se posicionó este martes en contra de los ataques realizados por Estados Unidos a embarcaciones en aguas internacionales y confirmó que la Secretaría de Marina se ocupará de rescatar al único sobreviviente “por razones humanitarias” y explicó que ya instruyó a que se convoque al Embajador estadounidense a una mesa de trabajo con la Semar y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para revisar el tema en el marco de la cooperación en seguridad.

“Como ustedes saben, nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques, como se dan”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

La Presidenta dio a conocer que el Secretario de Marina le informó que se trató de un ataque ocurrido en aguas internacionales contra una embarcación que presuntamente transportaba droga y que, según el reporte recibido en la reunión del Gabinete de Seguridad, la Marina mexicana actuó con base en principios humanitarios y conforme a los tratados internacionales para rescatar a la única persona sobreviviente.

“Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona”, explicó Sheinbaum. No obstante, más adelantó, rectificó y dijo que será la Secretaría de Marina la encargada de brindar más información y si sí hubo un rescate.

Además, la Jefa del Ejecutivo indicó que ya dio instrucciones para convocar al Embajador de EU en México a una mesa de trabajo con el propósito de revisar este caso en el marco de la cooperación bilateral en temas de seguridad.

“Pedí que en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos, se llame al Embajador, y se puede haber en particular esta situación”, dijo.

Esta operación de búsqueda y rescate se mantiene activa a partir del reporte recibido por la Guardia Costera de EE. UU., en el cual no existía mayor información de la persona reportada. Derivado de las declaraciones del Secretario de Guerra de ese país, se tiene conocimiento que… — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 28, 2025

Semar inicia labores para rescatar a sobreviviente de ataque contra lanchas

La Semar informó, mediante una publicación en redes sociales, que la Armada de México emprendió una misión de búsqueda y rescate marítimo para localizar al único sobreviviente de los ataques ejecutados por fuerzas armadas de EU contra cuatro lanchas en el Pacífico.

Dicha operación se lleva a cabo a petición de la Guardia Costera estadounidense y en cumplimento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS).

La Marina detalló que en la misión de rescate participa un buque patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima.