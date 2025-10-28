VIDEO ¬ EU ataca otras 4 presuntas "narcolanchas" y mata a 14 personas en el Pacífico

Con estos tres nuevos ataques, suman 13 operativos desde septiembre y al menos 57 fallecidos.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- El Secretario de Defensa de Estados Unidos (EU), Pete Hegseth, confirmó este martes que se ejecutaron tres ataques letales en el Pacífico contra embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos, los cuales dejaron 14 muertos y un sobreviviente, quien fue rescatado por autoridades mexicanas.

Según el funcionario estadounidense, los cuatro navíos destruidos eran conocidos por los servicios de inteligencia y transitaban rutas marítimas asociadas al tráfico de drogas.

Las embarcaciones fueron impactadas en aguas internacionales por orden del Presidente Donald Trump, sin que se reportaran bajas entre las fuerzas estadounidenses.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific. The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

"Ayer, por orden del Presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO, por sus siglas en inglés) que traficaban narcóticos en el Pacífico Oriental", anunció el Secretario de Defensa de EU en redes sociales.

“Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y serán tratados de la misma manera. Los rastrearemos, los conectaremos en red y luego los cazaremos y eliminaremos”, añadió Hegseth.

El funcionario estadounidense también compartió imágenes de los ataques, donde se observan embarcaciones cargadas con paquetes que explotan tras ser alcanzadas.

En el tercer ataque, dos botes estacionarios fueron destruidos mientras al menos dos personas se movían a bordo.

Además, informó que las autoridades mexicanas aceptaron la coordinación del rescate del único sobreviviente, aunque no se ha confirmado si será entregado a EU. En operativos anteriores, los sobrevivientes fueron repatriados a Colombia y Ecuador.

Con estos tres nuevas embestidas, el número de operativos divulgados desde septiembre aumenta a 13, con un saldo de al menos 57 personas fallecidas.