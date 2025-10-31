Desfile, ofrenda monumental... El Día de Muertos toma este fin de semana en la CdMx

Redacción/SinEmbargo

31/10/2025 - 7:00 am

Fin de semana de Día de muertos

Llegó una de las celebraciones más esperadas, aquí te contamos algunas de las actividades sin costo (y una con costo) que habrá como parte de la tradición de Día de Muertos.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- Este fin de semana se realiza una de las celebraciones más esperadas en la capital mexicana: Día de Muertos, por lo que habrá desfiles, altares y actividades para disfrutar de esta tradición.

Ofrenda Monumental

La Plaza de la Constitución de la Ciudad de México es el escenario para la Ofrenda Monumental que este año cuenta con una pieza central dedicada a Tonantzin, además de otras figuras que representan a Cuerauáperi y Xonaxi Quecuya entre otras que simbolizan la fertilidad y lo femenino. Esta Ofrenda Monumental estuvo a cargo del colectivo Zion Art Studio.

En la ofrenda destacan las flores de cempasúchil, éstas fueron cultivadas en Xochimilco y Tláhuac, también hay otras figuras como ajolotes, jaguares y un xoloitzcuintle.

Si quieres verla tienes hasta el 2 de noviembre, el horario es 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Dónde? Plancha del Zócalo de la Ciudad de México (P.za de la Constitución S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada Libre.

Ofrenda monumental
Ofrenda Monumental de Día de Muertos en el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: x.com/SECTUR_mx

Gran desfile de Día de Muertos 

Este 1 de noviembre se realizará el Gran desfile de Día de Muertos, iniciará a las 14:00 horas y partirá de la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, tomará Paseo de la Reforma, pasará por la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, seguirá por Avenida Juárez y pasará frente al Palacio de Bellas Artes; continuará por Calle 5 de Mayo hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

Si prefieres verlos desde casa, el Gran Desfile de Día de Muertos 2025 se transmitirá por Canal 14, Capital 21 y redes de la Secretaría de Cultura capitalina.

¿Dónde? Desde la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec hasta la Plancha del Zócalo.
¿Cuánto? Sin costo.

Altar dedicado a Amalia Hernández

La Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) rinde un homenaje a Amalia Hernández con su Altar de Muertos 2025, el cual representa uno de los cuadros dancísticos que el Ballet Folclórico de México ha llevado a escena: “Las Amarillas”, proveniente de la región de Tierra Caliente guerrerense

El altar construido por estudiantes de El Claustro, bajo la guía del artista cartonero Irving Mondragón, el escenógrafo Pablo Marín y el investigador Armando Valdivieso (en lo referente al vestuario), así como de Hernán Cortés Cerón en la iluminación, es un homenaje visual y sonoro a la labor y legado de la destacada coreógrafa mexicana.

El Altar estará abierto al público hasta el 7 de noviembre. Sus horarios son: lunes a viernes de 10 a 18 horas; sábados de 10 a 15 horas; el 1 y 2 de noviembre las puertas estarán abiertas hasta las 20 horas.

¿Dónde? El altar se encuentra en el Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana (José María Izazaga 92, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06080 Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada Libre.

Celebración Dia de niertis .

Feria de las Calacas

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) celebra 25 años de la Feria de las Calacas con arte, tradición e imaginación. Este 1 y 2 de noviembre, de las 11 a las 20 horas, contará con variada oferta cultural para todas las edades: narraciones orales sobre historias, leyendas y tradiciones, talleres lúdicos de música, teatro, baile y juego, artes plásticas, encuadernación, bordado, gráfica corporal, disfraces, beat box, elaboración de farolitos de papel, modelado en barro, tallado en chilacayote, calaveritas de amaranto, chocolate, jamoncillos de dulce y pan de muerto, entre otros.

Puedes descargar el programa completo en la página del Cenart. 

¿Dónde? Centro Nacional de las Artes (Cenart) (Av. Río Churubusco 79, Churubusco Country Club, Coyoacán, 04210 Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada Libre.

Mega Ofrenda de la UNAM

La Mega Ofrenda de la UNAM forma parte del Festival Universitario de Día de Muertos, que este año lleva por titulo "Huellas de nuestra historia. Migraciones, exilios, refugio y desplazamientos".

"La temática del XVIII Festival Universitario de Día de Muertos. Megaofrenda 2025, puede ser un crisol para que la comunidad universitaria y el público en general reconozca esta problemática que, ya sea por razones políticas o incluso climáticas, sigue siendo una realidad cotidiana en el presente siglo. Un fenómeno que involucra no únicamente a las personas que tienen que abandonar su patria en busca de una nueva vida, sino también a todas aquellas otras personas que desde distintas instancias y trincheras se organizan, partiendo de la solidaridad y la empatía, para darles cabida en un nuevo hogar", se lee en la página oficial.

Esta ofrenda se podrá disfrutar el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2025 en la Explanada de Universum.

¿Dónde? Explanada del Museo Universum (Circuito Cultural, Ciudad Universitaria S/N, alcaldía Coyoacán).
¿Cuánto? Entrada Libre.

Candlelight celebra el Día de Muertos e

La experiencia musical de Candlelight tendrá presentaciones especiales por Día de Muertos: el 31 de octubre a las 19:00 y 21:30 horas, y el 1 de noviembre a las 18:00 y 20:30 horas. El concierto se realizará en El Cantoral y será interpretado en vivo por un cuarteto de cuerdas local y estará iluminado por miles de velas LED, creando un ambiente mágico y lleno de misterio.

El programa ha sido cuidadosamente seleccionado para rendir homenaje a la cultura mexicana, combinando clásicos del cine y la música con piezas emblemáticas del Día de Muertos. Entre los momentos más destacados se incluyen Prelude de Psicosis, Halloween, Los Locos Adams, Ghostbusters, un medley de El Extraño Mundo de Jack, Tubular Bells de El Exorcista, Hedwig’s Theme de Harry Potter, Stranger Things y Thriller de Michael Jackson, arreglado para cuarteto de cuerdas. Además de piezas tradicionales como Dios Nunca Muere, La Martiniana, La Bruja y La Llorona.

¿Dónde? El Cantoral (Puente Xoco s/n-Puerta A, Xoco, Benito Juárez, 03330 Ciudad de México).
¿Cuánto? Desde 310 pesos. Las entradas pueden comprarse en: https://feverup.com/m/407028

concierto
Candlelight: Día de Muertos presenta arreglos instrumentales inspirados en la memoria y la celebración de la vida. Foto: Cortesía

