"La idea es que se envíe a México": CSP sobre Álvarez Puga; espera información de FGR

Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, es señalado por la justicia mexicana como presunto responsable de estar involucrado en una red de empresas fantasma y de cometer un fraude millonario en agravio del Gobierno federal.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que la Fiscalía General de la República (FGR) buscará la extradición de Víctor Álvarez Puga tras su detención en Estados Unidos (EU), e informará si también fue detenida su pareja, la presentadora Inés Gómez Mont.

El empresario y abogado es buscado por la justicia mexicana luego de ser señalado como presunto responsable de los delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.

De acuerdo con los registros de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Álvarez Puga está bajo custodia administrativa en el Centro de Procesamiento Krome North enMiami, Florida, luego de ser arrestado debido a una presunta irregularidad en su situación legal.

Al respecto, la Presidenta Sheinbaum reveló que le solicitó a la FGR la información respecto a la detención del empresario, además de si su pareja, Inés Gómez Mont, también fue arrestada, esto durante la reunión con el Gabinete de Seguridad de este martes.

La mandataria aseguró que "la idea es que [Álvarez Puga] se envíe a México".