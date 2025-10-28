"En México hoy hay más democracia que en el sexenio de Zedillo", asegura Sheinbaum

La Presidenta sostuvo que la verdadera transformación llegó con la 4T, y que quienes no cuentan con respaldo popular buscan otros mecanismos para ser reconocidos.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este martes que México atraviesa una etapa de mayor democracia que la vivida durante el sexenio de Ernesto Zedillo, al que acusó de haber tomado decisiones autoritarias y antidemocráticas desde el inicio de su mandato.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Sheinbaum Pardo señaló que Zedillo impuso una nueva Suprema Corte sin consulta ciudadana, tras modificar la Constitución para remover a los ministros en funciones.

"En efecto, el sexenio de Zedillo estuvo caracterizado por muchas medidas antidemocráticas, muchísimas. Bueno, la primera con la que empezó: desapareció la anterior Corte y puso la suya. Porque así fue: llegó al Gobierno, presentó una propuesta para modificar la Constitución, quitó a todos los que estaban en la Corte; pero a diferencia de ahora, que quien los nombró fue el pueblo, él los decidió. Él decidió uno a uno quién iba a formar parte de la Corte", expuso la mandataria federal.

La mandataria federal también criticó la narrativa de Zedillo sobre la transición democrática: “¿Qué dice él? ‘Yo permití que hubiera transición del PRI al PAN’. No, bueno, esa la pactó con Estados Unidos, dicho por Labastida”, expresó.

Además, aseguró que durante los 36 años de neoliberalismo hubo alternancia entre partidos, pero sin modificar el modelo económico, lo que calificó como una “falsa democracia”.

También defendió el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) como una vía hacia la verdadera libertad y representación popular.

“La democracia es que el pueblo elija. Claro, quien no tiene el respaldo del pueblo, pues quiere otras formas de reconocimiento”, dijo.

En respuesta a las críticas sobre supuestos retrocesos en la democracia, la Presidenta Sheinbaum destacó que las minorías están representadas en el Congreso y que en México se vive hoy una libertad más auténtica.

"Como ahora lo que está de moda, la libertad, la palabra ‘libertad’ favorita de la derecha. ¿Cuál libertad buscan ellos? La libertad del mercado mientras unos mueren de hambre porque tienen salarios bajos, como ocurrió durante 36 años con el neoliberalismo. ¿Cuál libertad? La libertad del mercado sin ninguna intervención, porque eso es a lo que apelan. En realidad es una falsas libertad y es una falsa democracia la que defiende", sostuvo.

Finalmente, la mandataria federal planteó que el país enfrenta dos proyectos de Nación: uno que apuesta por derechos, soberanía y democracia; y otro que busca regresar al pasado de autoritarismo, represión y dominio del poder económico.