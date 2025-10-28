"En México hoy hay más democracia que en el sexenio de Zedillo", asegura Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

28/10/2025 - 10:37 am

Sheinbaum: más democracia hoy que con Zedillo.

La Presidenta sostuvo que la verdadera transformación llegó con la 4T, y que quienes no cuentan con respaldo popular buscan otros mecanismos para ser reconocidos.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este martes que México atraviesa una etapa de mayor democracia que la vivida durante el sexenio de Ernesto Zedillo, al que acusó de haber tomado decisiones autoritarias y antidemocráticas desde el inicio de su mandato.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Sheinbaum Pardo señaló que Zedillo impuso una nueva Suprema Corte sin consulta ciudadana, tras modificar la Constitución para remover a los ministros en funciones.

"En efecto, el sexenio de Zedillo estuvo caracterizado por muchas medidas antidemocráticas, muchísimas. Bueno, la primera con la que empezó: desapareció la anterior Corte y puso la suya. Porque así fue: llegó al Gobierno, presentó una propuesta para modificar la Constitución, quitó a todos los que estaban en la Corte; pero a diferencia de ahora, que quien los nombró fue el pueblo, él los decidió. Él decidió uno a uno quién iba a formar parte de la Corte", expuso la mandataria federal.

La mandataria federal también criticó la narrativa de Zedillo sobre la transición democrática: “¿Qué dice él? ‘Yo permití que hubiera transición del PRI al PAN’. No, bueno, esa la pactó con Estados Unidos, dicho por Labastida”, expresó.

Además, aseguró que durante los 36 años de neoliberalismo hubo alternancia entre partidos, pero sin modificar el modelo económico, lo que calificó como una “falsa democracia”.

También defendió el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) como una vía hacia la verdadera libertad y representación popular.

“La democracia es que el pueblo elija. Claro, quien no tiene el respaldo del pueblo, pues quiere otras formas de reconocimiento”, dijo.

En respuesta a las críticas sobre supuestos retrocesos en la democracia, la Presidenta  Sheinbaum destacó que las minorías están representadas en el Congreso y que en México se vive hoy una libertad más auténtica.

"Como ahora lo que está de moda, la libertad, la palabra ‘libertad’ favorita de la derecha. ¿Cuál libertad buscan ellos? La libertad del mercado mientras unos mueren de hambre porque tienen salarios bajos, como ocurrió durante 36 años con el neoliberalismo. ¿Cuál libertad? La libertad del mercado sin ninguna intervención, porque eso es a lo que apelan. En realidad es una falsas libertad y es una falsa democracia la que defiende", sostuvo.

Finalmente, la mandataria federal planteó que el país enfrenta dos proyectos de Nación: uno que apuesta por derechos, soberanía y democracia; y otro que busca regresar al pasado de autoritarismo, represión y dominio del poder económico.

"La verdadera libertad es la que se vive hoy en México", expresó.

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Continuidad: apuntes de una transición histórica

"Resulta muy difícil para algunos aceptar una relación entre la Presidenta y el expresidente sin necesidad del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La “credibilidad” de Estados Unidos

"Estados Unidos se encuentra ahora mismo profundamente dividido y roto desde dentro. Así, será incapaz de gobernarse...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Lección electoral de Bolivia

"Bolivia acaba de poner en marcha la institucionalidad que, de continuar, puede alentar una normalidad democrática para...
Por Jaime García Chávez
Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

El magistrado Guillermo Valls Esponda se despidió como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con un congreso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
1

Hotel, alcohol, comida. Gratis. En su despedida, Magistrado gasta 3 millones del TFJA

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
2

VERSUS ¬ Salinas Pliego enfrenta la ruina. Lo acorraló su propia estrategia, de años

Claudia Sheinbaum sabe que durante el siguiente tramo de su Presidencia se encontrará a personajes iguales o peores que Salinas Pliego.
3

Cómo responderle a Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego acusó “persecución sistemática” por parte del Gobierno de México.
4

Salinas Pliego se tira al piso: acusa “persecución sistemática” y acude a la CIDH

La SSC-CdMx logró la detención de cinco sujetos señalados como presuntos responsables de secuestrar y asaltar a una banda de Mariachis.
5

Grupo de mariachi es secuestrado y torturado en CdMx; caen 5 presuntos responsables

bloqueo pipas
6

Una red de despojo y extorsión de agua, guiada por sindicatos, causa caos en Edomex

El asesor presidencial de Rusia aseguró que Vladímir Putin continúa dispuesto a reunirse con Donald Trump tras el intento fallido de encuentro en Hungría.
7

Rusia reitera disposición de Putin a reunirse con Trump; Ucrania lanza drones a Moscú

Las lágrimas de Salinas Pliego
8

Las lágrimas de Salinas Pliego

EU destruye 4 embarcaciones en el Pacífico.
9

VIDEO ¬ EU ataca otras 4 presuntas "narcolanchas" y mata a 14 personas en el Pacífico

Un error de audio interrumpió el acto protocolario celebrado en la SCJN, ya que comenzó a sonar una canción de Marc Anthony en lugar del Himno Nacional.
10

VIDEO ¬ Ponen canción de Marc Anthony en lugar del Himno en informe del TEPJF en SCJN

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont acusado en México de lavado de dinero y delincuencia organizada, está detenido en un centro migratorio.
11

Álvarez Puga, esposo de Gómez Mont, es detenido en EU, pero por situación migratoria

Sheinbaum aseguró que el cobro de impuestos a Salinas Pliego es un tema técnico, no uno personal.
12

El cobro de impuestos a Salinas Pliego "es un tema técnico", no personal: Sheinbaum

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
13

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

La muerte de Rodrigo Mondragón luego del partido de Cruz Azul en CU ha dejado versiones encontradas.
14

Rodrigo Mondragón, fan de Cruz Azul detenido en CU, murió asfixiado, revela necropsia

Socios de Adán Augusto
15

La torre más lujosa de Tabasco fue de Cabal y Hank. Hoy es de Adán Augusto y amigos

Sheinbaum: más democracia hoy que con Zedillo.
1

"En México hoy hay más democracia que en el sexenio de Zedillo", asegura Sheinbaum

La Presidenta Sheinbaum afirmó que la FGR solicitará a EU la extradición de Víctor Álvarez Puga y seguirá investigando a su pareja, Inés Gómez Mont.
2

"La idea es que se envíe a México": CSP sobre Álvarez Puga; espera información de FGR

El asesor presidencial de Rusia aseguró que Vladímir Putin continúa dispuesto a reunirse con Donald Trump tras el intento fallido de encuentro en Hungría.
3

Rusia reitera disposición de Putin a reunirse con Trump; Ucrania lanza drones a Moscú

Sheinbaum aseguró que el cobro de impuestos a Salinas Pliego es un tema técnico, no uno personal.
4

El cobro de impuestos a Salinas Pliego "es un tema técnico", no personal: Sheinbaum

EU destruye 4 embarcaciones en el Pacífico.
5

VIDEO ¬ EU ataca otras 4 presuntas "narcolanchas" y mata a 14 personas en el Pacífico

Tres personas murieron y al menos 13 resultaron heridas en Jamaica mientras el país se prepara para el impacto directo del huracán "Melissa", de categoría 5.
6

"Melissa" avanza a Jamaica con vientos catastróficos; ya hay 3 muertos y 13 heridos

El magistrado Guillermo Valls Esponda se despidió como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con un congreso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
7

Hotel, alcohol, comida. Gratis. En su despedida, Magistrado gasta 3 millones del TFJA

La Presidenta de la Cámara de Diputados anunció que las próximas sesiones se llevarán a cabo de forma presencial, tras escándalos de legisladores de Morena.
8

No más pádel para "Cuau": ordenan asistencia obligatoria en la Cámara de Diputados

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, afirmó que sí es posible pacificar al estado de Sinaloa, además de que negó haber sido víctima de un atentado.
9

Harfuch comparece ante diputados; niega nuevo atentado y aborda seguridad en Sinaloa

bloqueo pipas
10

Una red de despojo y extorsión de agua, guiada por sindicatos, causa caos en Edomex

La muerte de Rodrigo Mondragón luego del partido de Cruz Azul en CU ha dejado versiones encontradas.
11

Rodrigo Mondragón, fan de Cruz Azul detenido en CU, murió asfixiado, revela necropsia

más del 90 por ciento de los delitos cometidos entre 2012 y 2024 permanecen sin denuncia o sin investigación, lo que refleja un problema estructural que atraviesa todo el aparato judicial del país.
12

#PuntosyComas ¬ Una década y la impunidad en México se mantiene por arriba del 90%