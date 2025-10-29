#GenteAsí ¬ Los “pobres" y Clara Brugada son culpados de las riñas en la Fórmula 1

Blanca Juárez

29/10/2025 - 3:58 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El GP de México se correrá otros 3 años en la capital del país; negocian más fechas

El rey emérito de España acepta que recibió dinero de empresario mexicano. Por eso pagó impuestos

Lando Norris triunfa en el Gran Premio de México 2025 y se coloca como líder de la F1

Los pobres, invitados por Clara Brugada, provocaron las riñas en la Fórmula 1, dijeron en medios de comunicación y redes sociales.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- Las riñas que ocurrieron en la Fórmula 1 las protagonizaron gente pobre invitada por Clara Brugada, Jefa de Gobierno de Ciudad de México. Eso fue lo que se aseguró en medios de comunicación y en redes sociales desde cuentas ligadas al PAN.

El sábado 25 de octubre se llevó a cabo la carrera clasificatoria del Gran Premio (GP) de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, evento que cumplió 10 años realizándose en esta capital. Y ese día hubo dos peleas, con varias personas heridas.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana local emitió un comunicado en el cual informó que personal de la Policía Bancaria e Industrial, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, “fue alertado de una riña entre dos asistentes” en la zona de gradas. Y aseguró que los oficiales intervinieron de inmediato “para contener la situación”, y que, junto con el personal de seguridad privada del evento, se decidió expulsar a las personas involucradas.

De lo que ocurrió en esta otra pelea ya no se informó nada. Quizá pensó que la estaban pasando bien. En las redes sociales varios usuarios encontraron directamente a los generadores de violencia, como diría Omar García Harfuch, y estos son: los pobres.

Por ejemplo, en un tuit se lee –con mucho trabajo por cierto–: “pues que esperaban teniendo al populacho que es obvio que no se sabe comportar mejor les hubieran regalado boletos para un partido de fútbol o llevarlos a cualquier carrera pueblerina de caballos y no lo digo yo lo grita su código postal” (sic).

Ese tuit hace referencia a que el Gobierno de la Ciudad de México regaló varios pases dobles para la ciudadanía. Y desde ahí comenzó el problema para algunas personas, que reprochaban cosas como: “no qué este evento es para fifís”.

Los boletos del GP Ciudad de México 2025 costaron entre 4 mil y 46 mil pesos, según la zona del autódromo. Quienes pagaron paquetes con comidas, bebidas y mercancía oficial y además viajaron desde otra ciudad o fuera del país, tuvieron que costear el transporte y hospedaje, así que desembolsaron alrededor de 100 mil pesos para ver pasar algunos autos varias veces. Muchas. Tal vez les cobran por vuelta.

Debido a lo que cuesta entrar a ese evento, al Gran Premio de la Ciudad de México han acudido personajes como Juan Carlos, el abdicado rey de España, quien dejó el trono después de tantos escándalos de corrupción.

O Serena Williams, una de las mejores tenistas de todos los tiempos, quien recientemente en una entrevista, al ser cuestionada sobre si se siente cómoda en la EU de Donald Trump respondió que no se mete en ese tipo de cosas. O Felipe Calderón y Margarita Zavala. Sin palabras.

A ver, sí, algunas personas de izquierdas han criticado el elitismo del Gran Premio de México y ahora la derecha utiliza ese análisis para intentar excluir a la gente empobrecida o de menores recursos económicos. Y con ello sólo comprueba lo que las crítica señalaban: que además de la exclusión económica –la cual incluso se podría remontar– existe una exclusión social o de clase, un racismo y que quienes no pertenecen “a su clase” son intrusas y nunca serán bienvenidas.

Sí, es un evento para un grupo social que puede pagar tanto dinero en un boleto. Entonces, ¿no será que lo que realmente molesta es la presencia de la gente empobrecida en un espacio que creían reservado para las élites?

Lo que les enoja es ver al pueblo asistiendo a esos grandes eventos, tomándose fotos, disfrutando lo que siempre les dijeron que era solo para una clase privilegiada.

Pero desde muchas cuentas de Twitter fueron más allá. Por ejemplo, en la cuenta del usuario Emilio vallejo, ligada al PAN, se aseguró, sin dar pruebas, que las riñas fueron “entre asistentes al evento con boletos que regaló” la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Y en el mismo tuit cuestionó: “¿Incidentes aislados o actos deliberados de MORENA para que la (Federation Internationale de l'Automobile) FIA retire al Gran Premio de México del calendario de la Fórmula 1? Sabemos que al obradorismo le repudia que México sea sede de un evento de primer orden internacional”.

Pero no fue la única cuenta. Están estos otros comentarios: “mmm, con razón la riña, por los regalitos de Clara”. “Desde que van chairos, se acorrientó el evento”. “Los del primer evento son justamente de la grada que estuvieron regalando boletos”.

Y ustedes dirán, bueno, son bots, pero es que el relato clasista se expande –¿o nace?– en medios de comunicación. En algunos se describió a las peleas como algo “que contrastó con el glamour y la expectación que suele rodear a este evento internacional”. Varias personas ahí se tienen que revisar de su clasismo.

Todas ellas ven un vínculo muy claro entre personas pobres, a quienes se les regala un boleto, con la conducta violenta. A eso se le llama “criminalización de la pobreza”, es decir, relacionar automáticamente “pobreza” como la razón principal para cometer delitos.

Como si vinculáramos a la derecha con ser antiderechos. No, esperen, esa dupla sí existe. De hecho, más bien la violencia está vinculada a la derecha, como nos lo muestran con palabras y acciones Donald Trump, Nayib Bukele, Ricardo Salinas Pliego y, pues, el mismo Felipe Calderón.

Porque ninguno de esos “pobres” que fueron a la Fórmula 1 han bombardeado lanchitas en aguas internacionales, nadie ha creado una cárcel de máxima seguridad para recluir a gente sin pruebas o personas migrantes. O tampoco han explotado a sus trabajadores para hacerse millonarios además de que no pagan sus impuestos, ni han provocado la mayor época de violencia en México y declarando una falsa guerra contra el narcotráfico.

Pero además de esto, con mentiras, con afirmaciones sin sustento, pretenden también señalar que como un gobierno de Morena regaló los boletos el resultado es un acto de violencia.

Pero siempre hay gente así que necesita inventar culpables para justificar su clasismo y proteger los privilegios.

Blanca Juárez

Blanca Juárez

Periodista egresada de la UNAM. Cubre temas políticos, laborales, sociales y culturales con perspectiva feminista.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Los muertos se cuentan distinto

"Es evidente que no se puede tapar la inseguridad con el reagrupamiento de homicidios en otras categorías,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Continuidad: apuntes de una transición histórica

"Resulta muy difícil para algunos aceptar una relación entre la Presidenta y el expresidente sin necesidad del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La “credibilidad” de Estados Unidos

"Estados Unidos se encuentra ahora mismo profundamente dividido y roto desde dentro. Así, será incapaz de gobernarse...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

+ Sección

Galileo

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Interpol confirmó a México por escrito que Simón Levy, exfuncionario federal y capitalino, fue arrestado en Portugal, tal y como lo anunció la FGJ-CdMx.
1

DOCUMENTO ¬ Interpol confirmó a México por escrito arresto de Simón Levy en Portugal

Sheinbaum rechazó la decisión del Gobierno de Trump de suspender 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU.
2

"México no es piñata de nadie": Sheinbaum rechaza suspensión de rutas mexicanas a EU

Simón Levy Dabbah, exfuncionario federal y capitalino, aseguró en entrevista telefónica con SinEmbargo que nunca fue detenido y que se encuentra en Washington.
3

Simón Levy insiste sin pruebas que está en Washington y no fue detenido ¬ ENTREVISTA

4

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

Doug Ford desata ira de Trump
5

La ruptura entre Canadá y EU se vuelve personal, hasta con gritos y ofensas directas

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.
6

ENTREVISTA ¬ Del Río Virgen no puede ir a la ASF; estuvo hasta en la cárcel: Nahle

La noche del martes, en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
7

Diputados avalan Ley contra Extorsión y reducen pena a funcionarios. CSP la revisará

Relanzamiento PAN
8

DATOS ¬ Hizo el ridículo en 2024. Y qué. Massive Caller “relanza” al PAN por 1.8 mdp

Pan de muerto Talavera
9

El pan de muerto talavera sí existe, es el más bello y te contamos dónde encontrarlo

De acuerdo con el Secretario de Transporte estadounidense, la medida se toma como una respuesta al “continuo abuso” por parte de México del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado hace una década entre ambas naciones.
10

Gobierno de Trump suspende 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU por "incumplimiento"

Transportistas y agricultores de maíz suspendieron sus respectivas movilizaciones tras lograr la apertura de diálogo y distintos acuerdos con las autoridades.
11

Los transportistas sueltan carreteras. El Gobierno ofrece alternativas para el maíz

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry.
12

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry

México exige a EU respeto a combate a embarcaciones del crimen organizado: Sheinbaum
13

México pide a EU mejorar protocolo en el mar; Marina no rescató a sobreviviente: CSP

Las peleas en la F1, ¿fueron los pobres?
14

#GenteAsí ¬ Los “pobres" y Clara Brugada son culpados de las riñas en la Fórmula 1

El magistrado Guillermo Valls Esponda se despidió como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con un congreso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
15

Hotel, alcohol, comida. Gratis. En su despedida, Magistrado gasta 3 millones del TFJA

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Las peleas en la F1, ¿fueron los pobres?
1

#GenteAsí ¬ Los “pobres" y Clara Brugada son culpados de las riñas en la Fórmula 1

Doug Ford desata ira de Trump
2

La ruptura entre Canadá y EU se vuelve personal, hasta con gritos y ofensas directas

La noche del martes, en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
3

Diputados avalan Ley contra Extorsión y reducen pena a funcionarios. CSP la revisará

Simón Levy Dabbah, exfuncionario federal y capitalino, aseguró en entrevista telefónica con SinEmbargo que nunca fue detenido y que se encuentra en Washington.
4

Simón Levy insiste sin pruebas que está en Washington y no fue detenido ¬ ENTREVISTA

México exige a EU respeto a combate a embarcaciones del crimen organizado: Sheinbaum
5

México pide a EU mejorar protocolo en el mar; Marina no rescató a sobreviviente: CSP

La Interpol confirmó a México por escrito que Simón Levy, exfuncionario federal y capitalino, fue arrestado en Portugal, tal y como lo anunció la FGJ-CdMx.
6

DOCUMENTO ¬ Interpol confirmó a México por escrito arresto de Simón Levy en Portugal

Israel anunció que el alto al fuego en la Franja de Gaza vuelve a estar en pie tras su oleada de ataques que habría causado más de un centenar de muertos.
7

Israel mata a más de 100 durante sus ataques en Gaza y luego retoma el alto al fuego

Sheinbaum rechazó la decisión del Gobierno de Trump de suspender 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU.
8

"México no es piñata de nadie": Sheinbaum rechaza suspensión de rutas mexicanas a EU

Transportistas y agricultores de maíz suspendieron sus respectivas movilizaciones tras lograr la apertura de diálogo y distintos acuerdos con las autoridades.
9

Los transportistas sueltan carreteras. El Gobierno ofrece alternativas para el maíz

Relanzamiento PAN
10

DATOS ¬ Hizo el ridículo en 2024. Y qué. Massive Caller “relanza” al PAN por 1.8 mdp

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
11

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

Justicia para Rodrigo, piden familires de aficionado asesinado por personal de la UNAM
12

SSC-CdMx detiene a 4 vigilantes de la UNAM por homicidio de aficionado del Cruz Azul