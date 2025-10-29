GenteAsí ¬ Los “pobres" y Clara Brugada son culpados de las riñas en la Fórmula 1

Los pobres, invitados por Clara Brugada, provocaron las riñas en la Fórmula 1, dijeron en medios de comunicación y redes sociales.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- Las riñas que ocurrieron en la Fórmula 1 las protagonizaron gente pobre invitada por Clara Brugada, Jefa de Gobierno de Ciudad de México. Eso fue lo que se aseguró en medios de comunicación y en redes sociales desde cuentas ligadas al PAN.

El sábado 25 de octubre se llevó a cabo la carrera clasificatoria del Gran Premio (GP) de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, evento que cumplió 10 años realizándose en esta capital. Y ese día hubo dos peleas, con varias personas heridas.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana local emitió un comunicado en el cual informó que personal de la Policía Bancaria e Industrial, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, “fue alertado de una riña entre dos asistentes” en la zona de gradas. Y aseguró que los oficiales intervinieron de inmediato “para contener la situación”, y que, junto con el personal de seguridad privada del evento, se decidió expulsar a las personas involucradas.

De lo que ocurrió en esta otra pelea ya no se informó nada. Quizá pensó que la estaban pasando bien. En las redes sociales varios usuarios encontraron directamente a los generadores de violencia, como diría Omar García Harfuch, y estos son: los pobres.

Por ejemplo, en un tuit se lee –con mucho trabajo por cierto–: “pues que esperaban teniendo al populacho que es obvio que no se sabe comportar mejor les hubieran regalado boletos para un partido de fútbol o llevarlos a cualquier carrera pueblerina de caballos y no lo digo yo lo grita su código postal” (sic).

Ese tuit hace referencia a que el Gobierno de la Ciudad de México regaló varios pases dobles para la ciudadanía. Y desde ahí comenzó el problema para algunas personas, que reprochaban cosas como: “no qué este evento es para fifís”.

Los boletos del GP Ciudad de México 2025 costaron entre 4 mil y 46 mil pesos, según la zona del autódromo. Quienes pagaron paquetes con comidas, bebidas y mercancía oficial y además viajaron desde otra ciudad o fuera del país, tuvieron que costear el transporte y hospedaje, así que desembolsaron alrededor de 100 mil pesos para ver pasar algunos autos varias veces. Muchas. Tal vez les cobran por vuelta.

Debido a lo que cuesta entrar a ese evento, al Gran Premio de la Ciudad de México han acudido personajes como Juan Carlos, el abdicado rey de España, quien dejó el trono después de tantos escándalos de corrupción.

O Serena Williams, una de las mejores tenistas de todos los tiempos, quien recientemente en una entrevista, al ser cuestionada sobre si se siente cómoda en la EU de Donald Trump respondió que no se mete en ese tipo de cosas. O Felipe Calderón y Margarita Zavala. Sin palabras.

A ver, sí, algunas personas de izquierdas han criticado el elitismo del Gran Premio de México y ahora la derecha utiliza ese análisis para intentar excluir a la gente empobrecida o de menores recursos económicos. Y con ello sólo comprueba lo que las crítica señalaban: que además de la exclusión económica –la cual incluso se podría remontar– existe una exclusión social o de clase, un racismo y que quienes no pertenecen “a su clase” son intrusas y nunca serán bienvenidas.

Sí, es un evento para un grupo social que puede pagar tanto dinero en un boleto. Entonces, ¿no será que lo que realmente molesta es la presencia de la gente empobrecida en un espacio que creían reservado para las élites?

Lo que les enoja es ver al pueblo asistiendo a esos grandes eventos, tomándose fotos, disfrutando lo que siempre les dijeron que era solo para una clase privilegiada.

Pero desde muchas cuentas de Twitter fueron más allá. Por ejemplo, en la cuenta del usuario Emilio vallejo, ligada al PAN, se aseguró, sin dar pruebas, que las riñas fueron “entre asistentes al evento con boletos que regaló” la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Y en el mismo tuit cuestionó: “¿Incidentes aislados o actos deliberados de MORENA para que la (Federation Internationale de l'Automobile) FIA retire al Gran Premio de México del calendario de la Fórmula 1? Sabemos que al obradorismo le repudia que México sea sede de un evento de primer orden internacional”.

Pero no fue la única cuenta. Están estos otros comentarios: “mmm, con razón la riña, por los regalitos de Clara”. “Desde que van chairos, se acorrientó el evento”. “Los del primer evento son justamente de la grada que estuvieron regalando boletos”.

Y ustedes dirán, bueno, son bots, pero es que el relato clasista se expande –¿o nace?– en medios de comunicación. En algunos se describió a las peleas como algo “que contrastó con el glamour y la expectación que suele rodear a este evento internacional”. Varias personas ahí se tienen que revisar de su clasismo.

Todas ellas ven un vínculo muy claro entre personas pobres, a quienes se les regala un boleto, con la conducta violenta. A eso se le llama “criminalización de la pobreza”, es decir, relacionar automáticamente “pobreza” como la razón principal para cometer delitos.

Como si vinculáramos a la derecha con ser antiderechos. No, esperen, esa dupla sí existe. De hecho, más bien la violencia está vinculada a la derecha, como nos lo muestran con palabras y acciones Donald Trump, Nayib Bukele, Ricardo Salinas Pliego y, pues, el mismo Felipe Calderón.

Porque ninguno de esos “pobres” que fueron a la Fórmula 1 han bombardeado lanchitas en aguas internacionales, nadie ha creado una cárcel de máxima seguridad para recluir a gente sin pruebas o personas migrantes. O tampoco han explotado a sus trabajadores para hacerse millonarios además de que no pagan sus impuestos, ni han provocado la mayor época de violencia en México y declarando una falsa guerra contra el narcotráfico.

Pero además de esto, con mentiras, con afirmaciones sin sustento, pretenden también señalar que como un gobierno de Morena regaló los boletos el resultado es un acto de violencia.

Pero siempre hay gente así que necesita inventar culpables para justificar su clasismo y proteger los privilegios.