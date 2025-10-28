Netanyahu acusa a Hamás de violar el alto al fuego y ordena atacar a Gaza otra vez

La entrega de rehenes y cadáveres se retrasó. Israel mantiene la búsqueda de secuestrados y aseguró respuestas militares inmediatas.

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó este martes al ejército retomar los ataques contra la Franja de Gaza tras denunciar violaciones del acuerdo de alto al fuego por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Al finalizar las consultas de seguridad, el Primer Ministro ordenó al escalón militar llevar a cabo de inmediato contundentes ataques en la Franja de Gaza", reza un breve comunicado de la oficina de Netanyahu.

Su decisión llegó poco después de que las tropas israelíes fueran supuestamente atacadas en Rafá, en el sur del enclave palestino, y en medio de las polémicas relacionadas con la devolución por parte de Hamás de los cuerpos de los rehenes.

Tras el anuncio de Netanyahu, el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam, informó que aplazará la entrega de los restos de un rehén hallado en las últimas horas en la Franja, en el marco de las labores de búsqueda de cadáveres entre los escombros causados por la ofensiva israelí.

"Aplazaremos su entrega, prevista para hoy, debido a las violaciones de la ocupación. Cualquier escalada [de Israel] obstaculizará la búsqueda, la excavación y la recuperación de los cuerpos, lo que retrasará la entrega de los cadáveres", explicó sin precisar en qué momento se llevará a cabo el intercambio, según recogió el diario Filastín, afín al grupo.

Israel mata a supuestos "terroristas" palestinos

Hamás liberó hasta ahora a los 20 rehenes que seguían con vida y entregó otros 15 cadáveres, por lo que las autoridades israelíes continuaron a la espera de otros 13 cuerpos de secuestrados durante los ataques del 7-O, que dejaron unos mil 200 muertos y cerca de 250 raptados, según el Gobierno de Israel.

