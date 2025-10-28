VIDEO ¬ Diputados locales del PVEM salen en aparente estado de ebriedad; corren a uno

La grabación circuló desde sus perfiles personales y una cuenta inactiva atribuida al Partido Verde en Yucatán.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- Los diputados locales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Harry Rodríguez Botello Fierro, de Yucatán, y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, de Campeche, protagonizaron un video que se viralizó en redes sociales por salir en aparente estado de ebriedad.

En la grabación, compartida desde sus cuentas personales y otras vinculadas al partido, se escucha: "Aquí están las dos putas manos… los únicos dos que realmente quieren a su equipo: 'La Máquina' y el 'Ame'", dice Rodríguez Botello Fierro, mientras su compañero responde entre risas.

Aunque algunos medios aseguran que circularon otros videos, éste fue el que más reacciones provocó entre usuarios, militantes y actores políticos desde su difusión. Algunos fragmentos se publicaron desde una cuenta de Instagram a nombre del Partido Verde Yucatán, inactiva desde 2022, y otros desde sus perfiles personales.

Además, la publicación del material coincide con el anuncio del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PVEM sobre el fin del periodo estatutario de Rodríguez Botello Fierro como dirigente estatal en Yucatán, cargo que ocupó durante 15 años.

Aunque el comunicado no menciona directamente el video, el relevo se da en medio de cuestionamientos públicos y señalamientos previos por ausencias reiteradas en el Congreso local.

Por lo anterior, el CEN informó que asumirá temporalmente las funciones de la dirigencia estatal y que el cargo será ocupado por una mujer, en cumplimiento del principio de paridad.

La Asamblea para elegir a la nueva presidencia se celebrará en la primera quincena de noviembre.

Rodríguez Botello Fierro ha sido legislador local por la vía plurinominal en tres legislaturas consecutivas y también fue consejero nacional del partido. Tras la viralización del video, restringió el acceso a sus redes sociales.