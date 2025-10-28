Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Europa Press

28/10/2025 - 4:58 pm

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Parece que existe un umbral para determinar cuán deficiente debe ser el cuidado de la madre o padre para alterar el comportamiento de menores que son sus descendientes.

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS).- Un nuevo trabajo de la Universidad de Yale (Estados Unidos) analiza por qué las y los menores pueden desarrollar problemas de salud, comportamiento, ansiedad y apego que persisten cuando su mamá, papá o cuidadores no satisfacen sus necesidades.

Tal y como se publica en eNeuro, el trabajo realizado por Arie Kaffman y sus colaboradores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale investigó si las crías de ratón también experimentan estos problemas debido a las adversidades en la infancia.

Sus descubrimientos brindan a los investigadores la oportunidad de explorar los mecanismos de los déficits de salud y comportamiento derivados de las adversidades en la infancia.

Cuando los investigadores limitaron la ropa de cama para hacer nidos, esto afectó el cuidado materno y aumentó la señalización de la hormona del estrés en las crías después de sólo una semana. Las crías también experimentaron trayectorias de crecimiento atrofiadas a largo plazo.

En cuanto al comportamiento, aunque algunas conductas de apego se mantuvieron sin cambios, muchas se vieron afectadas: las crías vocalizaron menos cuando se separaron de sus madres después de una semana, no se acercaron a sus madres después de aproximadamente dos semanas y tuvieron un comportamiento similar a la ansiedad en la semana tres.

Según Kaffman: "Dando crédito a quien se lo merece, el trabajo en ratas relaciona una mayor respuesta al estrés por el cuidado materno deficiente con los déficits de apego. Pero este trabajo sólo se realizó en un grupo de edad. Usamos grabaciones de video exhaustivas, 24/7, de madres y sus crías para mostrar cómo el cuidado materno deficiente conduce a déficits de apego en diferentes puntos temporales".

Kaffman enfatiza que esta no es una relación lineal. Parece que existe un umbral para determinar cuán deficiente debe ser el cuidado materno para alterar el comportamiento de la descendencia. Esto respalda la hipótesis existente de que no es necesario ser un padre perfecto, sólo es necesario brindar un cuidado adecuado.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Continuidad: apuntes de una transición histórica

"Resulta muy difícil para algunos aceptar una relación entre la Presidenta y el expresidente sin necesidad del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La “credibilidad” de Estados Unidos

"Estados Unidos se encuentra ahora mismo profundamente dividido y roto desde dentro. Así, será incapaz de gobernarse...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Lección electoral de Bolivia

"Bolivia acaba de poner en marcha la institucionalidad que, de continuar, puede alentar una normalidad democrática para...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

+ Sección

Galileo

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

Claudia Sheinbaum sabe que durante el siguiente tramo de su Presidencia se encontrará a personajes iguales o peores que Salinas Pliego.
2

Cómo responderle a Salinas Pliego

3

App del Banco del Bienestar: Así puedes descargarla y usarla para manejar tu dinero

El Gobierno de Estados Unidos (EU) ejecutó extrajudicialmente a 14 personas que estaban a bordo de cuatro lanchas que fueron atacadas en el Pacífico.
4

EU ejecuta extrajudicialmente a 14 en 4 lanchas del Pacífico. La Marina rescata a uno

El magistrado Guillermo Valls Esponda se despidió como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con un congreso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
5

Hotel, alcohol, comida. Gratis. En su despedida, Magistrado gasta 3 millones del TFJA

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
6

VERSUS ¬ Salinas Pliego enfrenta la ruina. Lo acorraló su propia estrategia, de años

Harry Rodríguez Botello Fierro y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, diputados locales del PVEM, protagonizaron un video en aparente estado de ebriedad.
7

VIDEO ¬ Diputados locales del PVEM salen en aparente estado de ebriedad; corren a uno

Socios de Adán Augusto
8

La torre más lujosa de Tabasco fue de Cabal y Hank. Hoy es de Adán Augusto y amigos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el caso del pago de impuestos de Ricardo Salinas Pliego está relacionado con un "tema técnico".
9

El cobro de impuestos a Salinas Pliego "es un tema técnico", no personal: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo condenó las expresiones misóginas y machistas de Ricardo Salinas Pliego contra Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser.
10

RADICALES ¬ La prensa tradicional cubre poco o le hace vacío al caso Salinas Pliego

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
11

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

Las lágrimas de Salinas Pliego
12

Las lágrimas de Salinas Pliego

bloqueo pipas
13

Una red de despojo y extorsión de agua, guiada por sindicatos, causa caos en Edomex

Un error de audio interrumpió el acto protocolario celebrado en la SCJN, ya que comenzó a sonar una canción de Marc Anthony en lugar del Himno Nacional.
14

VIDEO ¬ Ponen canción de Marc Anthony en lugar del Himno en informe del TEPJF en SCJN

El huracán "Melissa", de categoría 5, tocó tierra en Jamaica con vientos sostenidos de 295 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
15

"Melissa", la "tormenta del siglo" según la ONU, impacta a Jamaica como categoría 5

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Luego de las intensas lluvias que dejaron docenas de muertos en la región, el norte de Veracruz se ha visto afectado por un gran derrame de hidrocarburos.
1

Fuga de petróleo asesta otro golpe a Veracruz: daña sembradíos, fauna, flora, ríos...

Fuerzas federales detuvieron a 7 personas y desmantelaron un narcolaboratorio en Tecate.
2

Autoridades desmantelan narcolaboratorio y detienen a 7 en Tecate, Baja California

Claudia Sheinbaum Pardo condenó las expresiones misóginas y machistas de Ricardo Salinas Pliego contra Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser.
3

RADICALES ¬ La prensa tradicional cubre poco o le hace vacío al caso Salinas Pliego

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.
4

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Empleo en México crece
5

Empleo crece en México en septiembre; hay 881 mil trabajadores más que en 2024: Inegi

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó proyecto para expedir la Ley General contra la Extorsión, enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
6

Diputados aprueban en comisión dictamen para expedir la Ley General contra Extorsión

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) alertó sobre el "falso repartidor", una nueva modalidad de robo a casa habitación.
7

¡Cuidado! Repartidores falsos simulan pedidos para robar en casas, alerta la SSC-CdMx

Harry Rodríguez Botello Fierro y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, diputados locales del PVEM, protagonizaron un video en aparente estado de ebriedad.
8

VIDEO ¬ Diputados locales del PVEM salen en aparente estado de ebriedad; corren a uno

9

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó retomar los ataques contra Gaza tras denunciar violaciones del alto al fuego por parte de Hamás.
10

Netanyahu acusa a Hamás de violar el alto al fuego y ordena atacar a Gaza otra vez

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México atraviesa una etapa de mayor democracia que la vivida durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
11

"En México hoy hay más democracia que en el sexenio de Zedillo", asegura Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó que la FGR buscará la extradición de Víctor Álvarez Puga tras su detención en Estados Unidos (EU).
12

"La idea es que se envíe a México": CSP sobre Álvarez Puga; espera información de FGR