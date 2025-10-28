¡Cuidado! Repartidores falsos simulan pedidos para robar en casas, alerta la SSC-CdMx

Redacción/SinEmbargo

28/10/2025 - 2:42 pm

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) alertó sobre el "falso repartidor", una nueva modalidad de robo a casa habitación.

La SSC-CdMx alertó sobre una nueva modalidad de robo a casa habitación en la capital.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- Una nueva modalidad de robo está encendiendo las alertas en la Ciudad de México (CdMx): delincuentes se hacen pasar por repartidores de aplicaciones para ingresar a los domicilios y sustraer pertenencias.

Ante el aumento de denuncias por este modus operandi, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) advirtió sobre el riesgo y lanzó una serie de recomendaciones para proteger a las familias.

La dependencia capitalina emitió una alerta sobre este método de robo conocido como “falso repartidor”, una táctica delictiva que simula entregas a domicilio para cometer robos a casa habitación.

SSC-CdMx advierte por "falso repartidor", nueva modalidad de robo.
La SSC-CdMx pidió extremar precauciones ante esta modalidad de robo. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

El engaño inicia cuando un supuesto repartidor llega con un pedido que el residente no solicitó. Si no hay respuesta o se abre la puerta sin verificar, los delincuentes aprovechan para ingresar, distraer y sustraer objetos de valor o dinero en cuestión de segundos.

La campaña de prevención incluye recomendaciones como:

  • Verificar por mirilla o cámara antes de abrir.
  • Hacer ruido desde el interior.
  • Tomar fotos desde una zona segura.
  • Contactar a la empresa de reparto si hay dudas.
  • En caso de detectar actividad sospechosa, se pide reportar de inmediato al 911 o a través de la App Mi Policía.

La SSC-CdMx también recordó que la presencia activa de los habitantes es importante para disuadir intentos de engaño y proteger el entorno familiar.

