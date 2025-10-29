CFE reporta ganancias por 56 mil 416 millones de pesos en tercer trimestre del 2025

La CFE reportó ingresos totales por 524 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento anual de 4.2 por ciento desde que se constituyó como empresa pública del Estado.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó ganancias por 56 mil 416 millones de pesos (mdp) en el tercer trimestre de 2025, lo que contrasta con la pérdida de 10 mil 964 mdp del mimos periodo de 2024, de acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En un comunicado emitido el día de ayer, la empresa del Estado reportó que al tercer trimestre de 2025 obtuvo ingresos totales por 524 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento anual de 4.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

"Los ingresos por venta de energía representaron el 74.3 por ciento del total, con un incremento anual de 1.4 por ciento. Destacan los sectores doméstico y comercial con aumentos de 6.9 por ciento y 4.1 por ciento, respectivamente, como resultado de una base sólida de usuarios y una mayor demanda de energía eléctrica en México", reportó la empresa pública del Estado en un comunicado.

A la par reportó que los ingresos por la venta de combustibles a terceros y por transporte de energía se incrementaron en 58.4 por ciento respecto al ejercicio anterior.

La CFE detalló que el alza de los precios internacionales "utilizados para la facturación del suministro de gas natural, principalmente, a las plantas de ciclo combinado de empresas privadas, así como por el transporte de energía eléctrica a través de las líneas de transmisión y distribución", propiciaron este incremento en sus finanzas.

A su vez reportó que los costos y gastos de operación totalizaron 422 mil 287 mdp, que representa un incremento de 11 por ciento explicado por el "encarecimiento de los combustibles; en particular del gas natural, cuyo precio medio se elevó 49.7 por ciento en el último año", señaló la dependencia.

Con respecto al EBITDA, indicador financiero que muestra las ganancias de una empresa antes de deducir los intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, la empresa reportó que "se ubicó en 171 mil 803 mdp, con un margen del 32.8 por ciento sobre los ingresos totales, lo cual es consistente con el referente de otras empresas eléctricas similares a la CFE a nivel internacional, y a su vez refleja la capacidad de generación de flujo de efectivo que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones financieras".

CFE reportó que la utilidad neta al cierre de este trimestre fue de 125 mil 107 mdp, la mayor cifra reportada desde 2018. "Esto se debió a que la apreciación de 9.3 por ciento del tipo de cambio respecto a diciembre 2024, lo cual permitió que el resultado integral de financiamiento registrara un saldo a favor de 30 mil 230 mdp", subrayó en el comunicado.

En síntesis, los incrementos reportados por la Comisión Federal de Electricidad reflejan una importante recuperación monetaria de la empresa, luego de la pérdida neta de seis mil 092 millones de pesos mdp que se registró durante el primer trimestre de 2025.