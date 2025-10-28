Empleo crece en México en septiembre; hay 881 mil trabajadores más que en 2024: Inegi

La participación económica de mujeres bajó 0.9 puntos porcentuales, pues la cifra de mujeres desocupadas alcanzó las 786 mil.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este martes que la población económicamente activa en México sumó 62.1 millones de personas en septiembre de 2025, 881 mil más que en el mismo mes pero de 2024. Sin embargo, la cifra de mujeres desocupadas subió a 786 mil.

En septiembre de 2025, la tasa de participación económica, es decir, el porcentaje de la población con trabajo, o que no tuvo, pero estaba en la búsqueda activa de uno, se ubicó en 59.6 por ciento. Para septiembre de 2024, fue de 60.0 por ciento.

"La población ocupada alcanzó 60.2 millones de personas (97.0 por ciento de la población económicamente activa): un alza anual de 820 mil personas. Según sexo, la ocupación de mujeres fue de 24.4 millones y la de hombres, de 35.9 millones: una caída anual en ellas de 125 mil y un incremento en ellos de 945 mil", indicó el Inegi.

En un boletín informativo en el que se dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el Inegi detalló que según el sexo, la tasa de participación económica de las mujeres fue de 45.6 por ciento y la de hombres, de 75.4 por ciento.

Respecto al año anterior, la participación de mujeres bajó 0.9 puntos porcentuales y la de hombres se mantuvo.

La #PEA se distribuyó de la siguiente manera: 🔹60.2 millones de personas #ocupadas 🔹1.8 millones de personas #desocupadas Por su parte, la población #subocupada (personas ocupadas con necesidad y disponibilidad de trabajar más horas) fue de 4.4 millones de personas. (2/3) pic.twitter.com/aMBoOW3KQZ — Graciela Márquez Colín (@GMarquezColin) October 28, 2025

La tasa de desocupación se situó en 3.0 por ciento en septiembre. En el mismo mes de 2024, fue de 2.9 por ciento. La población desocupada fue de 1.8 millones de personas, un crecimiento anual de 61 mil. La desocupación de mujeres se ubicó en 759 mil en septiembre de 2024 y en 786 mil en septiembre de este año.

Por su parte, la desocupación de hombres se ubicó ligeramente por arriba de un millón, en el noveno mes de 2024, y en 1.1 millones para septiembre de 2025.

La tasa de subocupación (porcentaje de población ocupada que buscó ofertar una mayor cantidad de tiempo de trabajo en su ocupación actual o en un empleo adicional) se estableció en 7.3 por ciento.

La población no económicamente activa (PNEA) fue de 42.1 millones de personas. Se trata del 40.4 por ciento de la población de 15 años y más; subió en 1.3 millones de personas respecto a septiembre de 2024.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en septiembre 2025, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 62.1 millones. Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes: ▪️59.6% participación económica… pic.twitter.com/HPb2HMuPq5 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 28, 2025

La tasa de condiciones críticas de ocupación —a partir de salarios mínimos equivalentes, base enero de 2025— fue de 33.6 por ciento, mientras quw septiembre de 2024, fue de 36.0 por ciento. Por su parte, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.9 por ciento. En igual mes pero de 2024, fue de 54.2 por ciento.

¿Qué tipos de empleo tuvo la población ocupada?

Del total de la población ocupada (60.2 millones), 41.8 millones (69.4 por ciento) operaron como trabajadoras o trabajadores subordinados y remunerados al ocupar una plaza o puesto de trabajo, lo que representó un aumento anual de 262 mil.

Además, 12.9 millones (21.4 por ciento) trabajaron de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleadas o empleados: 26 mil personas más respecto a septiembre de 2024. Por su parte, 3.6 millones (6.0 por ciento) fueron personas empleadoras, cifra que subió en 570 mil.

Finalmente, 1.9 millones de personas (3.2 por ciento) se desempeñaron en los negocios o en las parcelas familiares, es decir, contribuyeron de manera directa a los procesos productivos, pero sin un acuerdo de remuneración monetaria. Lo anterior significó un retroceso anual de 38 mil.