Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Nora Gaspar Reséndiz

01/11/2025 - 1:03 pm

"El objetivo de Grok y Grokipedia.com es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”, sostuvo el conservador y excolaborador del Presidente Donald Trump, Elon Musk al presentar su enciclopedia digital Grokipedia, en donde se podrán encontrar artículos que enaltecen la supremacía racial, la existencia de sólo del sexo biológico y toda la ideología de extrema derecha.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Con el propósito de compartir "La verdad y nada más que la verdad", el empresario multimillonario Elon Musk lanzó Grokipedia, una enciclopedia digital, creada por la inteligencia artificial Grok, con la que busca promover la ideología de extrema derecha, ya que enaltece la supremacía racial, la existencia de sólo del sexo biológico y acusa a Wikipedia, su competencia directa, de tener un sesgo de izquierda.

Este lunes 27 de octubre, arrancó oficialmente Grokipedia, creación de Musk a través de su compañía xAI, la cual hasta la tarde de este lunes ya contaba con, aproximadamente, 885 mil artículos, todos en inglés, por el momento, sin embargo, el magnate aseguró que la versión 1.0 será "diez veces mejor" que la recién lanzada, a la cual ya considera "mejor que Wikipedia".

"El objetivo de Grok y Grokipedia.com es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nunca seremos perfectos, pero aun así nos esforzaremos por alcanzar ese objetivo", dijo Musk en una publicación su red social X sobre Grokipedia, misma que dijo es de acceso libre, lo que permitirá a cualquier persona utilizarla gratuitamente para cualquier propósito.

Elon Musk
Elon Musk sosteniendo un juguete de peluche del Air Force One a su llegada al Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington, DC, Estados Unidos, el 19 de febrero de 2025. Foto: Hu Yousong, Xinhua

El contenido que se puede encontrar en Grokipedia es generado por inteligencia artificial (IA) mediante el asistente generativo Grok, pero a pesar de que este sistema cita varias fuentes, se evidencia una orientación ideológica de derecha. Por ejemplo, al definir el género, la plataforma de Musk señala que se trata de “la clasificación binaria de los seres humanos como hombres o mujeres según el sexo biológico”.

Sobre el asesinato de George Floyd a manos de un policía policía blanco en Minnesota, mismo que originó el movimiento Black Lives Matter, en Grokipedia se asegura que “fue un hombre estadounidense con un largo historial delictivo, que incluía condenas por robo a mano armada, posesión de drogas y hurto en Texas entre 1997 y 2007″.

Además, respecto a las protestas suscitadas tras la muerte de Floyd, Grokipedia señaló que movilizó a millones de personas, pero también menciona que las manifestaciones derivaron en disturbios que causaron más de 25 muertes, daños materiales valorados como los más costosos en la historia del seguro, y un acelerado declive urbano en las zonas afectadas.

Sólo más adelante se citan datos de la organización Acled, que indican que el 93 por ciento de las protestas fueron pacíficas, frente al 5 por ciento que se presentaron con violencia. No obstante, Grokipedia pone en duda estas cifras, y las señala de "subestimar a los alborotadores".

Pero la plataforma de Musk no se limita a dar definiciones con base en la ideología de derecha, también se atreve a asegurar que la raza define el coeficiente intelectual. En este sentido, al enlistar las “razas”, menciona en primer lugar a los blancos de origen estadounidense, pese a que, según Grokipedia, los asiáticos orientales los superan.

“En Estados Unidos, los meta análisis de numerosos estudios muestran diferencias promedio consistentes en el coeficiente intelectual entre distintos grupos raciales: los estadounidenses blancos suelen puntuar alrededor de 100, los afroamericanos alrededor de 85, los hispanos alrededor de 90 y los asiáticos orientales alrededor de 105, mientras que los judíos asquenazíes suelen superar los 110″, señala la plataforma.

Otro ejemplo de la tendencia hacia la ideología de derecha es el artículo dedicado al comentarista conservador Tucker Carlson, de quien destaca su papel en la denuncia de "los sesgos sistémicos del periodismo tradicional", citando un artículo de Newsweek que solo menciona esos sesgos en declaraciones del propio Carlson.

Saludo Nazi de Musk en evento de Trump
Gesto controversial de Musk en evento de Trump desata ola de críticas. Foto: Captura de pantalla

Como cereza del pastel, en el artículo de Grokipedia sobre Elon Musk se afirma que éste ha impulsado debates sobre el progreso tecnológico, el declive demográfico y los sesgos institucionales, a menudo a través de X, y que ha sido objeto de críticas por parte de medios tradicionales "con inclinación sistemática hacia la izquierda".

En este sentido, en 2024, el también excolaborador del Presidente Donald Trump acusó a Wikipedia de estar "controlada por activistas de extrema izquierda" y pidió que se dejaran de hacer donaciones a la plataforma. Asimismo, firmó que Wikipedia no podía "utilizarse como fuente definitiva” debido a su falta de objetividad por esta controlada editorialmente “con sesgo extremadamente izquierdista".

“Será una mejora enorme respecto a Wikipedia. Francamente, es un paso necesario hacia el objetivo de xAI de comprender el Universo”, dijo Musk el pasado mes de septiembre al anunciar la creación de Grokipedia, en donde acusan a Wikipedia de “desinformar”. Incluso el propio Elon Musk en alguna ocasión se refirió a esta como “Wokepedia”, por su presunta ideología progresista.

Por su parte, Wikipedia ya destinó un artículo a la recién creada Grokipedia, en el que refiere el anuncio de Musk y las descalificaciones que este ha hecho sobre la enciclopedia digital, sin caer en la polémica generada por el también duelo de la red social X. “Gizmodo comparó el plan con el proyecto Conservapedia de 2006”, señala Wikipedia.

“En septiembre de 2025, Elon Musk anunció que xAI estaba desarrollando una nueva enciclopedia en línea generada por IA llamada Grokipedia. Esto con el fin de acabar con los sesgos progresistas de Wikipedia, según Elon Musk, quien incluso ha llamado a Wikipedia por el nombre: Wokipedia (...) Según el anuncio de Musk, será una base de conocimiento impulsada por IA diseñada para competir con Wikipedia, abordando los sesgos, errores e inclinaciones ideológicas percibidas en esta”, destacó la plataforma creada en 2001.

– Con información de RFI

Nora Gaspar Reséndiz

Nora Gaspar Reséndiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

