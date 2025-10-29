El exoficial mayor de Fayad en Hidalgo es procesado por abusos y desvíos millonarios

Redacción/SinEmbargo

28/10/2025 - 8:16 pm

Martiniano Vega Orozco, exoficial mayor del Gobierno del priista Omar Fayad en Hidalgo, está procesado por varios delitos.

El exoficial mayor de Fayad en Hidalgo es acusado de la venta ilegal de tres helicópteros del Gobierno; ya fue condenado a 12 años de prisión por desvíos y hay un caso más por peculado en proceso.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– Martiniano Vega Orozco, Oficial mayor durante la administración en Hidalgo del Gobernador priista Omar Fayad –hoy en día Embajador de México en Noruega–, fue vinculado a proceso por uso ilícito de facultades y atribuciones agravado, en perjuicio de la administración pública de la entidad.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) obtuvo este lunes la vinculación a proceso para el exfuncionario, investigado por la venta ilegal de tres aeronaves del Gobierno de la entidad.

"El pasado 22 de octubre, a la persona imputada se le ejecutó una orden de aprehensión en reclusión, por la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso, a partir de que se investiga su probable responsabilidad en hechos ocurridos en el periodo 2016-2022, en el que estableció de manera ilícita contratos sobre bienes muebles administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, al vender sin previo avalúo, tres helicópteros", explicó la Procuraduría hidalguense en un comunicado.

El exoficial mayor –que se mantuvo en el puesto durante todo el Gobierno de Fayad, de 2016 a 2022– fue puesto a disposición de un Juez de control, quien le dictó este lunes auto de vinculación a proceso y estableció un periodo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. Le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Exoficial mayor también está procesado por desvío de recursos

El sábado pasado, agentes del Ministerio Público de la PGJEH obtuvieron la vinculación a proceso para el exoficial mayor de Fayad, pero en ese caso "por hechos que la ley sanciona como peculado agravado".

Se trata de un caso por el que elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría hidalguense ejecutaron una orden de aprehensión que derivó de la investigación de 116 millones de pesos que supuestamente fueron desviados.

"Los hechos que se le imputan al exfuncionario estatal sucedieron el 30 de abril del 2021, fecha en la que como oficial mayor en la administración estatal que comprendió el periodo 2016-2022, Vega Orozco solicitó recursos extraordinarios por 60 millones de pesos para la renovación de una póliza de seguro catastrófico", detallaron las autoridades.

De acuerdo con la PGJEH, el acusado celebró el contrato número 303/2021 con Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V., pero entre el 21 y 22 de agosto del 2021 la entidad se vio afectada por los efectos del huracán "Grace", por lo que se hizo uso del seguro y la empresa antes mencionada realizó el pago de 116 millones 062 mil pesos por concepto de reparación del daño.

El exoficial mayor de Fayad en Hidalgo está acusado de varios delitos durante su gestión.
El exoficial mayor de Fayad en Hidalgo está acusado de varios delitos durante su gestión. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.

Sin embargo, señala la acusación, "no existe evidencia alguna de que dicho recurso económico ingresara al Gobierno de Hidalgo, ya que fue depositado a una cuenta bancaria de la empresa Logcom Trading Company S.A. de C.V."

En este caso, el Juez de control impuso como medida cautelar la prisión preventiva y estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Exfuncionario de Fayad en Hidalgo ya había sido condenado

A mediados de julio, la PGJEH obtuvo sentencia condenatoria de 12 años de prisión para el exoficial mayor de Fayad, por el delito de peculado agravado, en detrimento de la administración pública.

Las autoridades lo señalan por haber firmado un contrato con la empresa REMACO por la cantidad de 18 millones 249 mil 070 pesos, para la adquisición de crema quirúrgica antiséptica. "Con base en las indagatorias de esta representación social,  se logró determinar que el ahora sentenciado realizó un desvío de recursos económicos que afectaron las finanzas de la administración pública", señalaron las autoridades.

Además, le fue impuesta una multa económica por concepto de reparación de daño por la cantidad de 14 millones 820 mil 904 pesos y le fueron suspendidos sus derechos políticos.

