La brújula imantada del amor

I

Los 4 puntos cardinales están aquí

en la aguja de la puntual conciencia.

II

Los equípales,

junto al balcón de las montañas,

en su humedad naranja

reverberan todavía;

en el mar de la memoria,

su gentil luz de la mañana.

III

El Sol prosigue su incansable tarea

que nos permite percibir

más allá

de nuestras sombras.

Antiquísima celebridad

que nos asiste,

en su distancia perfecta

nombrada existencia.

IV

Su geometría,

el diestro arte de sus ángulos

la perfección en su compás:

el círculo,

la espiral de fuego,

inconmensurable antorcha.

V

Es un parpadeo lo que vemos

y la vanidad nos ciega

al olvidar la plegaria,

ese asombro,

su devoción:

la llave

del conocimiento.

VI

Advertir la hondura

al desaparecer,

cuando el cuerpo

comprende su misión,

solo,

con el alma

de la entrega.

VII

Este segundo de eternidad que resta,

es nuestra vida.

Rendija:

En esta obsesión de dominio, el vértigo es el imán. Adicción al instante, el volcán próximo a su erupción, los personajes distraídos, el guión extraviado y sí, la tierra aún conserva aún en su camino, una sabiduría que comienza poco a poco, todavía en voz baja, a escucharse. La esperanza no es ilusión, es congruencia con el saber estar sin necesidad de careta alguna. Y muchos comienzan a reconocerlo, aunque guarden todavía silencio. Y nada de ello tiene que ver con partidos políticos, grupos de poder, criminales y narcos. Se trata de lo básico, de la raíz de una Nación todavía considerada República, de la savia de sus ciudades, y comunidades y ciudadanos, nombrada dignidad.