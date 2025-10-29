Director del DIF municipal es señalado por asesinato de Edil de Pisaflores, Hidalgo

De acuerdo con las investigaciones el asesinato del Edil de Pisaflores habría ocurrido tras una confrontación entre Johny "N" y el hermano del Bahena Solórzano.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- Un Juez de control ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para Johny “N”, director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Pachuca, Hidalgo; y César “N”, señalados como los presuntos responsables del homicidio de Miguel Bahena Solórzano, Alcalde del municipio de Pisaflores, el pasado 20 de octubre.

Durante la audiencia celebrada ayer, el exfuncionario fue identificado como probable autor intelectual del homicidio del Edil, mientras que César “N” habría actuado como autor material del crimen.

Johny “N” fue localizado junto a un mujer el pasado 21 de octubre por elementos de la Policía de Querétaro en el municipio de Landa de Matamoros durante un un filtro de revisión, en el que se le encontró un arma de fuego, un cargador y siete cartuchos útiles.

Sin embargo, el exfuncionario no fue detenido sino hasta que se le giró una segunda orden de aprehensión por parte de un Juez por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Posteriormente fue entregado a las autoridades de esa entidad.

🚔 DETENIDO EN LANDA DE MATAMOROS; CONTABA CON ORDEN DE APREHENSIÓN VIGENTE EN HIDALGO La #FiscalíaQro informa:

✅ Durante actos de investigación se confirmó que René “N”, quien había sido previamente puesto a disposición por la Policía Estatal (POES), contaba con una orden de… pic.twitter.com/rbsGXEFPgp — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) October 25, 2025

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) presentó a Jhony "N" ante la Jueza Arely Sánchez Lazcano, del Distrito Judicial de Pachuca, señalado como el supuesto autor intelectual del asesinato de Bahena Sólorzano. La audiencia se celebró mediante videoconferencia desde el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tulancingo, donde se encuentra recluido.

El imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional por lo que la audiencia se aplazó hasta el 30 de octubre a las 14:00 horas; en tanto, la Jueza impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Mientras, el proceso por narcomenudeo seguirá su curso.

Asimismo, la PGJEH aseguró que tras el procesamiento de las investigaciones, identificó a César "N" como la persona que, posiblemente, accionó el arma de la que salieron los proyectiles que impactaron directamente en el cuello del Alcalde, lo que ocasionó la muerte del funcionario.

Miguel Bahena Solórzano, Presidente Municipal de Pisaflores, Hidalgo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue asesinado el pasado 20 de octubre en un ataque armado cuando llegaba a su domicilio, en la localidad de La Estancia.

#Hidalgo, esta noche fue #asesinato el alcalde de #Pisaflores Miguel Bahena. Lo mataron al exterior de su domicilio. La entidad vive la emergencia provocada por las lluvias y agravada por la indolencia del gobierno. El homicidio refuerza el argumento de autoridades incapaces… pic.twitter.com/yDkvDMom1U — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) October 21, 2025

De acuerdo con los primeros reportes, el responsable del atentado habría sido César "N" quien intercepto al Edil afuera de su casa y posteriormente huyó en una motocicleta que abandonó.

El Comité Ejecutivo Nacional del PVEM publicó un comunicado en el que condenó el asesinato del Alcalde, exigió justicia y castigo para los responsables.

"Desde el Comité Ejecutivo Nacional, hacemos un llamado firme y urgente a las autoridades correspondientes para que se realice una investigación inmediata, exhaustiva y transparente, que conduzca al esclarecimiento de los hechos y a la detención y castigo de los responsables de este lamentable crimen", indicó el partido.

Las autoridades municipales designaron al Secretario General de Pisaflores, Antonio Robles Ramírez, en sustitución de Bahena Solórzano para ocupar temporalmente el cargo público y atender los asuntos pendientes y urgentes de la localidad hidalguense.