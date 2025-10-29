SSC-CdMx detiene a 4 vigilantes de la UNAM por homicidio de aficionado del Cruz Azul

Redacción/SinEmbargo

28/10/2025 - 10:51 pm

Justicia para Rodrigo, piden familires de aficionado asesinado por personal de la UNAM

Rodrigo Mondragón murió por asfixia causada por estrangulamiento, de acuerdo con lo revelado por la necropsia realizada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo).

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo ayer a los cuatro elementos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) implicados en el homicidio de Rodrigo Mondragón, aficionado al Club Deportivo Cruz Azul, ocurrido el pasado sábado tras un partido. Los detenidos fueron enviados al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Se trata de Brayan "N", Noe "N", Luis Alberto "N" y José Rodrigo "N", quienes fueron consignados por el Ministerio Público a dicho penal de la Ciudad de México.

Bertha Alcalde Luján, Fiscal General de la capital, detalló ayer en conferencia de prensa que los detenidos laboraban como personal de seguridad universitaria y su situación jurídica se definirá a partir de la investigación que se está realizando de videos de cámaras de vigilancia, entrevistas y los estudios periciales.

“El cuerpo, hoy en día, se está realizando la necropsia en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO). Entonces, esto va a ser muy importante para avanzar con la investigación, determinar la causa de muerte. Se pusieron a disposición cuatro personas, por parte de la Secretaría de Seguridad. Estas personas laboran como personal de seguridad universitaria y que su situación jurídica va a ser definida, a partir de cómo avanza la investigación”, explicó la Fiscal.

Elementos de vigilancia UNAM van al Reclusorio Oriente tras muerte de aficionado.
La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, en conferencia de prensa. Foto: FGJ-CdMx

Rodrigo Mondragón murió por asfixia causada por estrangulamiento, de acuerdo con lo revelado por la necropsia realizada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo).

Fuentes ministeriales, citadas por medios nacionales, revelaron la causa de la muerte del hombre, quien fue arrestado por personal de seguridad del Estadio Olímpico Universitario el pasado sábado, tras el partido entre "La Máquina" y el Monterrey.

Además, se dio a conocer que los restos del fanático del Cruz Azul fueron entregados a sus familiares alrededor de las 7:00 horas de ayer lunes.

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado en el que afirmó que recopiló y entregó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) todos los videos que puedan servir como prueba de lo ocurrido.

De acuerdo con una personas cercana a Rodrigo Mondragón, cerca de las 23:30 horas del sábado 25 de octubre elementos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habrían golpeado y detenido violentamente al aficionado del Cruz Azul "a quien subieron con vida a una camioneta oficial". "Desde ese momento, no se volvió a saber nada de él", destacó.

"Cuando familiares y amigos llegaron al lugar para pedir informes, ni el personal de seguridad de la UNAM ni los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CdMx) que se encontraban en la zona proporcionaron información veraz. [...] Durante esas horas, familiares y amigos estuvieron llamando a Locatel, hospitales y Ministerios Públicos en busca de información sobre Rodrigo Mondragón, sin obtener respuesta alguna", detalló.

La dirección de Protección Civil de la UNAM emitió un comunicado el domingo por la mañana, donde señaló que al término del partido entre el Cruz Azul y Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, al realizarse el retiro de personas que permanecen en los estacionamientos del recinto deportivo, "una persona en aparente estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio, impidiendo violentamente su labor".

"La persona logró ser sometida por dichos elementos de seguridad para su entrega a las autoridades. Durante el trayecto de su traslado, sufrió un desvanecimiento, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para brindar la atención médica correspondiente. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo lamentablemente se determinó la ausencia de signos vitales", aseguró. Ante esta situación, solicitó el apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de la Ciudad de México, para iniciar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades del personal que estuvo involucrado con los hechos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

