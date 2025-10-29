Harfuch promete reforzar seguridad en Michoacán por el asesinato de líder limonero

Redacción/SinEmbargo

28/10/2025 - 8:42 pm

Omar García Harfuch y el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla

Artículos relacionados

Artículos relacionados

SSPC detiene a otro implicado en asesinato de líder limonero en Michoacán: Harfuch

#PuntosYComas ¬ Sheinbaum da más "armas" a García Harfuch para enfrentar inseguridad

"El Pantano", presunto autor de asesinato de líder limonero en Michoacán, es detenido

Tras el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán, Omar García Harfuch se comprometió a reforzar las acciones de seguridad para proteger al sector productivo de dicho estado.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró este martes que el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en el estado de Michoacán, "no quedará impune", por lo que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reforzará sus operaciones para proteger al sector productivo de dicha entidad.

Tras el homicidio ocurrido el pasado 19 de octubre, el Secretario indicó en su cuenta de X que, por instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el General Ricardo Trevilla, se reunió con productores de limón, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y autoridades locales del municipio de Apatzingán, para escuchar sus inquietudes y fortalecer las acciones conjuntas frente a los delitos de extorsión y cobro de piso.

En este sentido, García Harfuch se comprometió a reforzar las acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Fiscalía General de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán.

"Se reforzarán las operaciones conjuntas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Fiscalía General de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, así como las acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo y detener a quienes amenacen la paz de Michoacán. El homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune", detalló durante el encuentro.

Bernardo Bravo Márquez se desempeñaba como presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, por lo que era considerado como un defensor del campo y de los productores de la región. Sin embargo, el pasado 19 de octubre, su cuerpo fue localizado sin vida al interior de su vehículo, sobre el camino que conduce a la comunidad de Los Tepetates, en el municipio de Apatzingán.

Tras lo sucedido, el titular de la SSPC anunció la detención de Rigoberto "N", alias "El Pantano", quien fue señalado como uno de los responsables de extorsionar a productores limón en Apatzingán. Un día después, García Harfuch dio a conocer la detención de otra persona que también estaría implicada en el asesinato del líder limonero.

La propia Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre el asesinato de Bernardo Bravo Márquez en su conferencia matutina del 21 de octubre. “Es muy triste”, dijo la mandataria federal.

"Es muy triste y lamentable de este dirigente de producción y comercialización de limón (...). Tiene que haber justicia en este caso y está todo el Gabinete de Seguridad apoyando a la Fiscalía y al Gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables", sostuvo.

A este caso se sumó el asesinato de un empresario citrícola identificado como Javier Vargas Arias, quien fue atacado por un grupo de hombres armados a bordo de una camioneta, el pasado 23 de octubre, en el municipio de Álamo Temapache, al norte del estado de Veracruz. Sin embargo, los agresores huyeron de dicha zona luego de dejar herido al hombre.

Vargas Arias fue trasladado al Hospital General de Álamo Temapache, pero el equipo de emergencias no pudo salvar su vida, por lo que se reportó su fallecimiento minutos después de ingresar a la unidad médica del estado de Veracruz.

En los últimos años, los productores de limón de Michoacán han denunciado la presencia de grupos delictivos que imponen cuotas y controlan el comercio del cítrico, principalmente en los municipios de Apatzingán, Buenavista y Tepalcatepec.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Continuidad: apuntes de una transición histórica

"Resulta muy difícil para algunos aceptar una relación entre la Presidenta y el expresidente sin necesidad del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La “credibilidad” de Estados Unidos

"Estados Unidos se encuentra ahora mismo profundamente dividido y roto desde dentro. Así, será incapaz de gobernarse...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Lección electoral de Bolivia

"Bolivia acaba de poner en marcha la institucionalidad que, de continuar, puede alentar una normalidad democrática para...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

+ Sección

Galileo

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
De acuerdo con el Secretario de Transporte estadounidense, la medida se toma como una respuesta al “continuo abuso” por parte de México del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado hace una década entre ambas naciones.
1

Gobierno de Trump suspende 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU por "incumplimiento"

2

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry.
3

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry

4

App del Banco del Bienestar: Así puedes descargarla y usarla para manejar tu dinero

El magistrado Guillermo Valls Esponda se despidió como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con un congreso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
5

Hotel, alcohol, comida. Gratis. En su despedida, Magistrado gasta 3 millones del TFJA

El Gobierno de Estados Unidos (EU) ejecutó extrajudicialmente a 14 personas que estaban a bordo de cuatro lanchas que fueron atacadas en el Pacífico.
6

EU ejecuta extrajudicialmente a 14 en 4 lanchas del Pacífico. La Marina rescata a uno

Socios de Adán Augusto
7

La torre más lujosa de Tabasco fue de Cabal y Hank. Hoy es de Adán Augusto y amigos

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
8

VERSUS ¬ Salinas Pliego enfrenta la ruina. Lo acorraló su propia estrategia, de años

Claudia Sheinbaum Pardo condenó las expresiones misóginas y machistas de Ricardo Salinas Pliego contra Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser.
9

RADICALES ¬ La prensa tradicional cubre poco o le hace vacío al caso Salinas Pliego

Un Juez de control ordenó prisión preventiva oficiosa en contra de Johny “N” y César “N”; se les acusa del homicidio de Miguel Bahena , Alcalde de Pisaflores.
10

Director del DIF municipal es señalado por asesinato de Edil de Pisaflores, Hidalgo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) alertó sobre el "falso repartidor", una nueva modalidad de robo a casa habitación.
11

¡Cuidado! Repartidores falsos simulan pedidos para robar en casas, alerta la SSC-CdMx

Las lágrimas de Salinas Pliego
12

Las lágrimas de Salinas Pliego

Martiniano Vega Orozco, exoficial mayor del Gobierno del priista Omar Fayad en Hidalgo, está procesado por varios delitos.
13

El exoficial mayor de Fayad en Hidalgo es procesado por abusos y desvíos millonarios

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
14

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

Claudia Sheinbaum sabe que durante el siguiente tramo de su Presidencia se encontrará a personajes iguales o peores que Salinas Pliego.
15

Cómo responderle a Salinas Pliego

Destacadas

Ver sección
Destacadas
relanzamiento PAN
1

#PuntosyComas ¬ El PAN carga con militancia empobrecida y ahora va por los jóvenes

Omar García Harfuch y el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla
2

Harfuch promete reforzar seguridad en Michoacán por el asesinato de líder limonero

Martiniano Vega Orozco, exoficial mayor del Gobierno del priista Omar Fayad en Hidalgo, está procesado por varios delitos.
3

El exoficial mayor de Fayad en Hidalgo es procesado por abusos y desvíos millonarios

De acuerdo con el Secretario de Transporte estadounidense, la medida se toma como una respuesta al “continuo abuso” por parte de México del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado hace una década entre ambas naciones.
4

Gobierno de Trump suspende 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU por "incumplimiento"

Un Juez de control ordenó prisión preventiva oficiosa en contra de Johny “N” y César “N”; se les acusa del homicidio de Miguel Bahena , Alcalde de Pisaflores.
5

Director del DIF municipal es señalado por asesinato de Edil de Pisaflores, Hidalgo

La Comisión Federal de Electricidad reportó el día de ayer que al cierre del tercer trimestre de este año obtuvo una ganancia neta de 524 mil millones de pesos.
6

CFE reporta ganancias por 56 mil 416 millones de pesos en tercer trimestre del 2025

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry.
7

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry

Luego de las intensas lluvias que dejaron docenas de muertos en la región, el norte de Veracruz se ha visto afectado por un gran derrame de hidrocarburos.
8

Fuga de petróleo asesta otro golpe a Veracruz: daña sembradíos, fauna, flora, ríos...

Fuerzas federales detuvieron a 7 personas y desmantelaron un narcolaboratorio en Tecate.
9

Autoridades desmantelan narcolaboratorio y detienen a 7 en Tecate, Baja California

Claudia Sheinbaum Pardo condenó las expresiones misóginas y machistas de Ricardo Salinas Pliego contra Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser.
10

RADICALES ¬ La prensa tradicional cubre poco o le hace vacío al caso Salinas Pliego

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.
11

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Empleo en México crece
12

Empleo crece en México en septiembre; hay 881 mil trabajadores más que en 2024: Inegi