Harfuch promete reforzar seguridad en Michoacán por el asesinato de líder limonero

Tras el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán, Omar García Harfuch se comprometió a reforzar las acciones de seguridad para proteger al sector productivo de dicho estado.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró este martes que el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en el estado de Michoacán, "no quedará impune", por lo que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reforzará sus operaciones para proteger al sector productivo de dicha entidad.

Tras el homicidio ocurrido el pasado 19 de octubre, el Secretario indicó en su cuenta de X que, por instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el General Ricardo Trevilla, se reunió con productores de limón, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y autoridades locales del municipio de Apatzingán, para escuchar sus inquietudes y fortalecer las acciones conjuntas frente a los delitos de extorsión y cobro de piso.

En este sentido, García Harfuch se comprometió a reforzar las acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Fiscalía General de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán.

"Se reforzarán las operaciones conjuntas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Fiscalía General de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, así como las acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo y detener a quienes amenacen la paz de Michoacán. El homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune", detalló durante el encuentro.

Bernardo Bravo Márquez se desempeñaba como presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, por lo que era considerado como un defensor del campo y de los productores de la región. Sin embargo, el pasado 19 de octubre, su cuerpo fue localizado sin vida al interior de su vehículo, sobre el camino que conduce a la comunidad de Los Tepetates, en el municipio de Apatzingán.

Tras lo sucedido, el titular de la SSPC anunció la detención de Rigoberto "N", alias "El Pantano", quien fue señalado como uno de los responsables de extorsionar a productores limón en Apatzingán. Un día después, García Harfuch dio a conocer la detención de otra persona que también estaría implicada en el asesinato del líder limonero.

La propia Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre el asesinato de Bernardo Bravo Márquez en su conferencia matutina del 21 de octubre. “Es muy triste”, dijo la mandataria federal.

"Es muy triste y lamentable de este dirigente de producción y comercialización de limón (...). Tiene que haber justicia en este caso y está todo el Gabinete de Seguridad apoyando a la Fiscalía y al Gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables", sostuvo.

A este caso se sumó el asesinato de un empresario citrícola identificado como Javier Vargas Arias, quien fue atacado por un grupo de hombres armados a bordo de una camioneta, el pasado 23 de octubre, en el municipio de Álamo Temapache, al norte del estado de Veracruz. Sin embargo, los agresores huyeron de dicha zona luego de dejar herido al hombre.

Vargas Arias fue trasladado al Hospital General de Álamo Temapache, pero el equipo de emergencias no pudo salvar su vida, por lo que se reportó su fallecimiento minutos después de ingresar a la unidad médica del estado de Veracruz.