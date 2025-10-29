ENTREVISTA ¬ Del Río Virgen no puede ir a la ASF; estuvo hasta en la cárcel: Nahle

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

28/10/2025 - 10:35 pm

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar. Ahora su nombre suena para la Auditoría Superior.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, rechazó la posibilidad de que el exsecretario técnico del Senado, José Manuel del Río Virgen, sea considerado para ocupar un cargo en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al recordar que “estuvo en la cárcel por vínculos con la delincuencia organizada”.

“¿Cómo va a ser si estuvo en la cárcel por vínculos con la delincuencia organizada? Parto de ahí”, señaló la mandataria estatal en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, al referirse al tema y a las impugnaciones electorales que aún se analizan tras los comicios municipales en la entidad.

Nahle aseguró que los resultados electorales deben definirse “en las urnas y no con triquiñuelas ni alegatos”, y recordó que su movimiento surgió precisamente de la exigencia de respeto al voto ciudadano.

“Las urnas son las que tienen los votos. En mi caso así fue. Acá hubo un proceso postelectoral tanto de Morena como de Movimiento Ciudadano, y serán las instancias —la Sala Superior, la Sala Electoral— las que determinen. ¿Qué van a determinar? Pues los votos que hubo en las urnas. No es con triquiñuelas, no es con alegatos, es la voluntad del pueblo”, enfatizó.

La Gobernadora mencionó que los casos más polémicos del proceso se concentran en los municipios de Poza Rica y Papantla, donde, dijo, se espera la resolución del Tribunal Electoral.

“¿Qué va a ocurrir? No sé, eso no está en mi cancha ni está en mi escritorio, eso está en la Sala Superior”, aclaró.

Del Río Virgen fue vinculado a proceso el 28 de diciembre de 2021 por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, Veracruz, René Tovar Tovar. Foto: José Manuel del Río Virgen, Facebook Oficial

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.

Ricardo Monreal Ávila, criticó la detención de Del Río Virgen, personaje cercano a él, la cual aseguró que se trataba de una "persecución política". Del Río Virgen fue vinculado a proceso y trasladado el Penal de Pacho Viejo, en Veracruz, en donde permaneció 178 días preso.

El 17 de junio de 2022, fue liberado al no haber pruebas que lo vincularan en el asesinato de Remigio Tovar. Días mas tarde, Del Virgen retomó su puesto en la Jucopo y aseguró que el entonces Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, lo tuvo secuestrado durante seis meses.

Ahora su nombre suena para encabezar la Auditoría Superior de la Federación.

Pese a las controversias políticas, Nahle subrayó que su obligación es gobernar para todos los veracruzanos, sin distinciones partidistas.

“Tengo que trabajar para todos los municipios, hay algunos que están muy difíciles porque Movimiento Ciudadano puso delincuentes de candidatos y algunos ganaron; sin embargo, yo tengo que trabajar para todos los veracruzanos. No voy a dejar a ningún veracruzano a la deriva, gobierne quien gobierne”, afirmó.

La Gobernadora Rocío Nahle García. Foto: Yerania Rolón, Cuartoscuro.

La mandataria también se refirió a los efectos del reciente desastre natural en el estado, e insistió en que su prioridad es atender a la población afectada. “En este momento lo más importante es Veracruz, lo más importante es ayudar a la gente que quedó desprotegida”, dijo.

Nahle denunció que, mientras su administración atiende la emergencia, se ha intensificado una “guerra de lodo” con fines políticos.

“Lo más importante en este momento es que los 38 municipios regresen a la cotidianidad. En eso estoy ocupada, mientras que en un carril paralelo viene un golpeteo, una guerra de lodo sucia con intereses particulares y personales. Eso habla de la bajeza humana. No es el momento, ni es la ocasión ante una desgracia como tal”, concluyó.

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

