Gobierno de Trump suspende 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU por "incumplimiento"

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos (EU), encabezado por Donald Trump, revocó este martes la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas a dicho país. La orden, emitida por el Departamento de Transporte, suspende todos los servicios combinados entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y congela cualquier ruta nueva o ampliada.

De acuerdo con el Secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, la medida se toma como una respuesta al “continuo abuso” por parte de México del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado hace una década entre ambas naciones.

“Joe Biden y Pete Buttigieg fueron demasiado débiles para enfrentarse a México cuando pisotearon nuestro acuerdo bilateral de aviación. Estos acuerdos son vinculantes y, al igual que nuestros acuerdos comerciales, el Presidente Trump priorizará a Estados Unidos y los hará cumplir”, indicó Duffy en un comunicado.

¿Qué rutas fueron canceladas?

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, las rutas de Aeroméxico entre Ciudad de México y San Juan, Puerto Rico; así como la que va de la terminal Felipe Ángeles a las ciudades texanas de Houston y McAllen, son las canceladas.

También se cancelaron las rutas entre la capital mexicana y Newark, Nueva Jersey, de la aerolínea Volaris.

Viva Aerobus sufrió más afectaciones, con la cancelación de rutas desde el aeropuerto Felipe Ángeles a los siguientes destinos: