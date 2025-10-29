Médica encabeza cirugía con robot Da Vinci X en hospital 1o de Octubre del ISSSTE

Redacción/SinEmbargo

28/10/2025 - 11:14 pm

La cirujana Ana Laura Gutiérrez Aguayo, del ISSSTE, realizó el día de hoy su primera cirugía con el robot Da Vinci X en beneficio de una mujer de 37 años.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El ISSSTE implementa Plan de Cirugía Robótica con seis nuevos equipos

El ISSSTE estrena quirófano en la Clínica de Medicina Familiar de Córdoba, Veracruz

Batres supervisa obras del ISSSTE para mejorar servicios de salud en Tecámac, Edomex

La especialista cuenta con una década de trayectoria como cirujana de mínima invasión; tomó dos años de especialización en cirugía robótica y 90 días del curso para obtener la licencia para manejar el Da Vinci X.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- La doctora Ana Laura Gutiérrez Aguayo, del Hospital Regional (HR) “1° de Octubre” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), realizó el día de hoy su primera cirugía con el robot Da Vinci X, en beneficio de una derechohabiente de 37 años con tumores benignos en el útero.

“Para mí es un orgullo, como cirujana y como mujer, el poder haber realizado la primera operación robótica del Hospital Regional '1° de Octubre', del ISSSTE. Es un orgullo el poder representar a cada una de las trabajadoras que aquí conformaron también mi sala. El 80 por ciento de esta sala estaba conformada por mujeres. En los últimos años se destaca la participación de las mujeres como cirujanas en el área de cirugía robótica. En los últimos 10 años ha habido un despunte del papel de la mujer en esta área”, subrayó.

Gutiérrez Aguayo dirigió la operación junto con especialistas en ginecología y oncología. Cabe destacar que la doctora se convirtió en la primera en realizar un procedimiento con esta tecnología.

La cirujana Ana Laura Gutiérrez Aguayo, del ISSSTE, realizó el día de hoy su primera cirugía con el robot Da Vinci X en beneficio de una mujer de 37 años.
La intervención estuvo a cargo de la ginecóloga Ana Laura Gutiérrez Aguayo, primera mujer en el Hospital Regional “1° de Octubre” del ISSSTE en manejar el robot Da Vinci para realizar una histerectomía total laparoscópica. Foto: ISSSTE

Gracias a este equipo de alta tecnología que ofrece una visión tridimensional de alta precisión, 10 veces superior al ojo humano, a la paciente se le realizó con éxito una histerectomía total laparoscópica (cirugía para extirpar el útero completo), lo que implica una mayor precisión en las incisiones.

“El tener ahora el robot, el Da Vinci X, nos hace continuar bajo ese rubro, bajo ese parámetro. La cirugía robótica nos ofrece, aún más para las pacientes, mayor precisión en los procedimientos, un acortamiento en el tiempo quirúrgico y menor índice de tasa de complicaciones. (...) Las incisiones son aún más pequeñas, de ocho milímetros, además, nos ofrece una mayor precisión en la disección de nuestros tejidos, menor índice de complicaciones y menor sangrado”, enfatizó la galena.

Gutiérrez Aguayo señaló que los procedimientos asistidos por el Da Vinci X, la escala de dolor se reduce considerablemente, lo que contribuye a la reducción de tiempo en postoperatorio y el aumento de más personas beneficiadas.

“Una intervención abierta les ofrece un dolor de ocho a 10 o un nueve de 10, cuando en una cirugía robótica las pacientes refieren aproximadamente dos o tres de 10 (...) Este tipo de cirugía realizada, aquí, en el hospital, con la tecnología que tenemos y la disponibilidad de quirófanos, alrededor de 20 a 30 pacientes por mes se verían beneficiados”, detalló.

La especialista indicó que la incorporación del HR “1° de Octubre” en el Plan de Cirugía Robótica del ISSSTE refleja el compromiso con la salud pública de parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de las autoridades del Instituto, puesto que se verán beneficiados dos millones 300 mil derechohabientes de las zonas norte y oriente de la capital del país, así como de Hidalgo, Michoacán, Querétaro y Estado de México.

“El apoyo ha sido total y absoluto hacia el Plan de Cirugía Robótica, no sólo en el área de ginecología, sino en las diversas especialidades. Asimismo, se ha contado con el apoyo de las autoridades de aquí del hospital hacia mi persona y hacia todos los que conforman este programa”, apuntó.

La cirujana Ana Laura Gutiérrez Aguayo, del ISSSTE, realizó el día de hoy su primera cirugía con el robot Da Vinci X en beneficio de una mujer de 37 años.
El robot Da Vinci Xi representa una revolución tecnológica en la práctica quirúrgica pues permite una recuperación más rápida de los pacientes ya que los procedimientos médicos resultan menos invasivos y tienen mayor precisión técnica. Foto: ISSSTE

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Continuidad: apuntes de una transición histórica

"Resulta muy difícil para algunos aceptar una relación entre la Presidenta y el expresidente sin necesidad del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La “credibilidad” de Estados Unidos

"Estados Unidos se encuentra ahora mismo profundamente dividido y roto desde dentro. Así, será incapaz de gobernarse...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Lección electoral de Bolivia

"Bolivia acaba de poner en marcha la institucionalidad que, de continuar, puede alentar una normalidad democrática para...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

+ Sección

Galileo

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Trump confirma que EU aplaza imponer aranceles a México; "Están pagando mucho dinero".
1

Trump confirma que aplaza aranceles a México; con ella [CSP] "nos está yendo bien"

2

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

De acuerdo con el Secretario de Transporte estadounidense, la medida se toma como una respuesta al “continuo abuso” por parte de México del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado hace una década entre ambas naciones.
3

Gobierno de Trump suspende 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU por "incumplimiento"

4

App del Banco del Bienestar: Así puedes descargarla y usarla para manejar tu dinero

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.
5

ENTREVISTA ¬ Del Río Virgen no puede ir a la ASF; estuvo hasta en la cárcel: Nahle

Juan Ramón de la Fuente.
6

EU y México acuerdan coordinación marítima tras ataque a lancha en el Pacífico

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.
7

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry.
8

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry

El magistrado Guillermo Valls Esponda se despidió como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con un congreso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
9

Hotel, alcohol, comida. Gratis. En su despedida, Magistrado gasta 3 millones del TFJA

Las lágrimas de Salinas Pliego
10

Las lágrimas de Salinas Pliego

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
11

VERSUS ¬ Salinas Pliego enfrenta la ruina. Lo acorraló su propia estrategia, de años

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
12

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) alertó sobre el "falso repartidor", una nueva modalidad de robo a casa habitación.
13

¡Cuidado! Repartidores falsos simulan pedidos para robar en casas, alerta la SSC-CdMx

Socios de Adán Augusto
14

La torre más lujosa de Tabasco fue de Cabal y Hank. Hoy es de Adán Augusto y amigos

Claudia Sheinbaum Pardo condenó las expresiones misóginas y machistas de Ricardo Salinas Pliego contra Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser.
15

RADICALES ¬ La prensa tradicional cubre poco o le hace vacío al caso Salinas Pliego

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
1

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

Justicia para Rodrigo, piden familires de aficionado asesinado por personal de la UNAM
2

SSC-CdMx detiene a 4 vigilantes de la UNAM por homicidio de aficionado del Cruz Azul

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.
3

ENTREVISTA ¬ Del Río Virgen no puede ir a la ASF; estuvo hasta en la cárcel: Nahle

Juan Ramón de la Fuente.
4

EU y México acuerdan coordinación marítima tras ataque a lancha en el Pacífico

Trump confirma que EU aplaza imponer aranceles a México; "Están pagando mucho dinero".
5

Trump confirma que aplaza aranceles a México; con ella [CSP] "nos está yendo bien"

relanzamiento PAN
6

#PuntosyComas ¬ El PAN carga con militancia empobrecida y ahora va por los jóvenes

Omar García Harfuch y el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla
7

Harfuch promete reforzar seguridad en Michoacán por el asesinato de líder limonero

Martiniano Vega Orozco, exoficial mayor del Gobierno del priista Omar Fayad en Hidalgo, está procesado por varios delitos.
8

El exoficial mayor de Fayad en Hidalgo es procesado por abusos y desvíos millonarios

De acuerdo con el Secretario de Transporte estadounidense, la medida se toma como una respuesta al “continuo abuso” por parte de México del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado hace una década entre ambas naciones.
9

Gobierno de Trump suspende 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU por "incumplimiento"

Un Juez de control ordenó prisión preventiva oficiosa en contra de Johny “N” y César “N”; se les acusa del homicidio de Miguel Bahena , Alcalde de Pisaflores.
10

Director del DIF municipal es señalado por asesinato de Edil de Pisaflores, Hidalgo

La Comisión Federal de Electricidad reportó el día de ayer que al cierre del tercer trimestre de este año obtuvo una ganancia neta de 524 mil millones de pesos.
11

CFE reporta ganancias por 56 mil 416 millones de pesos en tercer trimestre del 2025

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry.
12

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry