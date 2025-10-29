Médica encabeza cirugía con robot Da Vinci X en hospital 1o de Octubre del ISSSTE

La especialista cuenta con una década de trayectoria como cirujana de mínima invasión; tomó dos años de especialización en cirugía robótica y 90 días del curso para obtener la licencia para manejar el Da Vinci X.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- La doctora Ana Laura Gutiérrez Aguayo, del Hospital Regional (HR) “1° de Octubre” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), realizó el día de hoy su primera cirugía con el robot Da Vinci X, en beneficio de una derechohabiente de 37 años con tumores benignos en el útero.

“Para mí es un orgullo, como cirujana y como mujer, el poder haber realizado la primera operación robótica del Hospital Regional '1° de Octubre', del ISSSTE. Es un orgullo el poder representar a cada una de las trabajadoras que aquí conformaron también mi sala. El 80 por ciento de esta sala estaba conformada por mujeres. En los últimos años se destaca la participación de las mujeres como cirujanas en el área de cirugía robótica. En los últimos 10 años ha habido un despunte del papel de la mujer en esta área”, subrayó.

Gutiérrez Aguayo dirigió la operación junto con especialistas en ginecología y oncología. Cabe destacar que la doctora se convirtió en la primera en realizar un procedimiento con esta tecnología.

Gracias a este equipo de alta tecnología que ofrece una visión tridimensional de alta precisión, 10 veces superior al ojo humano, a la paciente se le realizó con éxito una histerectomía total laparoscópica (cirugía para extirpar el útero completo), lo que implica una mayor precisión en las incisiones.

“El tener ahora el robot, el Da Vinci X, nos hace continuar bajo ese rubro, bajo ese parámetro. La cirugía robótica nos ofrece, aún más para las pacientes, mayor precisión en los procedimientos, un acortamiento en el tiempo quirúrgico y menor índice de tasa de complicaciones. (...) Las incisiones son aún más pequeñas, de ocho milímetros, además, nos ofrece una mayor precisión en la disección de nuestros tejidos, menor índice de complicaciones y menor sangrado”, enfatizó la galena.

Gutiérrez Aguayo señaló que los procedimientos asistidos por el Da Vinci X, la escala de dolor se reduce considerablemente, lo que contribuye a la reducción de tiempo en postoperatorio y el aumento de más personas beneficiadas.

😎 ¡El futuro de la cirugía ya está aquí! 🤩 🏥 Seis hospitales del #ISSSTE de tercer nivel darán un salto tecnológico con la adquisición de robots Da Vinci 🖌️, ofreciendo procedimientos más precisos y recuperaciones más rápidas. 😉 Este plan busca más eficiencia y mejor… pic.twitter.com/ncU6kQpG1p — ISSSTE (@ISSSTE_mx) September 25, 2025

“Una intervención abierta les ofrece un dolor de ocho a 10 o un nueve de 10, cuando en una cirugía robótica las pacientes refieren aproximadamente dos o tres de 10 (...) Este tipo de cirugía realizada, aquí, en el hospital, con la tecnología que tenemos y la disponibilidad de quirófanos, alrededor de 20 a 30 pacientes por mes se verían beneficiados”, detalló.

La especialista indicó que la incorporación del HR “1° de Octubre” en el Plan de Cirugía Robótica del ISSSTE refleja el compromiso con la salud pública de parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de las autoridades del Instituto, puesto que se verán beneficiados dos millones 300 mil derechohabientes de las zonas norte y oriente de la capital del país, así como de Hidalgo, Michoacán, Querétaro y Estado de México.