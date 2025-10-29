Transportistas posponen megabloqueo en la CdMx; aceptan reunión con las autoridades

El Gobierno capitalino evitó los bloqueos tras convocar a diálogo urgente con el gremio transportista.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- La megamarcha y el bloqueo masivo que los transportistas tenían previsto para este miércoles en la Ciudad de México (CdMx) fueron pospuestos tras acordar una mesa de diálogo con autoridades capitalinas.

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) confirmó que se reunirá este viernes 31 de octubre a las 16:00 horas en la Secretaría de Movilidad (Semovi), junto a la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada Molina, para atender sus demandas, entre ellas el aumento de dos pesos en la tarifa del transporte público.

“La FAT se disculpa con la ciudadanía por los inconvenientes que pudiese haber padecido por los anuncios de manifestación y bloqueos, pero eran la última opción para hacer evidente la inconformidad por la precaria situación económica y laboral que vive en sector transportista de la capital mexicana”, indicó en un comunicado.

La protesta contemplaba cierres en vialidades importantes como las autopistas México-Pachuca, México-Toluca, Periférico Norte e Insurgentes, además de una marcha hacia el Zócalo capitalino.

Comerciantes y agrupaciones como la Unión Nacional de Mujeres Emprendedoras del Transporte también se sumarían con denuncias de presunta persecución judicial y abuso de autoridad.