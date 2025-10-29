"México no es piñata de nadie": Sheinbaum rechaza suspensión de rutas mexicanas a EU

Redacción/SinEmbargo

29/10/2025 - 9:32 am

Sheinbaum rechazó la decisión del Gobierno de Trump de suspender 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Gobierno de Trump suspende 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU por "incumplimiento"

EU y México acuerdan coordinación marítima tras ataque a lancha en el Pacífico

Trump confirma que aplaza aranceles a México; con ella [CSP] "nos está yendo bien"

Sheinbaum rechazó la decisión de suspender varias rutas de aerolíneas mexicanas a EU, incluidos todos los servicios del AIFA, ya que las empresas no han mostrado inconformidades; es una decisión soberana, subrayó.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este miércoles la decisión de Estados Unidos (EU) de suspender 13 rutas de aerolíneas mexicanas a dicho país, incluidos todos los servicios que iban del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia la Unión Americana, y señaló que México no es piñata de nadie, pues son decisiones soberanas.

"No estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte [de EU]. Ayer le pedí al Canciller [Juan Ramón de la Fuente] que se comunicara con el Departamento de Estado, con el Secretario Marco Rubio, para tener una reunión en EU, donde participe el Secretario de Transporte [Sean Duffy], para revisar si tiene fundamento, que desde nuestra perspectiva no tiene ninguno, estas acciones que están tomando de manera unilateral", afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina.

"Y lo decimos con toda certeza: México no es piñata de nadie, a México se le respeta, y hasta ahora hemos logrado un respeto muy grande de distintas instituciones del gobierno de EU incluida la máxima institución, que es la Presidencia. Con el Presidente Trump hemos logrado un buen entendimiento. La última llamada que tuvimos el sábado fue muy buena", indicó desde Palacio Nacional.

La suspensión de las rutas mexicanas hacia EU, incluido el AIFA, fueron rechazadas por Sheinbaum.
La suspensión de las rutas mexicanas hacia EU, incluido el AIFA, fueron rechazadas por Sheinbaum. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

Además, Sheinbaum advirtió sobre la posibilidad de que haya otros intereses, políticos o económicos, detrás de la decisión del gobierno de Donald Trump. "No vaya a ser que haya un interés de otro tipo. Puede ser un interés político, puede ser un interés de apoyar a algunas empresas frente a otras, incluso estadounidenses, por eso digo: no vaya a ser que haya una situación de este tipo", dijo la Presidenta.

El martes, el gobierno de Trump revocó la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas a dicho país. La orden, emitida por el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), suspende todos los servicios combinados entre Estados Unidos y el AIFA y congela cualquier ruta nueva o ampliada.

De acuerdo con el Secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, la medida se toma como una respuesta al “continuo abuso” por parte de México del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado hace una década entre ambas naciones. Asimismo, Estados Unidos no permitirá que ocurran vuelos ya previstos para iniciar a operar en los siguientes días.

La medida ocurre luego de que el pasado 15 de septiembre, Estados Unidos ordenara el fin de la alianza entre Delta y Aeroméxico a partir del 1 de enero de 2026, tras considerar que el acuerdo genera efectos anticompetitivos en el mercado aéreo bilateral.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reanudó sus operaciones luego de tener una suspensión temporal por las lluvias registradas el domingo.
Las decisiones sobre el AICM y el AIFA se tomaron por seguridad y de manera soberana, dijo CSP. Foto: AICM

Entre las razones que dio el Departamento para anular las rutas está la cancelación de franjas horarias para aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) "Benito Juárez" y la reubicación forzada de las operaciones de carga estadounidenses al AIFA, una acción tomada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, este miércoles, Sheinbaum señaló desde Palacio Nacional que "ésta y otras solicitudes que hizo hace meses el Departamento de Transporte se contestaron con toda prontitud". "La decisión de llevar la carga al AIFA es una decisión soberana y que tiene que ver con protección civil. El AICM estaba muy saturado, esa era la razón por la cual querían construir el Aeropuerto de Texcoco", explicó la mandataria.

"Esa saturación del AICM ponía en riesgo a los pasajeros, a los usuarios que utilizan ese aeropuerto. Se construye el AIFA, comienzan a trasladarse algunas líneas al AIFA, pero no tomaban la decisión de trasladarse de manera adecuada para disminuir los riesgos en el AICM. Se toma la decisión que se vaya la carga al AIFA por razones de seguridad, de protección civil", detalló.

"Todas las empresas que se fueron al AIFA están felices, las de carga. Tienen más espacio, hay más seguridad, es decir, no hay un solo reclamo de las empresas, sólo un pequeño reclamo en aduanas y se está atendiendo para que puedan tener adecuadamente su acceso a las aduanas. La manera en que se está operando, incluidas las empresas estadounidenses, están muy contentas con la carga en el AIFA", argumentó Sheinbaum.

Las rutas modificadas incluyen a aerolíneas mexicanas y pegan al AIFA. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.

Por último, la Presidenta le pidió a Andrea Marván, integrante de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que sustituyó a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios (Condusef), si podía hacer un análisis que soportara los argumentos de que supuestamente se violenta la competencia de las empresas estadounidenses en México. "Que la CNA haga un análisis de si realmente se está afectando la competencia de las aerolíneas, que desde nuestra perspectiva no hay afectación", concluyó Sheinbaum.

¿Qué rutas fueron canceladas?

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, las rutas de Aeroméxico entre Ciudad de México y San Juan, Puerto Rico; así como las que van de la terminal Felipe Ángeles a las ciudades texanas de Houston y McAllen, fueron canceladas.

De la aerolínea Volaris se canceló las ruta entre la capital mexicana y Newark, Nueva Jersey.

Viva Aerobus sufrió más afectaciones, con la cancelación de líneas aéreas desde el aeropuerto Felipe Ángeles a los siguientes destinos:

  • Austin, Texas.
  • Nueva York-JFK.
  • Chicago-O’Hare.
  • Dallas/Fort Worth.
  • Denver-Houston.
  • Los Ángeles.
  • Miami.
  • Orlando, Florida.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Los muertos se cuentan distinto

"Es evidente que no se puede tapar la inseguridad con el reagrupamiento de homicidios en otras categorías,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Continuidad: apuntes de una transición histórica

"Resulta muy difícil para algunos aceptar una relación entre la Presidenta y el expresidente sin necesidad del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La “credibilidad” de Estados Unidos

"Estados Unidos se encuentra ahora mismo profundamente dividido y roto desde dentro. Así, será incapaz de gobernarse...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

+ Sección

Galileo

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Simón Levy dice estar libre tras reporte de detención.
1

Simón Levy está detenido: FGJ-CdMx. Se difunde entrevista supuestamente con él, libre

Sheinbaum rechazó la decisión del Gobierno de Trump de suspender 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU.
2

"México no es piñata de nadie": Sheinbaum rechaza suspensión de rutas mexicanas a EU

3

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

De acuerdo con el Secretario de Transporte estadounidense, la medida se toma como una respuesta al “continuo abuso” por parte de México del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado hace una década entre ambas naciones.
4

Gobierno de Trump suspende 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU por "incumplimiento"

Relanzamiento PAN
5

DATOS ¬ Hizo el ridículo en 2024. Y qué. Massive Caller “relanza” al PAN por 1.8 mdp

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.
6

ENTREVISTA ¬ Del Río Virgen no puede ir a la ASF; estuvo hasta en la cárcel: Nahle

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry.
7

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry

Transportistas y agricultores de maíz suspendieron sus respectivas movilizaciones tras lograr la apertura de diálogo y distintos acuerdos con las autoridades.
8

Los transportistas sueltan carreteras. El Gobierno ofrece alternativas para el maíz

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
9

VERSUS ¬ Salinas Pliego enfrenta la ruina. Lo acorraló su propia estrategia, de años

El magistrado Guillermo Valls Esponda se despidió como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con un congreso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
10

Hotel, alcohol, comida. Gratis. En su despedida, Magistrado gasta 3 millones del TFJA

La Casa Blanca condicionó la continuidad del oxígeno a una victoria de La Libertad Avanza. Con el triunfo de Milei y la apreciación del peso, Trump salva cara.
11

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.
12

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Trump confirma que EU aplaza imponer aranceles a México; "Están pagando mucho dinero".
13

Trump confirma que aplaza aranceles a México; con ella [CSP] "nos está yendo bien"

Claudia Sheinbaum Pardo condenó las expresiones misóginas y machistas de Ricardo Salinas Pliego contra Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser.
14

RADICALES ¬ La prensa tradicional cubre poco o le hace vacío al caso Salinas Pliego

Juan Ramón de la Fuente.
15

EU y México acuerdan coordinación marítima tras ataque a lancha en el Pacífico

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Simón Levy dice estar libre tras reporte de detención.
1

Simón Levy está detenido: FGJ-CdMx. Se difunde entrevista supuestamente con él, libre

Sheinbaum rechazó la decisión del Gobierno de Trump de suspender 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU.
2

"México no es piñata de nadie": Sheinbaum rechaza suspensión de rutas mexicanas a EU

Transportistas y agricultores de maíz suspendieron sus respectivas movilizaciones tras lograr la apertura de diálogo y distintos acuerdos con las autoridades.
3

Los transportistas sueltan carreteras. El Gobierno ofrece alternativas para el maíz

Relanzamiento PAN
4

DATOS ¬ Hizo el ridículo en 2024. Y qué. Massive Caller “relanza” al PAN por 1.8 mdp

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
5

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

Justicia para Rodrigo, piden familires de aficionado asesinado por personal de la UNAM
6

SSC-CdMx detiene a 4 vigilantes de la UNAM por homicidio de aficionado del Cruz Azul

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.
7

ENTREVISTA ¬ Del Río Virgen no puede ir a la ASF; estuvo hasta en la cárcel: Nahle

Juan Ramón de la Fuente.
8

EU y México acuerdan coordinación marítima tras ataque a lancha en el Pacífico

Trump confirma que EU aplaza imponer aranceles a México; "Están pagando mucho dinero".
9

Trump confirma que aplaza aranceles a México; con ella [CSP] "nos está yendo bien"

relanzamiento PAN
10

#PuntosyComas ¬ El PAN carga con militancia empobrecida y ahora va por los jóvenes

Omar García Harfuch y el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla
11

Harfuch promete reforzar seguridad en Michoacán por el asesinato de líder limonero

Martiniano Vega Orozco, exoficial mayor del Gobierno del priista Omar Fayad en Hidalgo, está procesado por varios delitos.
12

El exoficial mayor de Fayad en Hidalgo es procesado por abusos y desvíos millonarios