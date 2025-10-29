DOCUMENTO ¬ Interpol confirmó a México por escrito arresto de Simón Levy en Portugal

Redacción/SinEmbargo

29/10/2025 - 12:00 pm

La Interpol confirmó a México por escrito que Simón Levy, exfuncionario federal y capitalino, fue arrestado en Portugal, tal y como lo anunció la FGJ-CdMx.

Simón Levy negó su detención, tal y como notificó la Interpol a México. En una transmisión en vivo que hizo a través de sus redes sociales, aseguró que está bien. "Hace 10-12 horas tuve un percance delicado de mi vida. Por fortuna salí ileso", compartió.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- La Organización International de Policía Criminal, mejor conocida como Interpol, confirmó a México por escrito que Simón Levy Debbah, exfuncionario federal y capitalino, fue arrestado en Portugal.

SinEmbargo se puso en contacto con Simón Levy al celular que normalmente utiliza en México. Se le solicitó una entrevista. Respondió: “Sí. Con gusto”.

Interpol confirma a México arresto de Simón Levy

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) anunció este martes la detención de Simón Levy Debbah, exfuncionario federal y capitalino, en cumplimiento de una alerta migratoria activada por dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra por delitos ambientales, daño doloso en propiedad ajena y amenazas.

La dependencia capitalina explicó que la captura se logró gracias a mecanismos de cooperación internacional, aunque no dio detalles sobre el lugar exacto de la detención. Versiones extraoficiales indicaban que fue en Portugal.

"Simón 'N' fue detenido, en cumplimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales distintos", informó en un comunicado.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el caso está relacionado con una denuncia presentada hace tiempo por un particular en la Ciudad de México y el lugar del arresto: “Parece que sí. En Portugal”.

A pesar de la información oficial, Simón Levy negó estar detenido. En su cuenta de X, publicó: “Mexicanos: estoy perfectamente bien. Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más. Estoy bien y bien de salud”.

Minutos después, en conversación telefónica con el periodista Luis Cárdenas, también negó haber sido capturado y aseguró estar “vivo, libre y bien de salud”. Afirmó que la versión difundida por la Presidenta Sheinbaum, quien señaló que se encontraba detenido en Portugal, es “completamente falsa” y que, en realidad, fue víctima de un atentado horas antes.

“Me quisieron matar”, dijo, y detalló que recibió amenazas vinculadas a su activismo contra el Gobierno.

Levy reveló que reside en Washington, D.C., y que el Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) desestimó la solicitud de extradición presentada las por autoridades mexicanas, calificando como “editado” el video que sustenta una de las denuncias en su contra.

Dos casos abiertos

La FGJ-CdMx detalló que los procesos contra Levy comenzaron en 2021. El primero fue por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores de obra, por la construcción de un inmueble que violaba la normatividad.

El segundo se inició en noviembre del mismo año por amenazas y daño en propiedad ajena doloso. En ambos procesos, el exfuncionario faltó a siete audiencias judiciales entre 2021 y 2025, lo que llevó a los jueces a girar órdenes de aprehensión.

La Fiscalía de la CdMx explicó que la alerta migratoria se activó porque el imputado viajó al extranjero sin resolver sus procesos legales, lo que permitió su localización.

Finalmente, señaló que trabaja junto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Oficina Central Nacional de Interpol México para completar los trámites judiciales y migratorios.

¿Quién es Simón Levy?

Simón Levy Dabbah es un empresario y exfuncionario que ha ocupado cargos tanto en el Gobierno de la Ciudad de México como en el federal. Fue director general de la Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo de la Ciudad de México (ProCdMx), durante la Administración de Miguel Ángel Mancera, donde impulsó proyectos urbanos y de inversión.

Más tarde, en diciembre de 2018, fue designado Subsecretario de Planeación y Política Turística en la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, durante la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero renunció a ese cargo en abril de 2019.

