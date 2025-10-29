Interpol detuvo a Simón Levy en Portugal, luego fue liberado y retenido allá: México

En entrevista con SinEmbargo, Simón Levy Dabbah afirmó que se encuentra en libertad y que reside en Estados Unidos.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México aclaró la tarde de este miércoles que Simón Levy Dabbah, exfuncionario federal y capitalino, fue detenido por la Organización International de Policía Criminal, mejor conocida como Interpol, en Portugal, donde un Tribunal ordenó su libertad imponiéndole medidas cautelares, entre ellas permanencia y control de identidad, mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas.

"En el marco de los mecanismos de cooperación internacional, el día de ayer el Gobierno de México fue notificado por las autoridades de Portugal sobre la detención de Simón 'N', derivado de una Notificación Roja de Interpol, debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales por delitos contra el ambiente y responsabilidad de obra, así como por amenazas y daño en propiedad ajena", indicó la institución en un comunicado.

A la par, destacó que el Gobierno de México mantiene comunicación con las autoridades de Portugal para dar seguimiento al caso, conforme a los mecanismos de cooperación jurídica y de extradición internacionales.

Simón Levy Dabbah, exfuncionario federal y capitalino, aseguró en entrevista telefónica con SinEmbargo que nunca fue detenido, que se encuentra en Washington, donde —dijo— sufrió un atentado, y que está en libertad. Sin embargo, no confirmó que realmente se encuentre en Estados Unidos (EU).

SinEmbargo se puso en contacto con Levy al número celular que habitualmente utiliza en México. Él respondió y accedió a una entrevista, pero aclaró que no podía realizar una videollamada porque estaba recibiendo muchas llamadas y que tendría que ser rápida.

En el documento que envió la Interpol a México consta que "Simon Levy Dabbah fue detenido provisionalmente en Portugal el 28/10/2025 y comparecerá ante el Tribunal de Apelación de Lisboa el 29-10-2024, para que este decida si se mantiene o no la detención a efectos de extradición".

"Hasta la fecha no tenemos ninguna información del Tribunal", se lee en la notificación que se emitió con el siguiente asunto: "Detención con vistas a la extradición de: Simon Levy Dabbah, nacido el 15/03/1979".

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó este miércoles la captura de Levy Dabbah en cumplimiento de una alerta migratoria activada por dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra por delitos ambientales, daño doloso en propiedad ajena y amenazas.

Más tarde, emitió un nuevo comunicado en el que detalló que Simón "N" se encuentra sujeto a medidas cautelares en Portugal mientras continúa el procedimiento para su extradición a México y cuenta con dos procesos penales abiertos en su contra, por lo que deberá responder ante las autoridades.

"La Fiscalía General de la República (FGR) notificó a esta institución que, de acuerdo con información de la Oficina Central Nacional de Interpol México y su homóloga en Portugal, Simón “N” fue detenido el pasado martes 28 de octubre con fines de extradición. Asimismo, se informó que este miércoles 29 de octubre compareció ante la autoridad judicial competente, donde fue informado de sus derechos y optó por enfrentar el proceso formal de extradición, conforme a la legislación de ese país, sujeto a medidas cautelares de permanencia y control de identidad (Termo de Identidade e Residência), mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas", detalló.

Durante su conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó que el caso está relacionado con una denuncia presentada hace tiempo por un particular en la Ciudad de México (CdMx). Sobre el lugar del arresto sólo comentó: “Parece que sí. En Portugal”.

A pesar de la información oficial, Simón Levy negó estar detenido. En su cuenta de X, publicó: “Mexicanos: estoy perfectamente bien. Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más. Estoy bien y bien de salud”.

Minutos después, en una conversación telefónica con el periodista Luis Cárdenas, también descartó haber sido capturado. Además, reiteró que se encuentra “vivo, libre y bien de salud”.

Afirmó que la versión difundida por la Presidenta Sheinbaum, quien señaló que permanecía detenido en Portugal, es “completamente falsa” y que, en realidad, fue víctima de un atentado horas antes. “Me quisieron matar”, dijo a Cárdenas. A su vez, detalló que recibió amenazas vinculadas a su activismo contra el Gobierno.

Levy reveló que reside en Washington y que el Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) desestimó la solicitud de extradición presentada las por autoridades mexicanas. Calificó como “editado” el video que sustenta una de las denuncias en su contra.

Poco después, el periodista difundió un clip de dos minutos con 21 segundos, el cual estuvo acompañado por el mensaje: "Simón Levy está libre en Washington DC. Acabo de hablar con él por video llamada".

A esta actividad, se suma que el mismo exfuncionario colgó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. En el breve enlace, insistió: "Hace 10-12 horas tuve un percance delicado de mi vida. Por fortuna salí ileso".

"Estoy bien de salud y bueno, quiero que me vean. Aquí estoy físicamente. Acabo de hacer una transmisión en vivo por Instagram y bueno, que sepan aquí que estoy bien, que estoy libre. Creo que le dijeron a la Presidenta de México que estaba yo... no sé qué dijeron, secuestrado, arrestado, no sé qué cosa. Aquí estoy, Presidenta, saludándola con mucho cariño, con mucho afecto", declaró.

Dos casos abiertos

La FGJ-CdMx detalló hoy que los procesos contra Simón Levy comenzaron en 2021. El primero fue por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores de obra, por la construcción de un inmueble que violaba la normatividad.

El segundo se inició en noviembre del mismo año por amenazas y daño en propiedad ajena doloso. En ambos procesos, el exfuncionario faltó a siete audiencias judiciales entre 2021 y 2025, lo que llevó a los jueces a girar órdenes de aprehensión.

La Fiscalía de la CdMx argumentó que la alerta migratoria se activó porque el imputado viajó al extranjero sin resolver sus procesos legales, algo que permitió su localización.

Finalmente, sostuvo que trabaja junto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Oficina Central Nacional de Interpol México para completar los trámites judiciales y migratorios.

¿Quién es Simón Levy?

Simón Levy Dabbah es un empresario y exfuncionario que ha ocupado cargos tanto en el Gobierno de la capital como en el federal. Fue director general de la Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo de la Ciudad de México (ProCdMx) durante la Administración de Miguel Ángel Mancera, donde impulsó proyectos urbanos y de inversión.

Más tarde, en diciembre de 2018, fue designado Subsecretario de Planeación y Política Turística en la Secretaría de Turismo del Gobierno de México durante la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero renunció a ese cargo en abril de 2019.