FOTOS y VIDEOS ¬ Gobernador ultra toma favelas de Río. Masacre. Más de 130 muertos

Manuel Gonzalez

29/10/2025 - 4:29 pm

El operativo más sangriento en la historia de Río de Janeiro, Brasil, se dio este martes, con más de 100 muertos, en un operativo contra el grupo criminal llamado "Comando Vermelho".

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES.

Un operativo lanzado por el Gobernador bolsonarista de Río de Janeiro, Brasil, dejó más de un centenar de muertes; acusan que fue una "masacre" en las favelas.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– Brasil se ha estremecido en las últimas horas, y descubre con horror el alcance que ha tenido la operación policial más sangrienta de la historia del estado de Río de Janeiro, donde el martes miles de agentes se movilizaron contra el grupo criminal llamado "Comando Vermelho" ("Comando Rojo", en español), y que ha dejado hasta ahora al menos 132 muertos y otro centenar de detenidos, mientras el conteo final se alarga debido a la aparición y recolección de cuerpos en las favelas donde ocurrió el operativo.

Las escuelas cerraron el martes, relatan las crónicas de los medios locales. "El transporte se paralizó y la gente luchaba por regresar con vida a casa". En Río de Janeiro, la segunda mayor ciudad de Brasil después de Sao Paulo, y una urbe siempre relacionada con sus exuberantes playas y su asombroso Cristo Redentor, las autoridades confirmaron al menos 119 muertos, pero las organizaciones de derechos humanos afirman que van 132 fallecidos.

La operación, inédita incluso para la escala brasileña, movilizó en Río de Janeiro a más de dos mil 500 agentes de las policías Civil y Militar en las favelas Complexo do Alemão y Complexo do Penha, donde ya habían ocurrido en años anteriores otras masacres, en la zona norte de la ciudad. Juntas tienen 26 comunidades, reductos del narcotráfico, acusan las autoridades estatales.

En un primer recuento, la cifra el martes era de 64 muertos, cuatro de ellos agentes de Policía: dos de la Civil y dos del Batallón de Operaciones Especiales de la Militar, en tanto que otros nueve oficiales resultaron heridos. En total este miércoles se contabilizan 8o heridos.

Entre los 113 detenidos hasta ahora, de acuerdo con reportes, figura un presunto líder del "Comando Vermelho" señalado como responsable de la violencia en el conjunto de favelas: Thiago do Nascimento Mendes, alias "Belao do Qutungo".

Sin embargo, este miércoles, la cifra explotó por encima del centenar de muertes, debido a que cuerpos que fueron hallados en las últimas horas en las favelas comenzaron a ser reunidos en la Plaza Sao Lucas, donde según el reporte de los medios se acumulaban 72 cuerpos, todos de hombres.

El reporte de agencias de noticias presentes en la zona explican que los cuerpos comenzaron a ser desvestidos para que los familiares los pudieran identificar. Las autoridades de Río de Janeiro acusan a los vecinos de "manipular evidencias".

El Gobernador Cláudio Castro, bolsonarista, defiende operativo

El Gobernador de Río de Janeiro, el conservador Cláudio Castro, aliado del expresidente golpista Jaír Bolsonaro, calificó la operación como una respuesta del Estado al "narcoterrorismo" y afirmó que es "una guerra". Para él, el objetivo es frenar la expansión territorial de la organización criminal "Comando Vermelho", que ha incrementado su presencia en varios barrios de la capital y municipios vecinos.

El Gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, bolsonarista, celebró el operativo, uno de los más sangrientos en la historia de Brasil.
El Gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, bolsonarista, celebró el operativo, uno de los más sangrientos en la historia de Brasil. Foto: X @ClaudioCastroRJ
Un operativo lanzado por el Gobernador bolsonarista de Río de Janeiro, Brasil, dejó más de un centenar de muertes; acusan que fue una "masacre" en las favelas.
Imagen cedida por la Agencia Brasil el 28 de octubre de 2025 de personas esperando el transporte público que se vio afectado por una megaoperación de las fuerzas de seguridad contra un grupo criminal, en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Fernando Frazao / Agencia Brasil / Xinhua

"Río de Janeiro está solo. Esta situación excede nuestras competencias. Ya debería existir una integración con las fuerzas federales", acusó al Gobierno de Lula, que rechazó la noción más tarde e incluso llamó a que el Gobernador "tire la toalla" y permita la entrada de las autoridades federales.

Además, calificó como un "éxito" la operación en las favelas, mientras las imágenes de los cuerpos alienados en las calles de la ciudad se repiten en redes sociales una más grave que la otra. "Quiero expresar mi solidaridad con las familias de los cuatro valientes que perdieron su vida para liberar a la población. Ellos fueron las verdaderas víctimas. Las únicas víctimas de ayer fueron los policías", señaló el ultraderechista.

Y es que, de acuerdo con el Gobierno de Río de Janeiro, en un primer recuento el martes, que cambiará con los hallazgos de docenas de cuerpos más, al menos 56 presuntos miembros del "Comando Vermelho" murieron, y señaló que solamente cuatro policías (dos de la Policía Civil y dos del Batallón de Operaciones Especiales) perdieron la vida.

La operación movilizó helicópteros, drones, 32 vehículos blindados, 12 unidades de demolición y ambulancias. Participaron agentes de la Coordinadora de Recursos Especiales, de delegaciones especializadas, de la Policía Militar y del Comando de Operaciones Especiales.

Acusan al Gobernador de Río de abuso y brutalidad

Lo que ocurrió en las últimas horas se trata, dijo la Defensoría del Pueblo estatal, de la "operación policial más mortífera en la historia de Río de Janeiro". Por su parte, el Instituto Fogo Cruzado denuncia que, mientras el número de muertes sube en estas horas tras en este caso, el recuento de violencia no comenzó ayer con el operativo contra el "Comando Vermelho".

"Comienza en 2020, cuando Cláudio Castro asumió el gobierno de forma interina. Desde entonces, se han registrado 890 muertes en masacres policiales en el Gran Río", acusa el Instituto.

De acuerdo con las cifras de la organización, citadas por Agencia Brasil, entre 2021 y 2023 han ocurrido cuatro masacres: el 6 de mayo de 2021 en Jacarezinho, con 27 civiles muertos; el 24 de mayo de 2022, en el Complexo da Penha, con 23 muertos; el del 21 de julio de 2022 en el mismo Complexo do Alemão, con 16 muertos; y el 23 de marzo de 2023, en Salgueiro, con 13 muertos.

Pero en la operación del martes ya han comenzado los señalamientos de brutalidad policiaca. El activista local Raull Santiago, reporta The Associated Press, declaró haber formado parte de un equipo en Penha que encontró unos 15 cadáveres antes del amanecer de este miércoles con signos de ejecución.

El operativo en dos favelas de Río de Janeiro ha dejado más de un centenar de muertos en Brasil.
El operativo en dos favelas de Río de Janeiro ha dejado más de un centenar de muertos en Brasil. Foto: Fernando Frazao, Xinhua
Un operativo lanzado por el Gobernador bolsonarista de Río de Janeiro, Brasil, dejó más de un centenar de muertes; acusan que fue una "masacre" en las favelas.
Imagen del 29 de octubre de 2025 de un vehículo dañado tras la megaoperación policial contra el grupo criminal "Comando Vermelho", en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Claudia Martini, Xinhua

"Vimos personas ejecutadas: disparos por la espalda, disparos en la cabeza, heridas de arma blanca, personas atadas. Este nivel de brutalidad, el odio que se extendió... no hay otra forma de describirlo que como una masacre”, señaló Santiago.

Estos hechos ocurren además a unos días del inicio de la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se llevará a cabo en la ciudad de Belém, capital del estado amazónico de Pará, entre el 10 y el 21 de noviembre.

Si el Gobernador no puede, debe pedir ayuda: gobierno de Lula

Por su parte, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Ricardo Lewandowski, afirmó que el estado de Río de Janeiro debe solicitar la intervención federal al gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva en caso de que no pueda controlar con su policía el crimen organizado, incluido el "Comando Vermelho", al comentar la operación policial en dos favelas que dejaron al menos 132 muertos.

Además, dijo que el Presidente brasileño estaba "horrorizado" por lo ocurrido en Río de Janeiro. Lula reúne a su Gabinete este miércoles en la capital, para evaluar los pasos a seguir tras la masacre.

"Si el Gobernador de Río de Janeiro siente que no tiene condiciones, tiene que tirar la toalla y pedir la activación de la Garantía de Ley y Orden (GLO) o una intervención federal. Si él no logra enfrentar el delito, será tragado por el crimen organizado", dijo Lewandoski.

Lewandowski sostuvo que Río de Janeiro no hizo pedidos para esta operación policial y condenó la "fuerza bruta" utilizada. El Ministro expresó sus condolencias a las familias de cuatro policías muertos y a los "inocentes que perecieron" durante la redada.

El gobierno de Lula citó como ejemplos de operativos exitosos la Operación Carbono Oculto, realizada en Sao Paulo en septiembre con la participación conjunta de la Policía Federal, la Policía Militar, el Ministerio Público Federal y la Secretaría de Ingresos Federales. "Nadie murió y la organización criminal fue derrotada. Así se combate el crimen organizado", resaltó Lewandoski.

ONU pide "reforma integral" de métodos policiales en Brasil

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH) publicó el martes un mensaje en redes sociales donde señalaba que estaban "horrorizados" por la operación policial en las favelas de Río de Janeiro. Tras este operativo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo un llamado el miércoles a una reforma integral y efectiva de los métodos policiales en Brasil.

“Comprendo perfectamente las dificultades que implica lidiar con grupos delictivos violentos y bien organizados como el ‘Comando Vermelho’; sin embargo, la larga lista de operaciones que resultan en numerosas muertes —que afectan desproporcionadamente a las personas afrodescendientes— plantea interrogantes sobre la forma en que se realizan estas redadas”, declaró Türk.

“Durante décadas, la alta letalidad asociada a la labor policial en Brasil se ha normalizado, particularmente en zonas como Río de Janeiro, donde ha aumentado significativamente en los últimos tiempos. Brasil debe romper el ciclo de brutalidad extrema y garantizar que las operaciones policiales cumplan con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza”, añadió.

Un operativo lanzado por el Gobernador bolsonarista de Río de Janeiro, Brasil, dejó más de un centenar de muertes; acusan que fue una "masacre" en las favelas.
Imagen cedida por Agencia Brasil el 28 de octubre de 2025 de un autobús que fue secuestrado por un grupo criminal bloqueando una calle durante una megaoperación de las fuerzas de seguridad, en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Fernando Frazao / Agencia Brasil / Xinhua
Un operativo lanzado por el Gobernador bolsonarista de Río de Janeiro, Brasil, dejó más de un centenar de muertes; acusan que fue una "masacre" en las favelas.
Imagen del 29 de octubre de 2025 de un vehículo quemado tras la megaoperación policial contra el grupo criminal "Comando Vermelho", en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Claudia Martini, Xinhua

Türk exigió investigaciones rápidas, independientes y efectivas sobre los sucesos del martes y una reforma policial integral. También establecer mecanismos independientes para apoyar a las familias y comunidades afectadas y facilitarles el acceso a la justicia y la reparación.

Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX.

