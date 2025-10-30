El Gobierno federal anuncia construcción de 200 centros para cuidado infantil en 2026

Redacción/SinEmbargo

29/10/2025 - 6:12 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en 2026 el Gobierno construirá 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) de la meta de mil para 2030.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

DATOS ¬ Claudia pide 466,674 millones para “Sociedad de Cuidados”. ¿Qué es, para qué?

Brugada presenta iniciativa de Ley para impulsar Sistema Público de Cuidados en CdMx

Las promesas de Brugada incluyen agua, movilidad, vivienda y atención a mujeres

El proyecto se confirmó justo en el Día Internacional de los Cuidados; el objetivo del Gobierno es consolidar un sistema nacional de cuidados que le permita a las mujeres adquirir mayor autonomía para el ejercicio de sus derechos.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles que en 2026 el Gobierno construirá 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) de una meta de mil unidades proyectadas para el 2030 con la intención de consolidar un Sistema Nacional de Cuidados; por lo que ya cuenta con 150 terrenos validados.

“Desde hace tiempo el planteamiento para una mayor autonomía de las mujeres es que el Estado asuma una parte de los cuidados, por ejemplo, las llamadas guarderías en su momento nos permitieron a muchas mujeres poder salir a trabajar, —mis hijos estuvieron en guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social—, o espacios en donde las mujeres puedan de manera colectiva dejar a sus hijos en un lugar y poder estudiar o trabajar. Entonces nosotros en la medida de lo posible vamos ampliando los cuidados o el Sistema de Cuidados para poder permitir que las mujeres puedan tener mayor autonomía económica, siempre si así lo desean”, puntualizó en conferencia de prensa.

Sheinbaum Pardo destacó que han sido las mujeres quienes históricamente han sostenido el cuidado de la familia y la crianza de las y los hijos; por ello, el Gobierno pondrá a disposición las capacidades del Estado para involucrarse en esta tarea para que las mujeres tengan mayor autonomía económica.

La mandataria mexicana estuvo acompañada esta mañana por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, quien dijo que para el "2030 el objetivo es construir mil CECI en 507 municipios para crear medio millón de espacios para niñas y niños entre los 43 días y los tres años de edad".

Robledo Aburto detalló que los CECI estarán ubicados cerca de los centros de trabajo, así como de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) y de los desarrollos de vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El encargado del IMSS señaló que de los CECI que comenzaron su construcción este año en Ciudad Juárez, Chihuahua, el ubicado en Paraje Oriente tiene un avance del 66.5 por ciento; el de Gladiolas, del 41.1 por ciento; en Sendero de San Isidro, del 46 por ciento; en Municipio Libre, del 8.4 por ciento; y en Urbivilla el Cedro, del 5.6 por ciento. Además, en diciembre arrancan las obras del primer CECI en el campo, en San Quintín, Baja California.

Por su parte la Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, recordó que "la creación de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados es el compromiso número 55 del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, por ello, para saldar la deuda histórica que ha afectado el desarrollo, bienestar y autonomía económica de las mujeres, el Anexo Transversal 31 propone un presupuesto de 466 mil 675 millones de pesos, lo que equivaldría al 3.97 por ciento del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026".

Como parte de esta exposición, la titular de la Secretaría de las Mujeres, presentó con María del Rocío García Pérez, encargada del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la plataforma digital del Sistema de Información de Cuidados (SIDECU). El micrositio cuidados.mujeres.gob.mx se desarrolló en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), según informaron las funcionarias.

Por último, la titular del Sistema Nacional DIF destacó que esta herramienta digital permitirá mapear, visibilizar y organizar la oferta de servicios de cuidados que ya existen en el país para que la ciudadanía pueda consultar los centros públicos de cuidados más cercanos a través de un sistema georreferenciado. Hasta el momento, se han identificado 118 mil 618 centros de cuidados operados por 17 instituciones federales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que en 2026 el Gobierno construirá 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) de una meta de mil.
Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, acompañada por Layda Sansores, Gobernadora de Campeche, y Citlalli Hernández, Secretaria de las Mujeres, inauguró el Centro Libre para las Mujeres en Xpujil, Calakmul el pasado 16 de agosto. Foto: Michael Balam, Cuartoscuro

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Los muertos se cuentan distinto

"Es evidente que no se puede tapar la inseguridad con el reagrupamiento de homicidios en otras categorías,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Continuidad: apuntes de una transición histórica

"Resulta muy difícil para algunos aceptar una relación entre la Presidenta y el expresidente sin necesidad del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La “credibilidad” de Estados Unidos

"Estados Unidos se encuentra ahora mismo profundamente dividido y roto desde dentro. Así, será incapaz de gobernarse...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

+ Sección

Galileo

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Interpol detuvo a Simón Levy en Portugal, luego fue liberado y retenido allá: México

El operativo más sangriento en la historia de Río de Janeiro, Brasil, se dio este martes, con más de 100 muertos, en un operativo contra el grupo criminal llamado "Comando Vermelho".
2

FOTOS y VIDEOS ¬ Gobernador ultra toma favelas de Río. Masacre. Más de 130 muertos

Doug Ford desata ira de Trump
3

La ruptura entre Canadá y EU se vuelve personal, hasta con gritos y ofensas directas

4

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

Sheinbaum rechazó la decisión del Gobierno de Trump de suspender 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU.
5

"México no es piñata de nadie": Sheinbaum rechaza suspensión de rutas mexicanas a EU

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.
6

ENTREVISTA ¬ Del Río Virgen no puede ir a la ASF; estuvo hasta en la cárcel: Nahle

Simón Levy Dabbah, exfuncionario federal y capitalino, aseguró en entrevista telefónica con SinEmbargo que nunca fue detenido y que se encuentra en Washington.
7

Simón Levy insiste sin pruebas que está en Washington y no fue detenido ¬ ENTREVISTA

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.
8

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

La Casa Blanca condicionó la continuidad del oxígeno a una victoria de La Libertad Avanza. Con el triunfo de Milei y la apreciación del peso, Trump salva cara.
9

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

Las peleas en la F1, ¿fueron los pobres?
10

#GenteAsí ¬ Los “pobres" y Clara Brugada son culpados de las riñas en la Fórmula 1

La noche del martes, en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
11

Diputados avalan Ley contra Extorsión y reducen pena a funcionarios. CSP la revisará

Transportistas y agricultores de maíz suspendieron sus respectivas movilizaciones tras lograr la apertura de diálogo y distintos acuerdos con las autoridades.
12

Los transportistas sueltan carreteras. El Gobierno ofrece alternativas para el maíz

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, probó con éxito el súpertorpedo "Poseidón", disparado desde un submarino y con capacidad para portar cabezas nucleares.
13

Rusia anuncia la prueba exitosa de "Poseidón". ¿Qué es y cuáles son sus capacidades?

De acuerdo con el Secretario de Transporte estadounidense, la medida se toma como una respuesta al “continuo abuso” por parte de México del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado hace una década entre ambas naciones.
14

Gobierno de Trump suspende 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU por "incumplimiento"

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry.
15

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en 2026 el Gobierno construirá 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) de la meta de mil para 2030.
1

El Gobierno federal anuncia construcción de 200 centros para cuidado infantil en 2026

Omar García Harfuch, titular de la SSC, informó que elementos de seguridad aseguraron en Durango un tractocamión que trasladaba precursores químicos.
2

La SSPC decomisa 13 toneladas y 13 mil litros de precursores químicos en Durango

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, probó con éxito el súpertorpedo "Poseidón", disparado desde un submarino y con capacidad para portar cabezas nucleares.
3

Rusia anuncia la prueba exitosa de "Poseidón". ¿Qué es y cuáles son sus capacidades?

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.
4

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

5

Interpol detuvo a Simón Levy en Portugal, luego fue liberado y retenido allá: México

El operativo más sangriento en la historia de Río de Janeiro, Brasil, se dio este martes, con más de 100 muertos, en un operativo contra el grupo criminal llamado "Comando Vermelho".
6

FOTOS y VIDEOS ¬ Gobernador ultra toma favelas de Río. Masacre. Más de 130 muertos

Las peleas en la F1, ¿fueron los pobres?
7

#GenteAsí ¬ Los “pobres" y Clara Brugada son culpados de las riñas en la Fórmula 1

Doug Ford desata ira de Trump
8

La ruptura entre Canadá y EU se vuelve personal, hasta con gritos y ofensas directas

La noche del martes, en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
9

Diputados avalan Ley contra Extorsión y reducen pena a funcionarios. CSP la revisará

Simón Levy Dabbah, exfuncionario federal y capitalino, aseguró en entrevista telefónica con SinEmbargo que nunca fue detenido y que se encuentra en Washington.
10

Simón Levy insiste sin pruebas que está en Washington y no fue detenido ¬ ENTREVISTA

México exige a EU respeto a combate a embarcaciones del crimen organizado: Sheinbaum
11

México pide a EU mejorar protocolo en el mar; Marina no rescató a sobreviviente: CSP

Israel anunció que el alto al fuego en la Franja de Gaza vuelve a estar en pie tras su oleada de ataques que habría causado más de un centenar de muertos.
12

Israel mata a más de 100 durante sus ataques en Gaza y luego retoma el alto al fuego