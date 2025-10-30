El Gobierno federal anuncia construcción de 200 centros para cuidado infantil en 2026

El proyecto se confirmó justo en el Día Internacional de los Cuidados; el objetivo del Gobierno es consolidar un sistema nacional de cuidados que le permita a las mujeres adquirir mayor autonomía para el ejercicio de sus derechos.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles que en 2026 el Gobierno construirá 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) de una meta de mil unidades proyectadas para el 2030 con la intención de consolidar un Sistema Nacional de Cuidados; por lo que ya cuenta con 150 terrenos validados.

“Desde hace tiempo el planteamiento para una mayor autonomía de las mujeres es que el Estado asuma una parte de los cuidados, por ejemplo, las llamadas guarderías en su momento nos permitieron a muchas mujeres poder salir a trabajar, —mis hijos estuvieron en guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social—, o espacios en donde las mujeres puedan de manera colectiva dejar a sus hijos en un lugar y poder estudiar o trabajar. Entonces nosotros en la medida de lo posible vamos ampliando los cuidados o el Sistema de Cuidados para poder permitir que las mujeres puedan tener mayor autonomía económica, siempre si así lo desean”, puntualizó en conferencia de prensa.

Sheinbaum Pardo destacó que han sido las mujeres quienes históricamente han sostenido el cuidado de la familia y la crianza de las y los hijos; por ello, el Gobierno pondrá a disposición las capacidades del Estado para involucrarse en esta tarea para que las mujeres tengan mayor autonomía económica.

¿Qué son los cuidados y por qué hablamos de ellos? 🤔🧵 Son las actividades cotidianas que realizan las personas (de manera remunerada o no) para garantizar la vida y el bienestar de las personas a lo largo de su vida, de las familias, comunidades y la sociedad en su conjunto.… pic.twitter.com/7pPNu0z7QN — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) October 29, 2025

La mandataria mexicana estuvo acompañada esta mañana por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, quien dijo que para el "2030 el objetivo es construir mil CECI en 507 municipios para crear medio millón de espacios para niñas y niños entre los 43 días y los tres años de edad".

Robledo Aburto detalló que los CECI estarán ubicados cerca de los centros de trabajo, así como de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) y de los desarrollos de vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El encargado del IMSS señaló que de los CECI que comenzaron su construcción este año en Ciudad Juárez, Chihuahua, el ubicado en Paraje Oriente tiene un avance del 66.5 por ciento; el de Gladiolas, del 41.1 por ciento; en Sendero de San Isidro, del 46 por ciento; en Municipio Libre, del 8.4 por ciento; y en Urbivilla el Cedro, del 5.6 por ciento. Además, en diciembre arrancan las obras del primer CECI en el campo, en San Quintín, Baja California.

Por su parte la Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, recordó que "la creación de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados es el compromiso número 55 del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, por ello, para saldar la deuda histórica que ha afectado el desarrollo, bienestar y autonomía económica de las mujeres, el Anexo Transversal 31 propone un presupuesto de 466 mil 675 millones de pesos, lo que equivaldría al 3.97 por ciento del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026".

Como parte de esta exposición, la titular de la Secretaría de las Mujeres, presentó con María del Rocío García Pérez, encargada del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la plataforma digital del Sistema de Información de Cuidados (SIDECU). El micrositio cuidados.mujeres.gob.mx se desarrolló en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), según informaron las funcionarias.

Por último, la titular del Sistema Nacional DIF destacó que esta herramienta digital permitirá mapear, visibilizar y organizar la oferta de servicios de cuidados que ya existen en el país para que la ciudadanía pueda consultar los centros públicos de cuidados más cercanos a través de un sistema georreferenciado. Hasta el momento, se han identificado 118 mil 618 centros de cuidados operados por 17 instituciones federales.