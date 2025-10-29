Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El huracán "Melissa" es considerado el ciclón más poderoso jamás visto en la cuenca del Océano Atlántico; alcanzó una devastadora fuerza que golpeó la isla caribeña con vientos de casi 300 kilómetros por hora.

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS).- Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" apenas unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

El martes 28 de octubre el huracán "Melissa", la tormenta más poderosa que ha azotado Jamaica en la historia, tocó tierra en la isla con una fuerza devastadora.

Con vientos sostenidos que alcanzaron los 298 kilómetros por hora (km/h) y una presión central de 892 hPa, "Melissa" ya se encuentra entre los huracanes más intensos jamás observados en la cuenca del Atlántico.

Ese día, a las 15:55 horas del Tiempo Universal Coordinado (UTC, por sus siglas en inglés) (16:55 horas de España), uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" apenas unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Las imágenes de alta resolución de la misión satelital Copernicus Sentinel-2 desempeñan un papel crucial en la gestión de crisis, ya que permiten la cartografía rápida y la coordinación de las labores de socorro.

El huracán "Melissa" golpeó Jamaica durante la noche del martes con fuerzas de categoría 5, la máxima posible, provocando la destrucción de viviendas e infraestructura antes de dejar el país y dirigirse a Cuba ya con categoría 4, pero amenazando igualmente a múltiples provincias ante su entrada, que ha llevado a la evacuación de más de 735 mil personas.

👁️ The eye of the storm. 🌀 On 28 Oct, Hurricane Melissa - the strongest in 🇯🇲 Jamaica’s history - made landfall with winds up to 298 km/h and pressure of 892 hPa. 🛰 The eye was captured by #CopernicusEU #Sentinel2. 🔗 https://t.co/0JILNAkvnQ#ImageOfTheDay pic.twitter.com/L6ojj4m870 — Copernicus EU (@CopernicusEU) October 29, 2025

Con vientos que llegaron a superar los 240 km/h, "Melissa" destrozó casas, arrancado árboles y dejando sin electricidad a buena parte de la costa sudoeste de Jamaica a su paso por el país, donde provocó repentinas inundaciones y deslizamientos de tierra, según recogió el diario Jamaica Observer.