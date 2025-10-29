Simón Levy insiste sin pruebas que está en Washington y no fue detenido ¬ ENTREVISTA

Aunque la Interpol y la FGJ-CdMx confirmaron su detención, Simón Levy ha insistido todo el día en que está en libertad y en Washington. A través de sus redes, ha difundido mensajes para tratar de desmentir lo anunciado por las autoridades desde muy temprano, pero sin presentar pruebas.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– Simón Levy Dabbah, exfuncionario federal y capitalino, aseguró en entrevista telefónica con SinEmbargo que nunca fue detenido, que se encuentra en Washington, donde —dijo— sufrió un atentado, y que está en libertad. Sin embargo, no confirmó que realmente se encuentre en Estados Unidos (EU).

Las autoridades mexicanas confirmaron mediante un documento de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que Simón Levy Dabbah fue arrestado en Portugal. SinEmbargo se puso en contacto con Levy al número celular que habitualmente utiliza en México. Él respondió y accedió a una entrevista, pero aclaró que no podía realizar una videollamada porque estaba recibiendo muchas llamadas y que tendría que ser rápida.

Durante la entrevista, Simón Levy Dabbah afirmó que se encuentra en libertad y que reside en Estados Unidos. Aseguró haber sufrido un atentado reciente y haber presentado una denuncia, aunque evitó ofrecer detalles sobre los hechos o precisar ante qué instancia estadounidense realizó la denuncia por el atentado y las amenazas. Señaló que el documento atribuido a Interpol sobre su presunto arresto en Portugal es falso.

En cuanto a los procesos legales en su contra, explicó que enfrenta dos carpetas de investigación: una por un supuesto delito inmobiliario, que —dijo— ya fue resuelta a su favor, y otra derivada de un video que considera manipulado. El exfuncionario insistió en que se encuentra en “completa libertad” y para respaldarlo publicó un video en vivo en sus redes sociales, aunque en las imágenes sólo se le observa dentro de un inmueble y no se comprueba que esté en Estados Unidos. Cuestionado sobre la autenticidad del video y la posibilidad de que fuera pregrabado, Levy sostuvo que fue transmitido en vivo y que no fue generado por inteligencia artificial (IA).

*Entrevista*

–Como usted sabe, se publica un comunicado de la Fiscalía (FGJ-CdMx) informando acerca de su detención, pero además nos pusimos en contacto con la Interpol, quien, pues, a través de un escrito confirmado, menciona que usted fue detenido. ¿Podría explicarnos cuál es su situación, si fue detenido o qué es lo que pasó, Simón?

–Con todo gusto. Bueno, primero, me alarma mucho lo que me está diciendo porque yo soy abogado y la Interpol no tiene comunicaciones con medios de comunicación. Así que me gustaría mucho que me dijera con qué persona fue o con qué autoridad, porque eso es falso. Acabo de ver un documento que ha circulado en varios medios y en las redes sociales; también es falso. Interpol no publica ningún tipo de documentos. Interpol solamente tiene comunicaciones con gobiernos y autoridades, no con medios de información.

Así que le digo que ese documento que públicamente está, e insisto, no sé con quién habló, pero le digo la verdad con toda honestidad y con mucho respeto: eso que me está diciendo es falso, porque, le insisto, Interpol no tiene comunicaciones con medios de comunicación y solamente lo hace por correo electrónico. Eso se lo puedo decir. Punto número uno. Punto número dos: yo estoy completamente libre.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo hace unas horas que estaba yo en Portugal. No estoy en Portugal. Yo sufrí, de hecho, un atentado hace 12 horas. Es un tema privado y yo ya presenté una denuncia. Pero bueno, estoy completamente libre, ya grabé un video en vivo en todas mis redes sociales, y básicamente eso es lo que le puedo decir, pero sí reiterarle con toda certeza que lo que me está diciendo, y le pido, por favor, que me lo diga, porque, o sea, eso es completamente falso, lo de la Interpol. Interpol no se comunica con ningún privado ni con ningún medio de comunicación.

La Fiscalía CDMX informa que Simón “N” fue detenido, en cumplimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales distintos. Las órdenes fueron… pic.twitter.com/sR16SURDb0 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 29, 2025

–Sí, es un documento en el que dice “nuestra referencia: 491/25-PAS/JR ”.

–Ah, sí, ya lo vi, pero usted no tuvo contacto.

–Es un documento que está circulando de la Interpol, de José Regueiras, Provisional.

–Sí, sí, es falso.

Antes de hablar con Sin Embargo, Simón Levy concedió por la mañana una entrevista a Luis Cárdenas para MVS Noticias. El periodista compartió en su cuenta de X un fragmento de la conversación. En ese mismo tuit escribió un destacado de la charla: “Hablé hace unos minutos con @SimonLevyMx. No está detenido, está libre en Washington DC. Atentaron contra su vida; sospecha de sicarios enviados por grupos radicales cercanos a la 4T, debido a sus denuncias contra AMLO”.

En la entrevista, Simón Levy apuntó: “Me dijeron que si me seguía metiendo con AMLO y con su hijo, no sólo me iban a matar a mí, sino también a mis hijos”. Por ello, en la entrevista con Sin Embargo, abordamos ese tema:

–Y justo, lo que nos has informado ahorita en "A las Dos" y en otros medios, y como lo has señalado en tus propias redes sociales, que has sido víctima de un atentado el día de ayer. ¿Nos podrías comentar cómo sucedió y también por qué está señalando directamente a Morena de este atentado? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo fue?

–No, no, no, no. Yo en ningún lado he señalado directamente a Morena. O sea, por favor, escucha bien las entrevistas que yo hice. Justamente me preguntan si yo sé quién es el responsable de esto y yo digo que no. Yo soy abogado. Yo presenté la denuncia. Eh, y básicamente eso es lo que dije. Yo en ningún lado apunté. Soy abogado, o sea, no puedo hacer eso. Yo ya presenté la denuncia penal, que eso es diferente.

Eh, y bueno, pues tal cual como lo escuchaste ahí. La verdad es que es un tema un poquito difícil para mí. Estoy un poquito ahorita medio débil, medio, la verdad, un poco todavía nervioso por eso que sucedió.

Pero bueno, pues fueron dos personas. Eh, la verdad es que, a punto de tener un disparo en la nuca eh y, por fortuna, la persona que me cuida me empujó, me metió al automóvil. Y por fortuna pues todo salió bien y aquí estoy, porque si no, ya no la cuento.

No señalé para nada a Morena.

—Una pregunta obligada, porque no faltará quien diga que puede ser inteligencia artificial, que pueda ser pregrabado y bueno, dado que esta entrevista también es por voz, eh, ¿serían las autoridades que tendrían que confirmar su detención con imágenes? ¿Qué mensaje quisiera dar?

–Pues, no, no es tecnología, o sea, el video está hecho en vivo. O sea, no. Por eso dije, no es ni Metaverso ni nada. Si ves, es un live, no es un video grabado. Es un video en vivo. Y, efectivamente quienes tendrían que haber confirmado esto pues supuestamente son las autoridades de Portugal, o las autoridades de donde sea, este. Eh, no, pero yo, yo, no tengo nada qué ocultar.

Hablé hace unos minutos con @SimonLevyMx No está detenido, esta libre en Washington DC Atentaron contra su vida, sospecha de sicarios enviados por grupos radicales cercanos a la 4T por sus denuncias contra AMLO. Aquí esta la entrevista completa. pic.twitter.com/qt0NgOVR8P — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 29, 2025

Aquí estoy hablando contigo, me puedes preguntar lo que quieras para que veas que no soy Chat GPT. Soy Simón Levy. Este, y ya no sé más qué hacer, no estoy detenido, estoy libre, estoy bien, estoy vivo, que es lo más importante y, este. Y ya grabé ya este video en todas mis redes sociales, ¿no? Entonces no son videos grabados, son videos en vivo. Eso es lo que te quiero decir.

—¿Y su estatus migratorio no también está completamente libre, no hay alguna detención por parte de migración en Estados Unidos?

–Yo vivo en Estados Unidos. Si hubiera tenido un problema, yo no podría entrar a Estados Unidos ni salir de Estados Unidos. Yo acabo de estar en China, vivo en Washington, acabo de estar en Nueva York, estuve en México hace un mes. O sea, si no, no me podría mover.

–También nos gustaría preguntarte sobre justamente todas estas listas que también has publicado en tus redes sociales de personajes a los que presuntamente se les quitó o se les quitaría la visa. ¿Cómo te ha llegado esta información?

—Bueno, es información, o sea, no he publicado una última lista. Eso fue antes y es prácticamente, yo lo he dicho públicamente, eh, yo colaboro en un equipo de inteligencia. Ya lo he dicho públicamente y básicamente por eso he podido compartir información, que ha causado mucha polémica porque se ha verificado absolutamente todo lo que digo.

–Regresando justo a esto que nos señalabas del atentado. Al periodista Luis Cárdenas le comentaste que te dijeron, en una de las amenazas, que si te seguías metiendo con AMLO y con su hijo, pues te iba a ocurrir esto…

–Sí, eso sí es cierto. Sí, totalmente falso.

–¿Esas amenazas sí te llegaron?

—Sí, claro. Perdóname, es que, perdóname, es que estoy hablando aquí con una persona y le escribí falso, perdóname. Espérame un segundito. Espérame un segundito, espérame un segundito, por favor.

[Simón Levy se dirige a alguien más y señala]: Bruno, ahorita te marco, dame dos minutos, por favor.

–Perdóname, estaba hablando con una persona. Sí, eso es totalmente cierto.

–¿Y cómo te hicieron llegar estas amenazas? ¿Y cuándo?

–Hace menos, o sea, hace 13 horas, 14 horas.

—Perdón, para recapitular, ¿te llegan las amenazas primero y luego sufres el atentado en la... o cómo fue la cronología de los hechos si pudieras platicarnos, Simón?

—Sí, fue.. son, son dos hechos separados y aislados. Por eso yo no quiero ni puedo decir que una cosa tiene relación con la otra.

Gracias querido Luis por la entrevista y por el espacio con toda tu audiencia.

Estoy bien.

Abrazo https://t.co/nUwJOJIaF4 — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 29, 2025

Yo estaba en mi trabajo en mis oficinas y recibí dos mensajes, eh, que los que te estoy diciendo y después pues me pasó esto que te acabo de decir.

—Muy bien. ¿Las autoridades levantaron ya obviamente la denuncia? La denuncia sobre este atentado, ¿dónde la realizaste?

–¿Perdóname?

–Eh, la denuncia acerca de este atentado, ¿dónde se realizó? ¿Qué te comentaron las autoridades en Estados Unidos?

–Espérame un segundito, por favor. Dame un segundito.

[Se escucha a Simón quejarse y luego regresa]

–Perdóname. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Es que me están aquí escribiendo.

—Sí, sobre este atentado, eh, la denuncia, eh, ¿la levantaste ante qué instancia, en qué estado?

–No, no puedo comentar nada por seguridad. No puedo comentar nada todavía por seguridad.

Mexicanos:

Estoy perfectamente bien.

Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más.

Estoy bien y bien de salud.

Los quiero, voy a descansar hoy. — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 29, 2025

–¿Algo más que desees agregar?

–No, muchísimas gracias por su espacio.