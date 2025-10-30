Huracán "Melissa" deja 25 muertos en Haití y daños en Cuba; ahora, va para Bahamas

El huracán "Melissa" dejó atrás a Haití, donde suman 25 muertos, y a Cuba, donde se reportan "daños cuantiosos"; va rumbo a Bahamas y podría acelerarse de nuevo.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– El huracán "Melissa" ha bajado a Categoría 1 en la escala Saffir-Simpson este miércoles por la tarde, luego de su paso por Jamaica en Categoría 5 –la más alta–, así como por Haití y Cuba, donde ha dejado muertes y destrozos, respectivamente. Ahora, se acelera rumbo a las Bahamas y otras islas caribeñas.

En el corte de este miércoles por la tarde (17:00 horas tiempo del este; 15:00 horas del centro de México), el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó que "Melissa se ha comenzado a acelerar hacia el noreste sobre las Bahamas, con vientos dañinos, lluvias y una "peligrosa marejada tormentosa" esta noche en las islas caribeñas.

El aviso de huracán vigente está activo para el sureste y centro de las Bahamas y para Bermudas. También hay un aviso de Tormenta Tropical para las islas Turcas y Caicos.

Tanto el Gobierno de Cuba como el de Haití han cancelado ya todos sus avisos de huracán y tormenta tropical este miércoles, y ahora deben lidiar, junto a Jamaica, con las consecuencias que dejó este meteoro.

"Un aviso de huracán significa que se esperan condiciones de huracán en algún punto dentro del área de aviso. Los residentes de las Bahamas deben permanecer en refugios. En Bermudas, se deben iniciar los preparativos y completarlos antes de la llegada prevista de vientos con fuerza de tormenta tropical, condiciones que dificultan o hacen peligrosas las preparaciones al aire libre", indicó el NHC.

Actualmente, "Melissa" se desplaza hacia el noreste a unos 26 kilómetros por hora (km/h). Se espera que su movimiento hacia el noreste se acelere durante los próximos días. Según la trayectoria pronosticada, se espera que el núcleo de "Melissa" cruce el sureste o el centro de las Bahamas esta noche y que pase cerca o al oeste de las Bermudas entre la noche del jueves y la madrugada del jueves.

Third pass through Melissa. GoPro in side window as different camera looking forward shooting in ultra high res 8k. Not sure when that might get processed as the file turned out ridiculous. Barely had HD space for it and MacBook Pro promptly chocked when I tried to edit it pic.twitter.com/3p430gPvZv — Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 27, 2025

Los vientos máximos sostenidos alcanzan los 150 km/h con ráfagas aún mayores. Es posible que se intensifique esta noche y mañana, para luego debilitarse. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 95 km del centro. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 295 km.

Ahora, el huracán toma rumbo para Bahamas

Además, el NHC registra condiciones de huracán en la zona de aviso en el sureste y centro de las Bahamas, y se prevé que continúen durante esta noche. En las Islas Turcas y Caicos persisten las condiciones de tormenta tropical, y se prevé que continúen durante esta noche. Se esperan condiciones de huracán en Bermudas a última hora del jueves y

la noche del jueves, mientras que se prevén condiciones de tormenta tropical más temprano el jueves.

En el sureste de las Bahamas, se esperan acumulaciones de lluvia de entre 125 y 250 milímetros (mm) durante la mañana del jueves, lo que provocará inundaciones repentinas en algunas zonas, detalló el NHC. En las Islas Turcas y Caicos se esperan acumulaciones de lluvia de entre 25 y 75 mm. Es posible que las lluvias intensas comiencen a afectar a Bermuda el jueves o la noche del jueves.

Hurricane Melissa slammed into southwest Jamaica overnight, killing seven and leaving over half a million without power. Officials say 25,000 tourists are stranded as the storm heads toward Cuba, where 700,000 have been evacuated. pic.twitter.com/tj7t3E88t8 — Open Source Intel (@Osint613) October 29, 2025

En el sur de La Española, por su parte, se esperan acumulaciones adicionales de lluvia de entre 25 y 50 mm durante

esta noche, con acumulaciones máximas locales de hasta mil mm.

"En el este de Cuba, las lluvias han disminuido. Sin embargo, se esperan chubascos dispersos adicionales durante esta noche, con acumulaciones de lluvia de 25 a 50 mm. Con una precipitación total de la tormenta de 25 a 50 centímetros (cm), posiblemente hasta 63 cm en terreno montañoso, las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra que representan una amenaza para la vida y que podrían ser catastróficos probablemente persistirán hasta la noche", detalló el NHC.

El oleaje generado por "Melissa" continuará afectando partes de La Española, Jamaica, el este de Cuba y las Islas Caimán durante

el resto del día, señaló el NCH. Afectará a las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos durante los próximos días; y se extenderá hacia las Bermudas a finales de esta semana, provocando condiciones de oleaje y corrientes de resaca peligrosas para la vida.

Haití suma 25 muertos; Cuba sufre "daños cuantiosos"

Rue Mgr maurice et rue Alexandre Petion et zone La savanne

Aux Cayes, élévation du niveau de la mer #Haiti #Melissa pic.twitter.com/GljHgtWteP — Rudy Mr Meteo (@RudyMeteo) October 25, 2025

En Haití suman ya 25 muertos y 18 personas desaparecidas, de acuerdo con la Agencia de Protección Civil de Haití. La mayoría de los fallecidos se ubican en la ciudad de Petit-Goave, donde "Melissa" destruyó al menos 80 casas y dejó daños en 160 hogares más.

Entre los muertos, hay al menos 10 niños, infomró The Associated Press. En la isla caribeña hay 11 mil 600 refugiados debido al paso de este huracán.

Por su parte, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel indicó que, luego de una "madrugada compleja", el meteoro dejó "daños cuantiosos". "Pido a nuestro pueblo no confiarse, mantener la disciplina y continuar a buen resguardado. En cuanto las condiciones lo permitan vamos a la recuperación. Estamos listos", indicó en sus redes sociales.

Ha sido una madrugada muy compleja. Daños cuantiosos, y aún el huracán #Melisa sigue sobre territorio cubano. Pido a nuestro pueblo no confiarse, mantener la disciplina y continuar a buen resguardado. En cuanto las condiciones lo permitan vamos a la recuperación. Estamos listos. pic.twitter.com/lFKksrUgk1 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 29, 2025

Más tarde, Díaz-Canel agregó que, luego de mantener comunicación con los dirigente de las provincias orientales de Cuba, "se mantiene el control sobre la situación. Nos hemos preparado para el peor escenario y las medidas han sido efectivas", precisó.

A su vez, el huracán "Melissa" ha dejado un muerto y un desaparecido en la República Dominicana; y ocho muertos en Jamaica, en donde el meteoro entró con una potencia histórica, reflejando los cambios que ha forzado la emergencia climática en los océanos.