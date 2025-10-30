Huracán "Melissa" deja 25 muertos en Haití y daños en Cuba; ahora, va para Bahamas

Redacción/SinEmbargo

29/10/2025 - 8:02 pm

El huracán Melissa, que ha alcanzado categoría 5 en su paso por Jamaica, Cuba y Haití, se dirige hacia Bahamas.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

"Melissa", la "tormenta del siglo" según la ONU, impacta a Jamaica como categoría 5

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El huracán "Melissa" alcanza furia de categoría 5; Jamaica está en alerta por impacto

El huracán "Melissa" dejó atrás a Haití, donde suman 25 muertos, y a Cuba, donde se reportan "daños cuantiosos"; va rumbo a Bahamas y podría acelerarse de nuevo.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– El huracán "Melissa" ha bajado a Categoría 1 en la escala Saffir-Simpson este miércoles por la tarde, luego de su paso por Jamaica en Categoría 5 –la más alta–, así como por Haití y Cuba, donde ha dejado muertes y destrozos, respectivamente. Ahora, se acelera rumbo a las Bahamas y otras islas caribeñas.

En el corte de este miércoles por la tarde (17:00 horas tiempo del este; 15:00 horas del centro de México), el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó que "Melissa se ha comenzado a acelerar hacia el noreste sobre las Bahamas, con vientos dañinos, lluvias y una "peligrosa marejada tormentosa" esta noche en las islas caribeñas.

El aviso de huracán vigente está activo para el sureste y centro de las Bahamas y para Bermudas. También hay un aviso de Tormenta Tropical para las islas Turcas y Caicos.

El avance del huracán "Melissa" a lo largo de este miércoles y jueves, rumbo a Bahamas, Bermudas y las islas Turcas y Caicos.
El avance del huracán "Melissa" a lo largo de este miércoles y jueves, rumbo a Bahamas, Bermudas y las islas Turcas y Caicos. Foto: NHC

Tanto el Gobierno de Cuba como el de Haití han cancelado ya todos sus avisos de huracán y tormenta tropical este miércoles, y ahora deben lidiar, junto a Jamaica, con las consecuencias que dejó este meteoro.

"Un aviso de huracán significa que se esperan condiciones de huracán en algún punto dentro del área de aviso. Los residentes de las Bahamas deben permanecer en refugios. En Bermudas, se deben iniciar los preparativos y completarlos antes de la llegada prevista de vientos con fuerza de tormenta tropical, condiciones que dificultan o hacen peligrosas las preparaciones al aire libre", indicó el NHC.

Actualmente, "Melissa" se desplaza hacia el noreste a unos 26 kilómetros por hora (km/h). Se espera que su movimiento hacia el noreste se acelere durante los próximos días. Según la trayectoria pronosticada, se espera que el núcleo de "Melissa" cruce el sureste o el centro de las Bahamas esta noche y que pase cerca o al oeste de las Bermudas entre la noche del jueves y la madrugada del jueves.

Los vientos máximos sostenidos alcanzan los 150 km/h con ráfagas aún mayores. Es posible que se intensifique esta noche y mañana, para luego debilitarse. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 95 km del centro. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 295 km.

Ahora, el huracán toma rumbo para Bahamas

Además, el NHC registra condiciones de huracán en la zona de aviso en el sureste y centro de las Bahamas, y se prevé que continúen durante esta noche. En las Islas Turcas y Caicos persisten las condiciones de tormenta tropical, y se prevé que continúen durante esta noche. Se esperan condiciones de huracán en Bermudas a última hora del jueves y
la noche del jueves, mientras que se prevén condiciones de tormenta tropical más temprano el jueves.

En el sureste de las Bahamas, se esperan acumulaciones de lluvia de entre 125 y 250 milímetros (mm) durante la mañana del jueves, lo que provocará inundaciones repentinas en algunas zonas, detalló el NHC. En las Islas Turcas y Caicos se esperan acumulaciones de lluvia de entre 25 y 75 mm. Es posible que las lluvias intensas comiencen a afectar a Bermuda el jueves o la noche del jueves.

En el sur de La Española, por su parte, se esperan acumulaciones adicionales de lluvia de entre 25 y 50 mm durante
esta noche, con acumulaciones máximas locales de hasta mil mm.

"En el este de Cuba, las lluvias han disminuido. Sin embargo, se esperan chubascos dispersos adicionales durante esta noche, con acumulaciones de lluvia de 25 a 50 mm. Con una precipitación total de la tormenta de 25 a 50 centímetros (cm), posiblemente hasta 63 cm en terreno montañoso, las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra que representan una amenaza para la vida y que podrían ser catastróficos probablemente persistirán hasta la noche", detalló el NHC.

El oleaje generado por "Melissa" continuará afectando partes de La Española, Jamaica, el este de Cuba y las Islas Caimán durante
el resto del día, señaló el NCH. Afectará a las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos durante los próximos días; y se extenderá hacia las Bermudas a finales de esta semana, provocando condiciones de oleaje y corrientes de resaca peligrosas para la vida.

Haití suma 25 muertos; Cuba sufre "daños cuantiosos"

En Haití suman ya 25 muertos y 18 personas desaparecidas, de acuerdo con la Agencia de Protección Civil de Haití. La mayoría de los fallecidos se ubican en la ciudad de Petit-Goave, donde "Melissa" destruyó al menos 80 casas y dejó daños en 160 hogares más.

Entre los muertos, hay al menos 10 niños, infomró The Associated Press. En la isla caribeña hay 11 mil 600 refugiados debido al paso de este huracán.

Por su parte, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel indicó que, luego de una "madrugada compleja", el meteoro dejó "daños cuantiosos". "Pido a nuestro pueblo no confiarse, mantener la disciplina y continuar a buen resguardado. En cuanto las condiciones lo permitan vamos a la recuperación. Estamos listos", indicó en sus redes sociales.

Más tarde, Díaz-Canel agregó que, luego de mantener comunicación con los dirigente de las provincias orientales de Cuba, "se mantiene el control sobre la situación. Nos hemos preparado para el peor escenario y las medidas han sido efectivas", precisó.

A su vez, el huracán "Melissa" ha dejado un muerto y un desaparecido en la República Dominicana; y ocho muertos en Jamaica, en donde el meteoro entró con una potencia histórica, reflejando los cambios que ha forzado la emergencia climática en los océanos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Los muertos se cuentan distinto

"Es evidente que no se puede tapar la inseguridad con el reagrupamiento de homicidios en otras categorías,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Continuidad: apuntes de una transición histórica

"Resulta muy difícil para algunos aceptar una relación entre la Presidenta y el expresidente sin necesidad del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La “credibilidad” de Estados Unidos

"Estados Unidos se encuentra ahora mismo profundamente dividido y roto desde dentro. Así, será incapaz de gobernarse...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

+ Sección

Galileo

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Interpol detuvo a Simón Levy en Portugal, luego fue liberado y retenido allá: México

Doug Ford desata ira de Trump
2

La ruptura entre Canadá y EU se vuelve personal, hasta con gritos y ofensas directas

Invasión a la vista … en América
3

AP revela el último plan fallido de EU (sobornar a su piloto) para derrocar a Maduro

El operativo más sangriento en la historia de Río de Janeiro, Brasil, se dio este martes, con más de 100 muertos, en un operativo contra el grupo criminal llamado "Comando Vermelho".
4

FOTOS y VIDEOS ¬ Gobernador ultra toma favelas de Río. Masacre. Más de 130 muertos

5

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

6

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, probó con éxito el súpertorpedo "Poseidón", disparado desde un submarino y con capacidad para portar cabezas nucleares.
7

Rusia anuncia la prueba exitosa de "Poseidón". ¿Qué es y cuáles son sus capacidades?

Las peleas en la F1, ¿fueron los pobres?
8

#GenteAsí ¬ Los “pobres" y Clara Brugada son culpados de las riñas en la Fórmula 1

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.
9

ENTREVISTA ¬ Del Río Virgen no puede ir a la ASF; estuvo hasta en la cárcel: Nahle

Sheinbaum rechazó la decisión de suspender varias rutas de aerolíneas mexicanas a EU; dijo que México no es piñata de nadie y hay buena relación con su vecino.
10

"México no es piñata de nadie": Sheinbaum rechaza suspensión de rutas mexicanas a EU

El Gobierno de México respondió con firmeza al ataque realizado por fuerzas estadounidenses contra una embarcación presuntamente dedicada al tráfico de drogas.
11

México pide a EU mejorar protocolo en el mar; Marina no rescató a sobreviviente: CSP

EU ataca otra lancha en el Pacífico
12

EU ataca a otra lancha en el Pacífico; acusa "narcotráfico" y mata a cuatro personas

De acuerdo con el Secretario de Transporte estadounidense, la medida se toma como una respuesta al “continuo abuso” por parte de México del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado hace una década entre ambas naciones.
13

Gobierno de Trump suspende 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU por "incumplimiento"

Relanzamiento PAN
14

DATOS ¬ Hizo el ridículo en 2024. Y qué. Massive Caller “relanza” al PAN por 1.8 mdp

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en 2026 el Gobierno construirá 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) de la meta de mil para 2030.
15

El Gobierno federal anuncia construcción de 200 centros para cuidado infantil en 2026

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El huracán Melissa, que ha alcanzado categoría 5 en su paso por Jamaica, Cuba y Haití, se dirige hacia Bahamas.
1

Huracán "Melissa" deja 25 muertos en Haití y daños en Cuba; ahora, va para Bahamas

Invasión a la vista … en América
2

AP revela el último plan fallido de EU (sobornar a su piloto) para derrocar a Maduro

EU ataca otra lancha en el Pacífico
3

EU ataca a otra lancha en el Pacífico; acusa "narcotráfico" y mata a cuatro personas

4

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en 2026 el Gobierno construirá 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) de la meta de mil para 2030.
5

El Gobierno federal anuncia construcción de 200 centros para cuidado infantil en 2026

Omar García Harfuch, titular de la SSC, informó que elementos de seguridad aseguraron en Durango un tractocamión que trasladaba precursores químicos.
6

La SSPC decomisa 13 toneladas y 13 mil litros de precursores químicos en Durango

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, probó con éxito el súpertorpedo "Poseidón", disparado desde un submarino y con capacidad para portar cabezas nucleares.
7

Rusia anuncia la prueba exitosa de "Poseidón". ¿Qué es y cuáles son sus capacidades?

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.
8

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

9

Interpol detuvo a Simón Levy en Portugal, luego fue liberado y retenido allá: México

El operativo más sangriento en la historia de Río de Janeiro, Brasil, se dio este martes, con más de 100 muertos, en un operativo contra el grupo criminal llamado "Comando Vermelho".
10

FOTOS y VIDEOS ¬ Gobernador ultra toma favelas de Río. Masacre. Más de 130 muertos

Las peleas en la F1, ¿fueron los pobres?
11

#GenteAsí ¬ Los “pobres" y Clara Brugada son culpados de las riñas en la Fórmula 1

Doug Ford desata ira de Trump
12

La ruptura entre Canadá y EU se vuelve personal, hasta con gritos y ofensas directas