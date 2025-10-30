La SSPC decomisa 13 toneladas y 13 mil litros de precursores químicos en Durango

Redacción/SinEmbargo

29/10/2025 - 6:10 pm

Omar García Harfuch, titular de la SSC, informó que elementos de seguridad aseguraron en Durango un tractocamión que trasladaba precursores químicos.

La SSPC coordinó el operativo en el que fueron incautados importantes volúmenes de sustancias y precursores químicos para elaborar drogas sintéticas. 

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este miércoles que elementos de seguridad detuvieron a una persona y aseguraron un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de sustancias químicas y precursores químicos en Durango, los cuales estaban destinados a producir drogas sintéticas.

"En un tramo carretero de Durango, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República en coordinación con el Gabinete de Seguridad detuvieron a una persona y aseguraron un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de sustancias químicas y precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas. Con esta acción se evita la producción de millones dosis de droga, y también se evita que una cantidad importante de recursos económicos producto de la venta de narcóticos, llegue a las organizaciones criminales", escribió el funcionario en su cuenta oficial de X.

Las autoridades detallaron que el operativo se realizó en un punto de vigilancia instalado sobre la Carretera Panamericana Durango–Hidalgo del Parral, a la altura del kilómetro 238+700, en el estado de Durango.

Al momento de la inspección, los agentes de seguridad identificaron materiales con características similares a la de los precursores químicos, por lo que procedieron a su aseguramiento para evitar su uso en la fabricación de drogas sintéticas.

La SSPC indicó que en el lugar se decomisaron 300 costales con siete mil 500 kilos de acetona de plomo, 36 costales de 900 kilos de ácido tartárico, 20 tambos con cuatro mil litros de etanol, 100 kilos de una sustancia sólida color blanco, cuatro mil 500 kilos de sosa y tres mil litros de químicos, entre otras sustancias líquidas.

Omar García Harfuch, titular de la SSC, informó que elementos de seguridad aseguraron en Durango un tractocamión que trasladaba precursores químicos.
Aspecto del decomiso de precursores y sustancias químicas por parte de diversas corporaciones de seguridad. Foto: SSPC

Tras la intervención de los oficiales, el conductor detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el responsable de determinar su situación legal.

El operativo fue encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN)y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

