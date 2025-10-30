¿Qué son los radicales libres, el estrés oxidativo y qué tienen que ver con la piel?

Es importante cuidar la piel, en especial la que se expone al sol como lo es la del rostro, manos y brazos.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- El cuidado de la piel es un aspecto que ha adquirido mayor atención, el uso de protector solar y de algunos productos que ayuden a mantener la salud de la piel son más comunes, sin embargo, a veces se escucha hablar de términos que podrían no quedar claros, uno de ellos es el de los radicales libres, ¿de qué se trata?

"¿Has visto un aguacate cuando se pone negrito? Se oxida. Nosotros también nos "oxidamos", hasta respirar nos oxida, respiramos y hay radicales libres de diferentes funciones. Digamos que son moléculas inestables que buscan otros elementos para volverlas estables. Son las malas del cuento, digámoslo así", explicó Ana Laura Vázquez, gerente de capacitación y de asuntos regulatorios de Bioderma.

Ana Laura Vázquez explicó que los radicales libres se generan al respirar, al estar expuesto a factores de estrés, se pueden generar radicales libres de oxígeno, de nitrógeno, de azúcar, los más comunes son los de oxígeno.

"Cuando estamos más expuestos a contaminación, el estrés de nosotros, muchas cosas, se generan más radicales libres que antioxidantes. Entonces, eso se llama estrés oxidativo, ¿eso qué hace? las células que ya no funcionen, si estamos ahí siempre siempre con estrés, provoca envejecimiento prematuro", compartió.

¿Cómo contrarrestar los radicales libres?

Vázquez señaló que los antioxidantes combaten los radicales libres, por eso son importantes en el cuidado de la piel. Otro elemento clave es el uso de un protector solar, además de la hidratación y buscar que los productos que se usen en la piel contengan antioxidantes como la vitamina C.

Ana Laura acotó que existen productos que protegen contra los rayos UV, infrarrojos y la luz visible, y señaló a Photoderm XDefense, el fotoprotector que potencia la capacidad natural de la piel para generar antioxidantes.

"La contaminación con el sol se vuelve más peligrosa aún. Entonces hay más estrés oxidativo", señaló.

¿Qué es el agua micelar?

Para el cuidado de la piel se usa el agua micelar, la más famosa y pionera es la de Bioderma. Esta es un desmaquillante y limpiador que elimina eficazmente maquillaje, impurezas y restos de polución.

"Tenemos un microbioma en la piel, que son eh los virus, parásitos, honguitos que son buenos. Muchos productos los matan y se nos va a nuestra línea de defensa. Tenemos un estudio que demuestra que respetamos el microbioma, es decir, que aunque lo pongan, no se van a morir esa línea de defensa que tenemos. Sólo va a quitar lo que tiene que quitar pero lo demás lo respeta", apuntó.