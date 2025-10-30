SICT reafirma compromiso con acuerdo aeronáutico de EU; ASPA rechaza medidas

México reafirma sobernaía de aviación nacional frente a EU

El Gobierno de México reafirmó su compromiso con una aviación segura, eficiente y competitiva, y anunció que continuará con las mesas de trabajo de manera coordinada con los actores involucrados.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), reafirmó este miércoles su compromiso con la aviación nacional y la soberanía del país, al señalar que se encuentra realizando acciones para garantizar la operación del Sistema Aeronáutico Mexicano luego de que ayer el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) cancelara 13 rutas de aerolíneas mexicanas por el supuesto incumplimiento de México con el acuerdo bilateral entre ambas naciones.

"La SICT informa que se han llevado a cabo acciones en las que se busca privilegiar la seguridad y operación del Sistema Aeronáutico Mexicano en apego al Acuerdo Bilateral y con respeto a la Soberanía Nacional", sostuvo.

La Secretaría precisó que EU supendió dos rutas vigentes desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con efecto a partir del 7 de noviembre. Así como la cancelación de 11 rutas programadas para empezar a operar hacia Estados Unidos (EU) desde el AIFA y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), con efecto inmediato.

"Esta orden ejecutiva no permitirá la solicitud de nuevas rutas o incrementos de frecuencias desde AIFA o AICM hacia EU, hasta nuevo aviso", añadió.

La segunda orden, explicó la SICT, advierte la posibilidad de prohibir los permisos de las aerolíneas mexicanas para el transporte de carga combinada en vuelos de pasajeros entre el AICM y los Estados Unidos.

"Con relación a esta orden, el DOT concede 14 días, es decir al 11 de noviembre de 2025 para comentarios y siete días adicionales, al 18 de noviembre de 2025, para réplicas. En caso de que se confirme y la orden sea final, la prohibición entrará en vigor 108 días hábiles posteriores a esa fecha", detalló.

El Gobierno de México reafirmó su compromiso con una aviación segura, eficiente y competitiva, que responda a las necesidades de los usuarios, promueva el desarrollo del sector y fortalezca la conectividad internacional.

"Se continuará con las mesas de trabajo de manera coordinada con los actores involucrados para asegurar que las decisiones adoptadas se traduzcan en beneficios tangibles para los pasajeros y en un crecimiento sostenible para la industria aérea", finalizó.

ASAP rechaza medidas y pide cumplir acuerdo con EU

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) expresó este miércoles su “profunda preocupación” ante las órdenes emitidas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos y pidió al Gobierno federal actuar con responsabilidad, urgencia y visión estratégica para defender los intereses de la aviación nacional.

"ASPA exhorta al Gobierno Federal a actuar con responsabilidad, urgencia y visión estratégica, privilegiando el diálogo técnico y diplomático con las autoridades estadounidenses para restablecer las condiciones de equidad previstas en el Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo de 2015. Defender los intereses de la aviación mexicana, de sus aerolíneas, de su conectividad y de sus trabajadores debe ser una prioridad nacional, garantizando el cumplimiento de los compromisos internacionales y la estabilidad de un sector fundamental para el desarrollo económico y social del país", explicó.

La ASPA indicó que en diversas ocasiones ha reiterado su disposición a colaborar con las autoridades nacionales en favor de políticas que fortalezcan a la aviación mexicana; "sin embargo, nuestra voz no ha encontrado el eco necesario", lamentó.

El pronunciamiento ocurre un día después de que el Gobierno de Donald Trump revocara la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas a Estados Unidos, incluidas todas las que partían del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

"Esta situación evidencia la falta de una visión de Estado que reconozca la importancia estratégica de la aviación en el desarrollo, seguridad y empleo. Los advertimos con antelación: las decisiones adoptadas sin una perspectiva técnica ni de largo plazo han derivado en un escenario de incertidumbre laboral y económica que hoy se materializa a raíz de las órdenes emitidas por el DOT", acusó.

"La conectividad aérea es un elemento esencial para la competitividad económica, el turismo y la inversión, por lo que resulta indispensable establecer una respuesta inmediata con desarrollo económico y social del país", remarcó.

La asociación aseveró que las medidas adoptadas por Estados Unidos, "podrían afectar gravemente la conectividad aérea, la competitividad de la aviación nacional y los miles de empleos que dependen directamente de este sector, impactando a pasajeros, trabajadores y empresas vinculadas con la industria aérea".

La orden emitida ayer suspende todos los servicios combinados entre Estados Unidos y el AIFA, y congela cualquier ruta nueva o ampliada.

La Administración estadounidense argumentó que la medida responde al “continuo abuso” del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado hace una década entre ambos países y anunció además la suspensión de nuevos permisos de vuelo.

En respuesta, la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó esta mañana la decisión del DOT y sostuvo que México “no es piñata de nadie”, al defender que la reubicación de operaciones de carga del AICM al AIFA fue una decisión soberana basada en razones de seguridad y protección civil.

"Y lo decimos con toda certeza: México no es piñata de nadie, a México se le respeta, y hasta ahora hemos logrado un respeto muy grande de distintas instituciones del Gobierno de EU incluida la máxima institución, que es la Presidencia. Con el Presidente Trump hemos logrado un buen entendimiento. La última llamada que tuvimos el sábado fue muy buena", indicó desde Palacio Nacional.

La controversia marca un nuevo episodio de tensión en las relaciones aéreas entre ambos países.

