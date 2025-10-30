Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

29/10/2025 - 6:32 pm

La fundación Clean Futures Fund asiste a la fauna canina que merodea la zona restringida de Chernóbil aclaró que ellos no fueron responsables de la coloración en los perros avistados.  

Berlín, 29 de octubre (DeutsheWelle).- Tres perros con pelaje azul brillante fueron avistados merodeando en las cercanías de la zona de exclusión de Chernóbil, en Ucrania, el lugar del desastre nuclear ocurrido en 1986.

Los animales fueron descubiertos el pasado 6 de octubre por el programa Perros de Chernóbil, de la organización sin fines de lucro Clean Futures Fund, que desde hace años captura, esteriliza y libera a los perros que quedaron abandonados tras el accidente.

"Nos encontramos con tres perros que parecían estar casi completamente cubiertos de una sustancia azul", cuenta en un correo enviado a DW Jennifer Betz, directora veterinaria del programa.

"Intentamos varias veces atraparlos, pero son extremadamente miedosos con las personas y hay que dispararles dardos con sedantes para capturarlos. Por desgracia, esta vez no logramos atraparlos", añadió.

Tres perros con pelaje azul fueron avistados merodeando cerca de la zona de exclusión de Chernóbil, en Ucrania, el lugar del desastre nuclear de 1986.
Se presume que los perros se mancharon con alguna sustancia azulada, lo que descarta posibles mutaciones. Foto: Clean Futures Fund

Descartan especulaciones sobre mutaciones

El impactante color azul generó un sinfín de especulaciones sobre posibles mutaciones genéticas vinculadas a la radiación de Chernóbil. Sin embargo, los expertos descartan esa posibilidad.

"No estamos diciendo en absoluto que esté relacionado con la radiación de Chernóbil", afirmó Betz.

Según la veterinaria, los perros probablemente se revolcaron en una sustancia viscosa que se les quedó pegada en el pelaje: "Sospechamos que esta sustancia procedía de un antiguo baño portátil que se encontraba en el mismo lugar que los perros", explica.

Desmienten haber teñido a los animales

La organización también debió salir a aclarar rumores que los acusaban de haber teñido a los animales para llamar la atención.

Durante la campaña de esterilización, los veterinarios usan un marcador temporal -se borra en dos o tres días- de color verde, rojo, azul o morado en la cabeza de los perros, para poder identificar a los que ya habían operado.

"El color sólo se aplica en la parte superior de la cabeza y es completamente diferente al de los perros que encontramos, que estaban cubiertos de azul, de la cabeza a los pies", detalló Betz.

"No tenemos tiempo para hacer cosas así"

En su cuenta de Instagram, Clean Futures Fund reiteró su rechazo a estas acusaciones: "Para aquellos que comentan que estamos falsificando estas fotos o que estamos rociando o tiñendo a estos perros a propósito, o que los capturamos deliberadamente para teñirlos con el fin de ganar dinero o difundir información falsa, no sé qué decirles, salvo que no tenemos tiempo para hacer cosas así ni necesitamos hacerlas", subrayó.

"Llevamos días intentando encontrarlos de nuevo para capturarlos con el único fin de esterilizarlos y, posiblemente, limpiarles cualquier cosa en la que se hayan metido", agregó.

Si bien Betz reconoce en el correo que aún no han podido confirmar sus sospechas sobre las causas del color de estos perros, la experta estima que la sustancia no representa un peligro: "Los perros parecen sanos, al igual que todos los demás que hemos encontrado durante nuestra estancia en Chernóbil. Supongo que, siempre y cuando no se laman la mayor parte de la sustancia de su pelaje, no les hará ningún daño", dijo.

Un caso similar en Rusia

El medio científico IFLScience recuerda que no es la primera vez que aparecen perros con pelaje azul brillante.

En 2021, en Dzerzhinsk (Rusia), los residentes encontraron una manada similar cerca de una planta química abandonada.

"En este caso, se sospecha que los perros se revolcaron en sulfato de cobre, un producto químico de color azul pálido utilizado en la fabricación", señaló el medio especializado.

La vida silvestre que volvió a Chernóbil

Tras el desastre nuclear de Chernóbil, más de 120 mil personas fueron evacuadas de emergencia, dejando atrás no sólo su hogar, sino que también a sus mascotas.

Pero a pesar de los niveles altos de radiación, los perros y otros animales lograron sobrevivir y procrear contra todo pronóstico.

Hoy, junto a zorros, lobos, jabalíes, mapaches y aves, los canes han colonizado un entorno que alguna vez se consideró inhabitable, adaptándose sorprendentemente a la zona radiactiva.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DEUTSCHE WELLE.

