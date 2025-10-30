Ebrard se reúne con representante de EU en Cumbre APEC; abordan acuerdo comercial

Redacción/SinEmbargo

29/10/2025 - 10:39 pm

Ebrard se reúne con representante comercial de EU en el marco de la Cumbre del APEC.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump confirma que aplaza aranceles a México; con ella [CSP] "nos está yendo bien"

Trump desata más ira contra Canadá: Su "acto hostil" le costará 10% más en aranceles

Sheinbaum habló con Trump el sábado. Le pidió unas semanas. Él se las concedió

En el marco de la Cumbre del APEC, Ebrard sostiene también encuentros con el Secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y con ministros de Nueva Zelandia y Singapur.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, sostuvo este miércoles una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, el Embajador Jamieson Greer, durante la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que se celebra en Gyeonju, Corea del Sur.

"El Secretario Ebrard y el Embajador Greer dieron seguimiento a la llamada sostenida recientemente por la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Presidente Donald Trump, en la que los mandatarios convinieron sus equipos continuarán negociando para alcanzar un acuerdo comercial", indicó la Secretaría de Economía en un comunicado.

Durante la reunión privada, Ebrard y Greer revisaron el avance de las conversaciones entre México y Estados Unidos, y “acordaron los próximos pasos a seguir con el objetivo de lograr un acuerdo antes del proceso de revisión del T-MEC en 2026”, precisó la dependencia.

El titular de Economía representa a la Presidenta Sheinbaum en la Cumbre del APEC, foro que agrupa a 21 economías del Pacífico y que en conjunto concentran más del 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global y cerca de la mitad del comercio mundial.

En el marco de sus actividades, el Secretario también se reunió con su homólogo de Comercio estadounidense, Howard Lutnick.

Previamente, sostuvo encuentros bilaterales con el Ministro de Comercio e Inversión de Nueva Zelandia, Todd McClay, y con la Ministra de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Relaciones Comerciales de Singapur, Grace Fu.

En dichas reuniones, Ebrard acordó impulsar con sus homólogos las relaciones económicas bilaterales, al tiempo que destacó las oportunidades de inversión que ofrece nuestro país a través del Plan México, informó la Secretaría.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Los muertos se cuentan distinto

"Es evidente que no se puede tapar la inseguridad con el reagrupamiento de homicidios en otras categorías,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Continuidad: apuntes de una transición histórica

"Resulta muy difícil para algunos aceptar una relación entre la Presidenta y el expresidente sin necesidad del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La “credibilidad” de Estados Unidos

"Estados Unidos se encuentra ahora mismo profundamente dividido y roto desde dentro. Así, será incapaz de gobernarse...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

+ Sección

Galileo

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Interpol detuvo a Simón Levy en Portugal, luego fue liberado y retenido allá: México

2

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

Doug Ford desata ira de Trump
3

La ruptura entre Canadá y EU se vuelve personal, hasta con gritos y ofensas directas

Trump ordena ejercicios con armas nucleares.
4

Trump ordena las primeras pruebas nucleares en 33 años en respuesta a las de Rusia

El operativo más sangriento en la historia de Río de Janeiro, Brasil, se dio este martes, con más de 100 muertos, en un operativo contra el grupo criminal llamado "Comando Vermelho".
5

FOTOS y VIDEOS ¬ Gobernador ultra toma favelas de Río. Masacre. Más de 130 muertos

Invasión a la vista … en América
6

AP revela el último plan fallido de EU (sobornar a su piloto) para derrocar a Maduro

Las peleas en la F1, ¿fueron los pobres?
7

#GenteAsí ¬ Los “pobres" y Clara Brugada son culpados de las riñas en la Fórmula 1

El huracán Melissa, que ha alcanzado categoría 5 en su paso por Jamaica, Cuba y Haití, se dirige hacia Bahamas.
8

Huracán "Melissa" deja 25 muertos en Haití y daños en Cuba; ahora, va para Bahamas

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.
9

ENTREVISTA ¬ Del Río Virgen no puede ir a la ASF; estuvo hasta en la cárcel: Nahle

Polémica de las "batichicas" de Harfuch
10

"Todas en México" quieren ser batichica de Harfuch: Diputada tras polémica de Monreal

El Gobierno de México respondió con firmeza al ataque realizado por fuerzas estadounidenses contra una embarcación presuntamente dedicada al tráfico de drogas.
11

México pide a EU mejorar protocolo en el mar; Marina no rescató a sobreviviente: CSP

México reafirma sobernaía de aviación nacional frente a EU
12

SICT reafirma compromiso con acuerdo aeronáutico de EU; ASPA rechaza medidas

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
13

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

Convocatoria de la SSPC
14

¿Buscas trabajo? La SSPC lanza convocatoria para médicos, enfermeros y oficiales

Sheinbaum rechazó la decisión de suspender varias rutas de aerolíneas mexicanas a EU; dijo que México no es piñata de nadie y hay buena relación con su vecino.
15

"México no es piñata de nadie": Sheinbaum rechaza suspensión de rutas mexicanas a EU

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Familia de Kimberly acusa opacidad de la FGJ-Edomex.
1

Familia de Kimberly, estudiante de CCH desaparecida, pide que la FGR tome el caso

Trump se reúne con Xi Jinping.
2

Trump y Xi se elogian e instan a una mejor relación, pero el pacto comercial no llega

México reafirma sobernaía de aviación nacional frente a EU
3

SICT reafirma compromiso con acuerdo aeronáutico de EU; ASPA rechaza medidas

marcha 2 de octubre
4

ENTREVISTA ¬ Cravioto expone nuevas medidas para tener marchas seguras en la CdMx

5

#PuntosyComas ¬ Más de 28 mil mexicanos dejaron sus comunidades por la violencia

Trump ordena ejercicios con armas nucleares.
6

Trump ordena las primeras pruebas nucleares en 33 años en respuesta a las de Rusia

Convocatoria de la SSPC
7

¿Buscas trabajo? La SSPC lanza convocatoria para médicos, enfermeros y oficiales

El huracán Melissa, que ha alcanzado categoría 5 en su paso por Jamaica, Cuba y Haití, se dirige hacia Bahamas.
8

Huracán "Melissa" deja 25 muertos en Haití y daños en Cuba; ahora, va para Bahamas

Invasión a la vista … en América
9

AP revela el último plan fallido de EU (sobornar a su piloto) para derrocar a Maduro

EU ataca otra lancha en el Pacífico
10

EU ataca a otra lancha en el Pacífico; acusa "narcotráfico" y mata a cuatro personas

11

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en 2026 el Gobierno construirá 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) de la meta de mil para 2030.
12

El Gobierno federal anuncia construcción de 200 centros para cuidado infantil en 2026