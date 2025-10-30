Ebrard se reúne con representante de EU en Cumbre APEC; abordan acuerdo comercial

En el marco de la Cumbre del APEC, Ebrard sostiene también encuentros con el Secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y con ministros de Nueva Zelandia y Singapur.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, sostuvo este miércoles una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, el Embajador Jamieson Greer, durante la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que se celebra en Gyeonju, Corea del Sur.

"El Secretario Ebrard y el Embajador Greer dieron seguimiento a la llamada sostenida recientemente por la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Presidente Donald Trump, en la que los mandatarios convinieron sus equipos continuarán negociando para alcanzar un acuerdo comercial", indicó la Secretaría de Economía en un comunicado.

Durante la reunión privada, Ebrard y Greer revisaron el avance de las conversaciones entre México y Estados Unidos, y “acordaron los próximos pasos a seguir con el objetivo de lograr un acuerdo antes del proceso de revisión del T-MEC en 2026”, precisó la dependencia.

El titular de Economía representa a la Presidenta Sheinbaum en la Cumbre del APEC, foro que agrupa a 21 economías del Pacífico y que en conjunto concentran más del 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global y cerca de la mitad del comercio mundial.

En el marco de sus actividades, el Secretario también se reunió con su homólogo de Comercio estadounidense, Howard Lutnick.

Previamente, sostuvo encuentros bilaterales con el Ministro de Comercio e Inversión de Nueva Zelandia, Todd McClay, y con la Ministra de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Relaciones Comerciales de Singapur, Grace Fu.

En dichas reuniones, Ebrard acordó impulsar con sus homólogos las relaciones económicas bilaterales, al tiempo que destacó las oportunidades de inversión que ofrece nuestro país a través del Plan México, informó la Secretaría.