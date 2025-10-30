¿Buscas trabajo? La SSPC lanza convocatoria para médicos, enfermeros y oficiales

Redacción/SinEmbargo

29/10/2025 - 8:38 pm

Convocatoria de la SSPC

La SSPC ofrece un sueldo mensual bruto de 20 mil 129.24 pesos para aspirantes a médicos penitenciarios, enfermeros penitenciarios y oficiales en prevención penitenciaria. Conoce los requisitos de este reclutamiento.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PyRS) lanzaron una convocatoria para reclutar a médicas y médicos penitenciarios, enfermeras y enfermeros penitenciarios y oficiales en prevención penitenciaria, la cual estará abierta durante 2025.

¿Cuáles son los requisitos?

Las y los aspirantes para trabajar en el sistema penitenciario deben cumplir distintos requisitos que la SSPC puso a disposición en la página oficial del Gobierno de México.

En el caso de las vacantes para médico penitenciario, estos son:

  • Contar con un título y cédula de la licenciatura como Médico General o afín.
  • Ser ciudadano(a) mexicano(a) de nacimiento.
  • Tener entre 22 y 55 años de edad.
  • Contar con disponibilidad de horario y/o cambiar de residencia.
  • Aprobar las evaluaciones de control de confianza.
  • En caso de haber pertenecido a una corporación policial, fiscalía o institución de seguridad, presentar hoja de baja correspondiente.

En lo referente a las vacantes para oficial en prevención penitenciaria, los requisitos son:

  • Contar con estudios mínimos de secundaria (acreditar nivel de estudios con certificado, título y/o cédula).
  • Ser ciudadano(a) mexicano(a) de nacimiento.
  • Tener entre 18 y 38 años.
  • Estatura mínima: 1.58 para mujeres y 1.64 para hombres.
  • Contar con disponibilidad de horario y/o cambio de residencia.
  • No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal.
  • No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme de algún órgano fiscalizador.
  • En caso de hombres, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional.
  • No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otros que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo.
  • Que el estado de salud del solicitante le permita participar en actividades que demandan esfuerzo físico, sin que ello ponga en riesgo su integridad o salud.
  • No rebasar el Índice de Masa Corporal (IMC) de 34.9 kg/m2 (kilogramos por metro cuadrado).
SSPC lanza convocatoria para médicos, enfermeros y oficiales. Foto: SSPC, X
Convocatoria de la SSPC para médicos, enfermeros y oficiales. Foto: X, @SSPC

Mientras que en el caso de las y los aspirantes a enfermeras o enfermeros, los requerimientos son:

  • Contar con título y cédula de la licenciatura en Enfermería.
  • Ser ciudadano(a) mexicano(a) de nacimiento.
  • Tener entre 22 y 55 años.
  • Contar con disponibilidad de horario y/o cambio de residencia.
  • Aprobar las evaluaciones de control de confianza.
  • En caso de haber pertenecido a una corporación policial, fiscalía o institución de seguridad, presentar hoja de baja correspondiente.

¿Cómo registrarse?

Para el proceso de reclutamiento, la SSPC puso a disposición la línea telefónica con el número 55-5128-1115, y las extensiones 17707, 17724,17740,17742 y 17778. Los horarios de atención en este sentido son de lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 horas, y el proceso también se puede realizar por medio del correo electrónico: operacion.ceccprs@oadprs,gob.mx.

Convocatoria de la SSPC para médicos, enfermeros y oficiales. Foto: X, @SSPC

Sin embargo, también se puso al alcance de las y los ciudadanos el siguiente proceso de registro:

  1. Primero hay que ingresar a este enlace para completar un formulario.
  2. Una vez registrada o registrado, se enviará a un correo electrónico en un máximo de 10 días hábiles que contará con un usuario y contraseña únicos.
  3. Luego hay que realizar la carga de dicha información a través del Sistema Integral de Evaluación Control de Confianza (SIECC) en el enlace https://siecc.oadprs.gob.mx/.
  4. Finalmente, habrá que acudir a la cita indicada que se notificará a través de la plataforma electrónica SIECC.

¿Cuáles son los beneficios?

Tanto en el caso de la vacante a médico penitenciario, como en la de oficial en prevención penitenciaria y enfermero o enfermera, la SSPC ofrece un sueldo mensual bruto de 20 mil 129.24 pesos.

Además de lo anterior, los aspirantes que concluyan la fase de reclutamiento podrán acceder a los siguientes beneficios laborales:

  • Prestaciones de Ley.
  • Aguinaldo y prima vacacional.
  • Dos periodos vacacionales (anual).
  • Seguro de vida.
  • Seguro de gastos médicos mayores.

