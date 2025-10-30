¿Buscas trabajo? La SSPC lanza convocatoria para médicos, enfermeros y oficiales

La SSPC ofrece un sueldo mensual bruto de 20 mil 129.24 pesos para aspirantes a médicos penitenciarios, enfermeros penitenciarios y oficiales en prevención penitenciaria. Conoce los requisitos de este reclutamiento.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PyRS) lanzaron una convocatoria para reclutar a médicas y médicos penitenciarios, enfermeras y enfermeros penitenciarios y oficiales en prevención penitenciaria, la cual estará abierta durante 2025.

¿Cuáles son los requisitos?

Las y los aspirantes para trabajar en el sistema penitenciario deben cumplir distintos requisitos que la SSPC puso a disposición en la página oficial del Gobierno de México.

En el caso de las vacantes para médico penitenciario, estos son:

Contar con un título y cédula de la licenciatura como Médico General o afín.

Ser ciudadano(a) mexicano(a) de nacimiento.

Tener entre 22 y 55 años de edad.

Contar con disponibilidad de horario y/o cambiar de residencia.

Aprobar las evaluaciones de control de confianza.

En caso de haber pertenecido a una corporación policial, fiscalía o institución de seguridad, presentar hoja de baja correspondiente.

La #SSPC y @PyRS_Mexico te invitan a formar parte de un equipo profesional, comprometido con la seguridad y la reinserción social; estamos buscando:

👨🏻‍⚕️ Médicos

👩🏻‍⚕️ Enfermeras

👮🏻‍♂️ Oficiales en Prevención Penitenciaria

Consulta requisitos y vacantes disponibles en… pic.twitter.com/oZ0GTj0Hvt — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 29, 2025

En lo referente a las vacantes para oficial en prevención penitenciaria, los requisitos son:

Contar con estudios mínimos de secundaria (acreditar nivel de estudios con certificado, título y/o cédula).

Ser ciudadano(a) mexicano(a) de nacimiento.

Tener entre 18 y 38 años.

Estatura mínima: 1.58 para mujeres y 1.64 para hombres.

Contar con disponibilidad de horario y/o cambio de residencia.

No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal.

No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme de algún órgano fiscalizador.

En caso de hombres, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional.

No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otros que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo.

Que el estado de salud del solicitante le permita participar en actividades que demandan esfuerzo físico, sin que ello ponga en riesgo su integridad o salud.

No rebasar el Índice de Masa Corporal (IMC) de 34.9 kg/m2 (kilogramos por metro cuadrado).

Mientras que en el caso de las y los aspirantes a enfermeras o enfermeros, los requerimientos son:

Contar con título y cédula de la licenciatura en Enfermería.

Ser ciudadano(a) mexicano(a) de nacimiento.

Tener entre 22 y 55 años.

Contar con disponibilidad de horario y/o cambio de residencia.

Aprobar las evaluaciones de control de confianza.

En caso de haber pertenecido a una corporación policial, fiscalía o institución de seguridad, presentar hoja de baja correspondiente.

¿Cómo registrarse?

Para el proceso de reclutamiento, la SSPC puso a disposición la línea telefónica con el número 55-5128-1115, y las extensiones 17707, 17724,17740,17742 y 17778. Los horarios de atención en este sentido son de lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 horas, y el proceso también se puede realizar por medio del correo electrónico: operacion.ceccprs@oadprs,gob.mx.

Sin embargo, también se puso al alcance de las y los ciudadanos el siguiente proceso de registro:

Primero hay que ingresar a este enlace para completar un formulario. Una vez registrada o registrado, se enviará a un correo electrónico en un máximo de 10 días hábiles que contará con un usuario y contraseña únicos. Luego hay que realizar la carga de dicha información a través del Sistema Integral de Evaluación Control de Confianza (SIECC) en el enlace https://siecc.oadprs.gob.mx/. Finalmente, habrá que acudir a la cita indicada que se notificará a través de la plataforma electrónica SIECC.

¿Cuáles son los beneficios?

Tanto en el caso de la vacante a médico penitenciario, como en la de oficial en prevención penitenciaria y enfermero o enfermera, la SSPC ofrece un sueldo mensual bruto de 20 mil 129.24 pesos.

Además de lo anterior, los aspirantes que concluyan la fase de reclutamiento podrán acceder a los siguientes beneficios laborales: