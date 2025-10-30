"Todas en México" quieren ser batichica de Harfuch: Diputada tras polémica de Monreal

Redacción/SinEmbargo

29/10/2025 - 10:25 pm

Polémica de las "batichicas" de Harfuch

La polémica comenzó el pasado lunes, cuando las diputadas Saiden Quiroz y Gabriela Jiménez protagonizaron un momento tenso al intentarse colocar a un lado de Harfuch, quien estaba ofreciendo una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, aseguro este miércoles que todas las mujeres en México quisieran ser "batichicas" del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, un mote con el que fue apodada ayer junto con la legisladora Gabriela Jiménez por Ricardo Monreal Ávila, y que ha sido objeto de críticas en redes sociales.

“Muchas, yo creo que todas [las mujeres] en México [serían 'batichicas'], ¿no? Según leo en los comentarios [en redes sociales], quisieran acompañar a nuestro Secretario [de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)], y ¿por qué no? en la imaginación de poder algún día estar ahí, acompañándolo siempre para reforzar sobre todo en temas de seguridad... yo creo que serían millones y millones de mujeres en México que estarían acompañando al Secretario", aseguró ante los cuestionamientos de la prensa sobre el apodo dado por Monreal.

La polémica tuvo su origen el lunes pasado, cuando Saiden Quiroz, del Partido del Trabajo (PT), y Gabriela Jiménez, del Partido Monrena, protagonizaron un momento tenso al intentar colocarse a un lado de Harfuch, quien estaba ofreciendo una conferencia de prensa sobre la Ley contra la extorsión en la Cámara de Diputados.

En las imágenes de la conferencia y ante la presencia de medios de comunicación, se pudo apreciar que Gabriela Jiménez, a petición de Monreal, intentó ponerse al costado del Secretario de Seguridad, un lugar que ya había ocupado a la legisladora petista, quien no hizo caso y no se movió de su sitio, pese a la insistencia de la morenista.

Ante las críticas y rumores sobre una ruptura al interior del bloque oficialista, ayer Monreal Ávila intentó que ambas políticas, Quiróz y Jiménez, se estrecharan la mano y entre risas las apodó como las "batichicas" de García Harfuch, quien ha sido nombrado como "Batman" por sus seguidores, en referencia a sus resultados en materia de seguridad. "'¡Batichicas!', son las dos", expresó Monreal riéndose y abrazando por la cintura a las legisladoras.

La acción fue nuevamente objeto de críticas en redes sociales, luego de que usuarios señalaran que el apodo era misógino.

“Si nos quieren ahí, sobre todo en temas de seguridad, de ‘batichicas’, yo creo que serían millones y millones de mujeres en México las que estarían ahí acompañando al Secretario”, reiteró Jessica Saiden Quiroz.

Saiden defendió su decisión de no haberle cedido su lugar a Jiménez, pues reivindicó su estatus de presidenta de la Comisión de Seguridad, por el cual le correspondía estar a un lado del funcionario después de su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política.

“Aclarar que sí hubo allá un intento de que cediera yo el lugar que me corresponde, evidentemente, como presidenta de la Comisión de Seguridad, y bueno, eso no pudo ser, debido a que había falta de espacio”, argumentó.

“Ahí hubo un error. Ya habíamos empezado el protocolo, y si yo hubiera estado en su lugar [de Gabriela Jiménez], la verdad es que yo no me hubiera movido, pero ni medio centímetro, por respeto al Secretario de Seguridad, que ya estaba respondiendo a cuestionamientos bastante delicados”, añadió.

"La presidenta de la Comisión de Energía tiene su espacio cuando comparece su Secretario; la de Presupuesto, lo mismo, y en el caso de Seguridad, me tocaba estar ahí. Entonces es nada más entender que cuando hay este tipo de eventos debemos de respetar, sobre todo cuando hace uso de la palabra el Secretario en rueda de prensa. No debe haber ya ningún movimiento, por respeto a quien comparece”, sentenció.

